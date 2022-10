Lebenshilfe bei Bauvorhaben betrogen: Täter-Duo steht vor Gericht

Von: Rudi Stallein

Die Angeklagten bekamen milde Strafe – dank ihrer vollumfänglichen Geständnisse. © Sonja Wurtscheid

Ein kriminelles Duo hat bei Bauvorhaben in großem Stil betrogen. Opfer war unter anderem die Lebenshilfe. Jetzt wurden die Täter zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Rund 240 000 Euro – so hoch ist der Betrag, um den die Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen bei zwei Bauvorhaben in den Jahren 2015 und 2018 betrogen wurde. Verantwortlich dafür waren ein Bauleiter (58) und ein Handwerker (53), die jahrelang gemeinsame Sache gemacht hatten. Nun wurden die zwei Männer vom Amtsgericht Wolfratshausen wegen Betrugs in 15 Fällen sowie versuchten Betrugs in einem Fall zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren, beziehungsweise einem Jahr und fünf Monaten verurteilt.

Milde Strafen sind den vollumfänglichen Geständnissen zu verdanken

Die milde Strafe verdankten die Angeklagten ihren vollumfänglichen Geständnissen. „Normalerweise ist das keine Sache für ein Amtsgericht“, machte Richter Helmut Berger in seiner Urteilsbegründung deutlich, „weil dafür vier Jahre Haft nicht ausreichen“. Und mehr darf ein Amtsgericht nicht verhängen. „Ohne Geständnis hätte uns die Beweisaufnahme monatelang blockiert, deshalb kann man das nicht hoch genug anrechnen“, begründete der Richter das deutlich niedrigere Strafmaß.

Duo betrog immer mit derselben Masche

Im Zeitraum zwischen Juni 2014 bis November 2018 waren die Angeklagten bei mehreren großen Bauvorhaben mit der gleichen Masche erfolgreich. Der Handwerker stellte als Subunternehmer Rechnungen über Arbeiten aus, die er tatsächlich nicht geleistet hatte. Der Bauleiter reichte diese Rechnungen mit dem Vermerk „sachlich und rechnerisch richtig“ bei seinem Bauunternehmen ein, das wiederum in gutem Glauben die jeweiligen Leistungen an den Bauherren weiterberechnete.

Lebenshilfe-Mitarbeiter kommt den Betrügern auf die Schliche

Der Betrug flog auf, so das Gericht, als ein Mitarbeiter der Lebenshilfe sich wunderte, dass Rechnungen kamen, er aber auf der Baustelle am Haus Schützenstraße niemanden hatte werkeln sehen, wie der Richter ausführte. Fast zeitgleich mit der Anzeige einer Rechtsanwältin im Auftrag der Lebenshilfe war im Frühjahr 2019 bei der Kripo in Weilheim eine Selbstanzeige des von den Angeklagten „benutzten“ Bauunternehmers eingegangen, wie der mit dem Fall betraute Kriminalhauptkommissar aussagte. „Die Lebenshilfe hatte sich gewundert, dass die Ausgaben schon über dem Budget lagen, aber entsprechende Arbeiten noch nicht beendet waren“, so der Polizist weiter.

„Ich hatte den Hang zum Großkotz“, sagt der hauptangeklagte Bauleiter

Bei den Ermittlungen kam zudem ans Licht, dass das kriminelle Duo schon 2014 bei Bauarbeiten an der Stadthalle Penzberg knapp 88 000 Euro für getürkte Rechnungen kassiert hatte. „Ich hatte den Hang zum Großkotz“, sagte der hauptangeklagte Bauleiter, der in einer Gemeinde im Loisachtal beheimatet ist. Nach einer Haftstrafe – wegen Untreue und Betrugs war er im Jahr 2007 vom Landgericht München II zu drei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden – habe er Probleme gehabt, wieder auf die Füße zu kommen. „Ich hatte den Gedanken, dass man mich nur mag, wenn ich etwas darstelle“, erklärte der 58-Jährige. „Deshalb kamen Sie auf die Idee: Ich muss Geld herbringen, damit ich eine dicke Hose habe?“, flocht der Richter die Einlassung des Angeklagten weiter.

Gericht folgt mit seinem Strafmaß weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft

Der mitangeklagte Handwerker aus einem Dorf im Norden des Landkreises erklärte, er habe seinem Geschäftspartner aus früheren Zeiten helfen wollen, als dieser ihn darum bat. „Ich habe später eingesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe“, beteuerte der 53-Jährige. Nötig gehabt habe er es wegen genügend eigner Aufträge nicht. Und große Reichtümer habe sein Mandant auch nicht daraus gezogen, beteuerte der Verteidiger.

Das Gericht folgte mit seinem Strafmaß weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft, blieb nur im Fall des Handwerkers einen Monat darunter. Dieser Verfahrensausgang war den Angeklagten im Vorfeld des Prozesses (einem sogenannten Zwischenverfahren) im Falle vollumfänglicher Geständnisse in Aussicht gestellt worden. Beide hatten dazu über ihre Verteidiger ihr Einverständnis erklärt. Der Bauleiter habe inzwischen 90 000 Euro zur Schadenswiedergutmachung gezahlt, der Handwerker sei dazu wirtschaftlich nicht in der Lage.

