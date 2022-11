LED-Beleuchtung im ganzen Tölzer Stadtmuseum

Teilen

Die gute alte Glühlampe verbraucht bis zu 90 Prozent mehr Strom als die LED. © Christin Klose/dpa-tmn

Der Tölzer Finanzausschuss beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Modernisierung der Beleuchtung im Stadtmuseum. Auch im Bürgersaal soll auf LED umgestellt werden.

Bad Tölz – Wenn der Tölzer Stadtrat demnächst über den Haushalt 2023 beraten wird, wird es auch um das Thema Beleuchtung im Stadtmuseum gehen. In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses beantragte Kurdirektorin Brita Hohenreiter, in deren Kompetenz das Museum fällt, eine Modernisierung. Bei der Neugestaltung der Dauerausstellung wurde bereits das Lichtkonzept auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt. Es gibt aber noch Bereiche in dem historischen Gebäude, die nur über ein altes Beleuchtungssystem verfügen.

Förderung von bis zu 30 Prozent möglich

Bei den geschätzten Bruttokosten von 170 000 Euro entfallen allein auf den Bürgersaal im Erdgeschoss 73 000 Euro. Arbeiten sind auch in der Galerie, im Ausgangsbereich, im Treppenhaus und im ersten Stock (Nordseite) nötig. Es wird mit einer Förderung von 15 bis 30 Prozent gerechnet. Josef Steigenberger (CSU) plädierte für das Maßnahmenpaket. Mit Bewegungsmeldern und Smarttechnik könne man sehr viel machen. Die Höhe der Summe überrasche ihn aber auch nicht. „Das können wir uns aber in ein paar Jahren einsparen“, sagte Steigenberger.

LED-Technik sparsamer

In der Tat. Brita Hohenreiter rechnete vor, dass das Museum vor der Neugestaltung 56 000 Kilowattstunden verbraucht habe. 2018 seien es schon 45 000 und 2021 sogar nur 32 000 Kilowattstunden gewesen. „Da waren freilich auch Lockdown-Zeiten dabei.“ Bei Vollbetrieb wie 2022 rechne sie mit 38 000 bis 40 000 Kilowattstunden. Bei den nun anstehenden Strompreiserhöhungen werde sich eine Umstellung auf sparsame LED-Technik jedenfalls rechnen.

„Warum wird der Bürgersaal eigentlich so teuer?“, wollte Peter von der Wippel (FWG) wissen. In dem Raum, so Museumsleiterin Elisabeth Hinterstocker, sei die älteste Technik des Hauses verbaut. Da müsse neu verkabelt werden. Auch die Trägersysteme der Beleuchtung müssten erneuert werden. Bärbel Weixner (Grüne) plädierte dafür, alle Maßnahmen im Ganzen zu machen. Sonst werde es nur teurer. Der Finanzausschuss stimmte grundsätzlich zu. (Christoph Schnitzer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.