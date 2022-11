Lieblingsplätze im Oberland - Neues Buch mit Ausflugstipps

Immer einen Spaziergang wert: Der Thomas-Mann-Weg in Bad Tölz. © Stefan Boes

Stefan Boes und Heike Hoffmann geben ihr neues Buch mit kleinen und großen Ausflugtipps im oberland heraus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Einfach entspannen, die Natur oder ein gutes Essen genießen oder Neues kennenlernen. Wo man solche Orte hier in der Region finden kann, verraten Stefan Boes und Heike Hoffmann in ihrem Buch „Lieblingsplätze – Tölzer Land, Tegernsee, Schliersee“. Insgesamt 88 große und kleine Ausflugsziele haben darin Platz gefunden. Boes lebt zwar in München, ist aber mit dem Oberland eng verbunden. „Ich komme fast jede Woche hierher und habe hier auch viele Freunde“, erklärt der Autor. Auch Hoffmann ist die Gegend nicht fremd: Sie hat bereits ein Buch über die Kulinarik Oberbayerns geschrieben.

Bei der Erstellung des Buchs sind Hoffmann und Boes arbeitsteilig vorgegangen. „Wir haben uns als Team gefunden“, so der Münchner. Beide haben ihre persönlichen Lieblingsplätze miteinander abgeglichen und zum Schluss aufgeteilt, wer welche Orte übernimmt. „Es gab aber auch Plätze, die wir vorher gar nicht auf dem Zettel hatten und die wir dann zufällig entdeckt haben“, sagt Boes.

Heike Hoffmann ist Fotografin und Autorin. © Privat

Den Leser erwartet eine „gute Mischung“ aus Natur, Kultur und Kulinarik. Ob Entspannen im Meditationsgarten des Klosters Benediktbeuern, gemütliches Spazierengehen auf dem Thomas-Mann-Weg in Bad Tölz oder ein kleiner Abstecher ins Franz-Marc-Museum in Kochel – für jeden ist das Richtige dabei. Auch traditionelle Handwerksbetriebe, Museen, Gasthäuser und regionale Festbräuche sind mit aufgeführt. „Uns war es außerdem wichtig, auch kleinere versteckte Orte mit aufzunehmen“, erklärt der Autor. So hat beispielsweise der Kalkofen bei Lenggries Eingang ins Buch gefunden. „Der Blomberg hat es nicht mehr mit rein geschafft, bei einer Fortsetzung ist er aber ganz sicher drin“, verspricht Boes.

Münchner mit Oberland fest verbunden

Schwieriger als die Auswahl der Lieblingsplätze war es, die dazugehörigen Fotos zu machen. Denn viel Zeit, um noch schöne Naturaufnahmen zu machen, blieb den beiden nicht. „Wir haben den Auftrag kurz vor dem Herbst bekommen und sollten bis zum Februar fertig sein.“ Weniger Schnee als vielmehr Mücken machten das Fotografieren des Kirchsees zu einer kleinen Herausforderung. „Ich war so sehr von Mücken umschwärmt, dass es kaum ein Bild ohne sie gab. Da musste einiges retuschiert werden“, sagt Boes.

Stefan Boes ist Autor und Herausgeber. © Privat

Für ihn ist das entstandene Buch „mehr als ein reines Ausflugsbuch“, sondern es entführt den Leser zu zahlreichen „gelebten und erlebten Lieblingsplätzen“, die die beiden Autoren teilweise seit Jahren begleiten. Boes legte außerdem Wert darauf, auch zeitgeschichtlich relevante Orte mit aufzunehmen wie zum Beispiel das Todesmarsch-Mahnmal bei Reichersbeuern oder die Penzberger Moschee. Das Ausflugsbuch richtet sich sowohl an Einheimische als auch an Auswärtige. „Es geht darum, die Region (neu) kennen und lieben zu lernen“, erklärt Boes. Darüber hinaus wird man mit spannenden Hintergrundinfos zum jeweiligen Ort versorgt. Als Inhaber eines Kulturmagazins berichtet der Autor häufiger über das Münchner Umland. Doch es ist das erste Mal, dass er ein derartiges Buch veröffentlicht. „Und es wird hoffentlich auch nicht das letzte sein“, meint Boes. (F. Selter)

Das Buch

„Lieblingsplätze – Tölzer Land, Tegernsee, Schliersee“ von Heike Hoffmann und Stefan Boes, erschienen im Gmeiner-Verlag, 192 Seiten, 18 Euro.

