Leidenschaft am Berg: „Alpenfilmfestival“ im Tölzer Kino

Von: Christiane Mühlbauer

Roger Schäli und Simon Gietl versuchten, die sechs großen Nordwände der Alpen zu durchklettern. Zu den Ausgangspunkten fuhren sie mit dem Rad. © veranstalter

Anfang Dezember kommen Bergfans im Capitol Kino voll auf ihre Kosten. Beim „Alpenfilmfestival“ gibt es allerlei Filme über die Alpen zu bestaunen.

Bad Tölz – Liebhaber ganz besonderer Alpenfilme dürfen sich freuen: Das „Alpenfilm-Festival“ kommt wieder nach Bad Tölz, und zwar mit Vorstellungen am Freitag, 2., und Sonntag, 4. Dezember, im Capitol-Kino am Amortplatz. Veranstaltet wird es von Sandra Freudenberg in Zusammenarbeit mit Tom Dauer. Über 200 Filme hat das Team im Vorfeld gesichtet und daraus sechs ausgewählt. „Es müssen Werke mit einer Storyline sein, und sie müssen einen cinematografischen Anspruch haben“, sagt Freudenberg. Zudem sollen die Filme den Alpinismus würdigen und die Protagonisten müssen Abstand davon nehmen, sich selbst in Szene zu setzen.

Film-Highlight: „North 6“

Das Highlight unter den Filmen in diesem Jahr ist die Dokumentation mit dem Titel „North 6“ des Filmemachers Frank Kretschmann: Hautnah am Geschehen verfolgt der Nürnberger den Versuch der beiden Alpinisten Roger Schäli und Simon Gietl, die sechs großen Nordwände der Alpen (Große Zinne, Piz Badile, Eiger, Matterhorn, Petit Dru und Grandes Jorasses) nonstop zu durchklettern. Dabei bewältigen sie die enormen Distanzen zwischen den Gipfeln auf dem Rennrad. „Eine Leistung, die nicht nur aus eigener Kraft, sondern vor allem mit großem Teamgeist zu bewältigen ist“, so Freudenberg.

Zu sehen ist außerdem „Die Kunst, einen Berg zu besteigen“. Darin geht es um Reinhard Karl, der 1982 im Alter von 35 Jahren am Cho Oyu (8153 Meter) tödlich verunglückte. „In seinen Texten und Fotografien lebt er weiter“, sagt die Festivalleiterin. Denn die Künstlerin Clara Happ gestaltet Holz- und Linolschnitte nach Vorlage von Karls Fotografien. In „Sieben Summits of Bavaria“ werden eine Frau und ein Bergführer porträtiert, die die sieben höchsten Berge in Bayern auf einer Skitourenreise besteigen – und dann in Österreich landen.

Film über bedrohliche Lage der Braunkehlchen

Der Streifen „Braunkehlchen“ von Jan Haft ist ein Kurzfilm über den vom aussterben bedrohten Wiesenbrüter, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Techno-DJ Dominik Eulberg. Die Schobergruppe in den Hohen Tauern steht in dem Film „Der vergessene Weg“ im Mittelpunkt. Es geht um die Menschen, die die Schutzhütten bewirtschaften. Außerdem zu sehen ist noch „Gerwentil“ von Christoph und Philipp Kaar. Der althochdeutsche Name „Gerwentil“ verlieh dem Karwendel seinen Namen. In dem Kurzfilm geht es um Freerider. Im Rahmen einer Tour waren die Filme des „Alpenfilmfestival“ schon zwischen Kiel und Bozen zu sehen. Sandra Freudenberg freut sich, damit nun auch in ihrer Heimat präsent zu sein.

Weitere Infos

Die Vorstellung am Freitag, 2. Dezember, beginnt um 20 Uhr, jene am Sonntag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr im Capitol-Kino. Karten und Infos über www.alpenfilmfestival.de und www.capitol-kino.de.

