Leidenschaft für Holz und Metall: Tölzer Firma „dsignSolutions“ erhält Wirtschaftspreis

Von: Melina Staar

Hauchen Holz besonderes Leben ein: Michael Mai (li.) und Fabrizio Bruno von „dsignSolutions“. © Arndt Pröhl

Die Aufträge der Tölzer Firma „dsignSolutions“ sind vielfältig. Beispielsweise schuf sie die Einrichtung für den Sitzungssaal im Tölzer Rathaus. Nun dürfen sich die beiden Chefs über den Wirtschaftspreis freuen.

Bad Tölz – Der Tisch im Showroom der Tölzer Firma „dsignSolutions“ erzählt seine eigene Geschichte. Er hat einen langen Riss, der von einem Telefonmasten zeugt, der einmal in den Baum eingewachsen war. Michael Mai und Fabrizio Bruno, die beiden Inhaber der Firma, lieben die Sprache, die das Holz spricht. „Wir haben eine Leidenschaft für Holz“, sagt Mai.

Aus der Freundschaft heraus entstand die gemeinsame Firma

Aus ihrer Freundschaft heraus entstand 2014 die gemeinsame Firma. Mai studierte Design und ist im Holzhandwerk zu Hause, Bruno ist Experte für Metall. Zunächst im Farchet untergebracht, zog die Firma 2016 an die Tölzer Mühlgasse, ins Herz der Stadt. Aus Platzgründen wurde die Metallverarbeitung inzwischen nach Königsdorf ausgelagert.

Wichtig an ihrer Arbeit ist ihnen die Naturverbundenheit

Die Aufträge der beiden jungen Männer sind sehr vielfältig: So haben sie die Inneneinrichtung für den Plenarsaal im Tölzer Rathaus kreiert, ebenso wie Lounge-Möbel für die Roof-Top-Bar eines Münchner Hotels. Auch in Privathaushalten sind sie tätig. Wichtig an ihrer Arbeit ist ihnen die Naturverbundenheit, wie sie mit einer Anekdote bestätigen: Als sie mitbekamen, wie eine Eiche aus dem Jahr 1866 im Stadtgebiet gefällt wurde, wollten sie das Holz unbedingt haben – und wurden sich mit dem Stadtförster einig. „Bei uns gibt es Möbel und Inneneinrichtung aus Holz, das sonst keinen Platz findet.“ Das ist wortwörtlich zu sehen: Riesig und schwer sind die Platten, mit denen hier gearbeitet wird. Aber ganz besonders sind die Ergebnisse: „Bei uns gibt es keine lackierten Oberflächen“, sagt Bruno. Die Kombination aus Holz und Metall zeichnet den Stil der Tölzer Firma aus.

Holz hat Charakter - und den darf man auch sehen

Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Agenda: In seiner Lehrzeit, erzählt Mai, habe er Produkte astrein herstellen müssen. Es habe ihn geärgert, aus gutem Holz ein Stück wegzuschneiden, nur, weil dort ein Astloch zu sehen war. „Gerade so etwas macht den Charakter des Holzes aus. Der ist wie bei Menschen von Baum zu Baum verschieden.“ Möglichst alles vom Baum benutzen, altes Metall wieder verwerten, wie etwa Rohre – das gehört zur Philosophie von „dsignSolutions“.

Den Preis sehen die beiden als Auszeichnung für das Handwerk an sich

Über den Wirtschaftspreis freuen sich die beiden jungen Unternehmer, die auch ausbilden, sehr. „Es ist schön, so eine Wertschätzung zu erfahren“, sagt Mai. „Es wird honoriert und gesehen, was wir tun.“ Gerade nach dem langen und steinigen Weg, den man gegangen sei, ergänzt Bruno und den ständigen Investitionen, die man leiste, um den Betrieb weiter voranzubringen. „Wir freuen uns, neue Trends zu setzen“, so Mai. Den Preis sehen sie auch als Auszeichnung für das Handwerk an sich.

