Lebenshilfe Bad Tölz: „Ehrbarer Kaufmann“ ist reif für die Insel

Verabschiedung von Franz Gulder

In einem größeren Rahmen wurde der Geschäftsführer der Tölzer Lebenshilfe nun verabschiedet. Es habe immer Freude gemacht, mit Franz Gulder zusammenzuarbeiten, betonte Vorsitzender Martin Lechner.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach 16 Jahren in Diensten der Lebenshilfe hat der gemeinnützige Verein am Freitag seinen langjährigen GmbH-Geschäftsführer Franz Gulder verabschiedet. Die Vorstandschaft um Martin Lechner wählte dafür einen größeren Rahmen und lud auch verdiente Ehrenamtliche, alle Beschäftigten und einige Ehemalige aus den Einrichtungen in die Geretsrieder „Ratsstuben“ ein.

Sie alle kamen an diesem Abend im Bewusstsein gemeinsamer Werte und Ziele und gegenseitiger großer Wertschätzung zusammen: „Abschied feiert man, damit man sagen kann, es war gut“, betonte Lechner. Er nannte Franz Gulder einen „ehrbaren Kaufmann, dessen stetige Präsenz und verantwortliches Handeln immer von Verlässlichkeit und persönlicher Integrität geprägt“ gewesen sei.

Gulder steht weiterhin mit Expertise hilfreich zur Seite

Außerdem würdigte er ihn für seine außergewöhnliche betriebswirtschaftliche Kompetenz, den souveränen Umgang mit allen Bau- und Sanierungsvorhaben und für seine Großzügigkeit gegenüber behinderten Menschen. Der Vorsitzende schloss mit den Worten: „Es hat immer Freude gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.“

Vorstände und alle Beschäftigte ließen Franz Gulder mit einem gemeinsamen musikalischen Ständchen und einer Bilderreihe mit Episoden aus seiner Amtszeit hochleben und überraschten ihn mit einem originellen Geschenk: Dafür hatte man den Künstler und Karikaturisten Hans Reiser mit einem humorigen Porträt beauftragt, das Franz Gulder als entspannten Ruheständler unter südlicher Sonne zeigt. Der Geehrte selbst sprach von „16 guten Jahren“ und hat der Lebenshilfe bereits zugesichert, ihr bei Bedarf auch weiterhin mit seiner Expertise hilfreich zur Seite zu stehen.

