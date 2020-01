„Ich habe fast keine Kraft mehr“

Laura T. wird seit 30 Jahren von Schicksalsschlägen verfolgt. Sie ist sehr schwach und muss jetzt auch aus ihrer Wohnung raus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein Schicksalsschlag jagt den anderen. Seit 30 Jahren. Früh starb ihr Vater, dann unerwartet im Alter von 39 Jahren ihre geliebte Schwester. Sie litt unter vielen fehlbehandelten Magengeschwüren und hüpfte mit 26 Jahren selber nur knapp dem Tod von der Schippe: Bei einer lange nicht erkannten Eileiterschwangerschaft verlor sie ihr ungeborenes Kind. Laura T. (Name geändert) versuchte sich von all den Ereignissen zu erholen, jedoch war sie dabei immer mit all ihrem Kummer und Schmerzen alleine.

T. hat keinen Mann und – obwohl das immer ihr größter Wunsch war – auch keine Kinder.

2009 kam eine Horror-Diagnose

Eine längere Erholungsphase sollte sich nicht einstellen. 2009 kam die Horror-Diagnose Brustkrebs. Im Zuge der kräftezerrenden Chemotherapie verlor die ohnehin schon schlanke Frau mehr als 10 Kilo, danach kam eine chronische Nervenentzündung und schwere Lebensmittelunverträglichkeiten. Seit 2011 war es trotz vielen Bemühungen für die heute 68-Jährige nicht mehr möglich, ihren Beruf auszuüben. Über 30 Jahre hat sie leidenschaftlich gerne in diversen Lokalen bedient. Aber dazu fehlt ihr nun seit Langem die Kraft. „Durch die chronischen Schmerzen und mein enormes Untergewicht schaffe ich das einfach nicht mehr. Dazu muss ich zwei mal Nachts aufstehen und starke Tabletten einnehmen, die mich sehr schwächen“, erklärt die 68-jährige Frau.

Teure Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel

Seit Laura T. nicht mehr arbeiten kann, lebt sie am Existenzminimum. „Ich bekomme zirka 400 Euro Rente jeden Monat. Zusätzlich eine Grundsicherung vom Landratsamt.“ Damit komme sie gerade so über die Runden. „Leider brauche ich – auch wegen meinem Untergewicht – viele Nahrungsergänzungsmittel, die meine Versicherung nicht bezuschusst.“ Im Schnitt gibt sie dafür etwa 80 Euro jeden Monat aus.

Von dem restlichen Geld muss sie dann alle anderen anfallenden Kosten, wie beispielsweise Lebensmittel, stemmen.

Obwohl sie durch die chronische Nervenzündung und ihr Untergewicht sehr eingeschränkt lebt, gibt die Rentnerin nicht auf. „Ich komme frühstestens mittags aus dem Bett. Wenn ich mal einen guten Tag habe, mache ich dann Musik an und versuche, ein bisschen in meiner Wohnung zu tanzen oder Gymnastik zu machen. Aber das halte ich selten lange aus.“ Ihr große Leidenschaft gilt der südamerikanischen Musik.

Obwohl es nur noch eingeschränkt möglich ist, gibt ihr Bewegung etwas Kraft. „Schmerzen habe ich ja so oder so.“

Sie beschreibt sich selbst als sehr lebensfrohen und geselligen Menschen. „Das Schlimmste ist, wenn ich Lust habe raus zu gehen, etwas zu erleben, aber dann immer wieder merke, dass ich dafür zu schwach bin“, sagt sie wehmütig.

Dadurch, dass Laura T. mangels Kraft kaum noch vor die Tür kommt, lebt sie sehr einsam. „Ich habe kaum soziale Kontakte – obwohl ich so gerne unter Menschen bin“, sagt sie.

Vor einigen Monaten neue Hiobsbotschaft

Vor einigen Monaten bekam die angeschlagene Dame dann eine weitere Hiobsbotschaft übermittelt. „Ich soll wegen Eigenbedarf aus meiner Wohnung raus.“ Dadurch ergeben sich gleich mehrere Probleme für die Rentnerin. „Es gibt hier im Landkreis kaum noch Mietpreise, sie das Landratsamt mit der Grundsicherung übernehmen würde.“ Eine entsprechende Wohnung sollte nicht mehr als 500 Euro warm kosten, zusätzlich ist Laura T. auf eine zentralgelegene Wohnung angewiesen. „Alles, was drüber geht, müsste ich aus eigener Tasche zahlen. Dieses Geld habe ich schlichtweg nicht“, klagt T.

Weiter hat Laura T. weder die Kraft noch die finanziellen Mittel für einen Umzug.

„Ich weiß gar nicht wie ich das alleine schaffen soll. Es ist für mich schon wahnsinnig anstrengend zu Fuß Einkaufen zu gehen“, sagt sie verzweifelt.

Die Rentnerin würde sich freuen, einen Umzug in ein neues Zuhause finanziell bewältigen zu können. Des Weiteren hat sie kaum noch tragbare Kleidung. „Ich habe immer noch Kleider von früher an, als ich noch eine normale Figur hatte. Ich konnte mir seither nie Kleidung in meiner Untergröße leisten.“

