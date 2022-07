Liebe in Zeiten des Internets

Teilen

Wer therapiert wen? Adnan Erten spielt im Stück „Die Tür nebenan“ einen Produktmanager, Verena Peck eine Psychotherapeutin. © bib

Die Komische Gesellschaft Bad Tölz bringt „Die Tür nebenan“ auf die Bühne. Am Montag, 11. Juli, ist Premiere.

Bad Tölz – Wegen Kontaktbeschränkungen ist die Wahl auf ein Zwei-Personen-Stück gefallen. Das war im Jahr 2020. Jetzt erst bringen Ulla Haehn (Regie), Verena Peck und Adnan Erten (Darsteller) „Die Tür nebenan“ von Fabrice Roger-Lacan auf die Bühne der Tölzer Madlschule. Die feinsinnige französische Komödie über die Suche nach der großen Liebe in Zeiten des Internets wird nur fünfmal zu sehen sein. Wer noch nie Erfahrung mit Datingportalen gesammelt hat (oder sich nie traute), bekommt an diesem Abend reichlich Einblick in dieses Gewerbe. Beide Bühnenfiguren – sie ist Psychotherapeutin, er Produktmanager – denken in ihren jeweiligen Wohnungen laut über die möglichst wirkungsvollste Präsentation auf der Portalseite nach. Kurz zuvor hatten sie sich auf dem Gang aber noch sehr hässlich gestritten. Ebenso lesen sie Antworten von Interessenten für ihre Annoncen vor. Erstaunlich, wie wortgewandt manche Verfasser sind, wenn sie auf eine Anzeige antworten und ihre Person anpreisen.

Wer therapiert wen?

Nach dem Gelächter über diese Texte, die sicherlich nicht nur erfunden sein dürften, beginnt aber der Zuschauer das Grübeln: Manipuliert der Mensch das Portal oder umgekehrt? Ebenso verzwickt spielt es sich zwischen der emanzipierten, akademischen Therapeutin und dem lockeren Manager in direktem Kontakt ab. Wer therapiert wen? Sie ihn mit ihren Bemerkungen, die seine Unsicherheit erkennen und gnadenlos hinterfragen? Oder er sie, indem er die Widersprüche im Verhalten seiner Nachbarin schonungslos aufdeckt? Wenn sich beide begegnen, ergibt sich oft urkomische Situationskomik.

Karges, aber sehr passendes Bühnenbild

Das Stück umfasst im Original 56 getippte Seiten, die hier und da gekürzt wurden. Aber den Darstellern steht keine Hilfe zur Verfügung, sollte der Textfaden reißen. „Sie müssen dann improvisieren“, sagt Haehn, die als umsichtige Regisseurin unterstützt und den Bühnenhelden viel Freiheit lässt. Das karge Bühnenbild lässt ebenso Interpretationen zu. Lediglich zwei Holzpodeste auf beiden Bühnenseiten markieren die Wohnungen mit je nur einem Sitzmöbel. Die Türen sind lediglich durch vertikale Stoffstreifen angedeutet.

Erten spielt auch auf Holzkirchner Bühnen

Kann das bedeuten, dass in der heutigen Zeit beziehungsmäßig alle Türen offen stehen? Oder zeigt das Stück hingegen die Ausweglosigkeit: Tut sich für die beiden Suchenden überhaupt keine neue Tür zu Liebe und Partnerschaft auf? Ob die beiden im Internet fündig werden oder an der Haustür des Nachbarn, bleibt offen. Der Hobbyschauspieler Adnan Erten ist im echten Leben wirklich Produktmanager, ihn kennen Theaterfans von Holzkirchner Bühnen. „Er ist aber auch ein Urgestein der Komischen Gesellschaft“, erklärt Verena Peck. Als Theaterdarsteller sind sie auf jeden Fall ein starkes Paar. (Birgit Botzenhart)

Weitere Informationen: Das neue Theaterstück der Komischen Gesellschaft Bad Tölz heißt „Die Tür nebenan“ von Fabrice Roger-Lacan. Regie führt Ulla Haehn. Darsteller sind Verena Peck (Psychotherapeutin) und Adnan Erten (Produktmanager). Licht: Leo Zoelch, Bühne: Leo Greiter. Die Termine sind Montag, 11., und Donnerstag, 14. Juli, Montag, 18. und Freitag, 22. Juli sowie Sonntag, 24. Juli. Beginn jeweils 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Winzerer, Obere Marktstraße 61, Telefonnummer 0 80 41/98 12. Die Karten kosten 15 Euro und 12 Euro ermäßigt (1 Euro Vorverkaufsgebühr).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.