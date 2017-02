Randale imKrankenhaus

Verletzt, 18 Jahre alt, betrunken und dann auch handgreiflich werden gegen die Helfer: Da hört der Spaß auf. Das Krankenhaus-Personal rief die Polizei, um einem Lenggrieser Herr zu werden.

Bad Tölz - Samstag, kurz nach Mitternacht, wurden die Beamten in die Tölzer Stadtklinik gerufen, weil ein 18-Jähriger in der Notaufnahme zum Randalieren begonnen hatte. Der Lenggrieser war vom Rettungsdienst eingeliefert worden, weil er angeblich auf den Kopf gefallen war und sich eine Wunde an der Nase zugezogen hatte. Der junge Mann war betrunken. Er beleidigte die Angestellten in der Klinik und versuchte nach ihnen zu treten. Die Polizeibeamten empfing der Bursche mit einem Schwall Beleidigungen. Nachdem er dann doch noch untersucht werden konnte, wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Die Polizei würde interessieren, wie sich der 18-Jährige verletzt hat. Hinweise bitte unter Telefon 0 80 41/76 10 60.

chs