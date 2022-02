Lawinengefahr in den Tölzer Bergen: „Manche sind sehr sorglos unterwegs“

Von: Patrick Staar

Teilen

Kennt sich aus mit Lawinen und Wandern im Schnee: Michael Haugeneder, Ausbildungsleiter bei der Tölzer Bergwacht. Das „Die Lawine weiß nicht, dass du ein Experte bist“ Nie allein in den Bergen unterwegs sein Skitouren: Notfall-Ausrüstung ist Pflicht © ist bei einer Skitour in Norwegen entstanden. foto: privat

Lawinen: Auch bei niedrigster Warnstufe kann’s gefährlich werden. Das sollte man unbesingt beachten, wenn man im Winter in den Bergen unterwegs ist:

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Seekar, der Schönberg und der Schafreuter gelten als Berge, die jeder Skitourengeher bewältigen kann, wenn er die entsprechende Kondition hat. Hanspeter Mair vom Deutschen Alpenverein warnt allerdings davor, dass einige die Lawinengefahr auf vermeintlich harmlosen Bergen unterschätzen: „Es sind viele sehr gut ausgebildete Skitourengeher unterwegs, aber manche sind auch sehr sorglos.“

Mair, Fachübungsleiter für Skihochtouren, verweist auf drei Lawinenunglücke, die sich erst kürzlich in der Region ereignet haben. So starb erst in dieser Woche ein 61-jähriger Skitourengeher aus Österreich, als er im Berchtesgadener Land von einer Lawine mitgerissen wurde. Ein Lawinenunglück mit fünf Toten gab es in Spiess in Tirol (Bezirk Landeck). Glück im Unglück hatte ein Tourengeher am Prinzenkopf bei Lenggries: Der Mann wurde am Samstagnachmittag von einer Lawine verschüttet, blieb aber unverletzt.

„Die Lawine weiß nicht, dass du ein Experte bist“

Mair hat wenig Verständnis für so viel Leichtsinn. „Das Gelände am Prinzenkopf ist sehr steil. Bei solch einer Lawinensituation fährt man da nicht – ganz klar. Das war Leichtsinn.“ Auch das Unglück in Spiess war seiner Ansicht nach eine Katastrophe mit Ansage: „Ich habe mir den Unfall-Hergang genau angeschaut. Das Gelände war nicht steil, aber es herrschte Lawinenwarnstufe vier. Es hat eine Lawinen-Fernauslösung gegeben, und dann sind sie nicht mehr rausgekommen.“ Mair kann nur mutmaßen, warum sich Menschen freiwillig in solche Lebensgefahr begeben. Wahrscheinlich würden auch Fernsehen und Internet ihren Teil dazu beitragen: „Es ist natürlich toll, wenn man Freeridern zuschaut. Aber um so fahren zu können, muss man schon sehr viel wissen.“ Und nicht einmal dann sei man vor Fehleinschätzungen gefeit. Im Gedächtnis geblieben sei ihm der Satz eines Lawinenwarndienst-Mitarbeiters: „Die Lawine weiß nicht, dass du ein Experte bist.“ Er empfiehlt allen Wintersportlern, defensiv vorzugehen, sich Touren genau zu überlegen und gegebenenfalls schleunigst umzudrehen. Dies habe er am Schafreuter selbst schon gemacht: „Wir haben Setzungsgeräusche auf der Schneedecke gehört, und dann hieß es: nichts wie weg. Auch wenn der Schafreuter als Berg für Hinz- und Kunz-Skitourengeher betitelt wird.“ Höchste Vorsicht sei auch bei vielen Touren in Hinterriß geboten. Selbst der Schönberg sei „nicht ohne“.

Nie allein in den Bergen unterwegs sein

Wenn man abseits von gesicherten Wegen unterwegs ist, müsse man viele Sicherheitsregeln beachten, sagt Michael Haugeneder, Ausbildungsleiter bei der Tölzer Bergwacht und Student am Lawinenforschungsinstitut in Davos (Schweiz). Am Vortag der Tour müsse man sich den Lagebericht des Lawinen-Warndiensts Bayern ansehen. Die Gefahrenskala reiche von eins (gering) bis fünf (sehr groß). Dann müsse man in der Lage sein, diese Informationen auf das jeweilige Gelände zu übertragen: „Damit man sich da auskennt, reicht ein einzelner Zeitungsbericht nicht.“ Haugeneder empfiehlt Anfängern, nie allein unterwegs zu sein, sondern nur mit geführten Gruppen, wie sie der Alpenverein anbietet: „Da kann man Erfahrungen sammeln und sieht, wie es andere machen.“ Alternativ müsse man „mindestens zu zweit“ unterwegs sein. Immer mitführen müsse man eine Sicherheitsausrüstung. Dazu zähle ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät, das eingeschaltet am Körper getragen werden muss, eine Schaufel und eine Sonde, also ein langer Stab aus Aluminium oder Carbon. Den Umgang damit müsse man regelmäßig üben: „Wenn eine Lawine runterkommt, hat man super viel Stress. Unter solchen Umständen kann man nicht davon ausgehen, dass man einmal die Bedienungsanleitung liest – und dann funktioniert das.“ Übungskurse würden viele Bergschulen und der Alpenverein anbieten: „So kann man sich dann langsam an das Thema herantasten.“ Um zu verstehen, wie eine Lawine entsteht, benötige man „unheimlich viel Hintergrundwissen“ und eine Ausbildung. Unter anderem seien die Windrichtung und die Tageszeit zu beachten. Selbst bei niedrigster Lawinen-Warnstufe solle man sich nie zu sicher sein, empfiehlt Haugeneder: „Man geht zum Beispiel auf einer steilen Flanke, auf der Schnee liegt. Selbst wenn da nur fünf Zentimeter Schnee wegrutschen, zieht es einem die Füße weg. Und 50 Meter weiter unten ist dann womöglich eine Felswand – und man ist tot.“

Skitouren: Notfall-Ausrüstung ist Pflicht

Abseits der präparierten Pisten sei man sogar am Brauneck nicht in Sicherheit: „Ich hatte dort schon mal einen Lawinen-Rettungs-Einsatz, als es viel geschneit hat.“ Daher sollte man seiner Ansicht nach auch dort zwingend eine Notfall-Ausrüstung dabei haben. Dem stimmt Mair zu: „Lawinenrettung muss schnell passieren. Innerhalb von einer Viertelstunde muss ein Verschütteter gefunden sein, sonst sinkt die Überlebens-Wahrscheinlichkeit enorm.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.