Lederhosenträger schlägt unvermittelt zu - Lenggrieser (25) bewusstlos

Er kam gerade vom Rauchen, da wurde ein junger Mann aus Lenggries in einer Disco in Bad Tölz aus heiterem Himmel attackiert. Er erlitt unter anderem einen Nasenbeinbruch.

Bad Tölz - Unfassbar: Ein bislang unbekannter Mann hat einem Lenggrieser (25) unvermittelt dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das meldet die Tölzer Polizei. Das Opfer kam vom Rauchen, als der Unbekannte um die Ecke bog und offenbar grundlos zuschlug.

Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Sonntag gegen 4.30 Uhr in einer Diskothek an der Tölzer Badstraße, wurde aber erst jetzt zur Anzeige gebracht. Der Geschädigte wurde nach der Attacke ohnmächtig. Im Tölzer Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte einen Nasenbeinbruch und Hämatome an beiden Augen. Über den Unbekannten weiß man nur, dass er eine Lederhose trug.

Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei, sich unter Telefon 0 80 41/76 10 60 auf der Inspektion zu melden.

