Live-Ticker: Löwen gegen Weißwasser

Gegen die Lausitzer Füchse am Freitagabend wollen die Tölzer Löwen das lange Warten auf zwei Siege in Folge beenden. Und: Valentin Gschmeißner ist nach Verletzungspause zurück im Kader.

Bad Tölz–Ein ständiges Auf und Ab: Nach einer 1:7-Auswärtsklatsche in Kaufbeuren meldeten sich die Tölzer Löwen jetzt mit einem 5:0-Heimsieg gegen Freiburg zurück. Die letzten zwei Siege in Folge gab es zuletzt Mitte Oktober. Trainer Markus Berwanger hofft nun auf etwas mehr Konstanz bei den Ergebnissen, wenn seine Mannschaft die Lausitzer Füchse zum nächsten Duell (Freitag, 19.30 Uhr, Tölzer Eisstadion) empfängt. „Wir haben gegen Freiburg vieles richtig gemacht“, sagt Berwanger. „Vor allem waren wir konzentriert und haben Geduld bewiesen. Das müssen wir gegen Lausitz wieder machen.“

Allerdings sei Weißwasser ein anderes Kaliber als die Breisgauer. Nicht umsonst steht die Mannschaft von Corey Neilson auf Rang vier der DEL 2-Tabelle. „Ein Team, das vor allem in der Breite sehr gut aufgestellt ist“, meint Berwanger. Das zeigt die Statistik: Die Füchse haben keinen Spieler in den Top-30 der DEL 2-Scorerliste. Dafür etliche Spieler mit um die 20 Punkte: den Kanadier Jeff Hayes (23), Clarke Breitkreuz, den US-Amerikaner Steve Saviano (beide 20), den Schweden Anders Eriksson, den kanadischen Verteidiger Chris Owens (beide 18) oder David Kuchejda (17), die regelmäßig für Torgefahr sorgen. Hinzu kommen eventuelle Förderlizenz-Spieler von DEL-Partner Eisbären Berlin wie zum Beispiel Maximilian Adam oder Vincent Hessler. „Wenn die spielen, haben sie noch mal mehr Qualität im Team“, sagt Berwanger.

Die zeigt sich vor allem in einem starken Unterzahlspiel. Weißwasser lässt aber auch im 5:5 wenig Tore zu, verhindert bereits vorzeitig, dass überhaupt Schüsse auf den Kasten von Olafr Schmidt oder Max Franzreb (aus Tölz) kommen: Die Füchse haben ligaweit einen der besten Werte in dieser Statistik. Das wollen die Löwen ändern. Vor allem Goldhelm Kyle Beach, der sich im internen Topscorer-Duell mit 35 Zählern um sechs Punkte vor Stephen MacAulay abgesetzt hat. Wie schon gegen Freiburg hat er Andreas Pauli an seiner Seite, der zuvor mit einer Sehnenverletzung pausieren musste und am Dienstag punktemäßig leer ausging.

Zudem gibt Valentin Gschmeißner sein Comeback nach monatelanger Pause wegen Bauchmuskel-Abriss. „Er ist aber nach großem Trainingsrückstand noch nicht der Alte“, wiegelt Berwanger allzu große Erwartungen ab. Der Ex-Garmischer werde sich sogar schwertun, den Ausfall eines 18-jährigen Talents zu kompensieren: Niklas Heinzinger ist für die deutsche U 20-Nationalmannschaft im Einsatz. Wenig überraschend, meint Berwanger. „Er hat sich zu einer echten Abwehr-Größe entwickelt.“ Gschmeißner nimmt Heinzingers Platz neben Casey Borer in der ersten Verteidigung ein.

Eine stabile Abwehr – wie gegen Freiburg und wie im Hinspiel in Weißwasser, als die Löwen ein enges Spiel dank des Treffers von MacAulay in der Verlängerung mit 3:2 gewannen –, sei erneut essenziell, meint Berwanger. „Weißwasser hat eine hohe Laufbereitschaft, hat viel Druck gemacht. Dem müssen wir auch diesmal standhalten.“ Einen Sieg an den Erfolg am Dienstag dranzuhängen, würde im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze nicht schaden. Zumal die Löwen der Konkurrenz am Sonntag nur tatenlos zuschauen können: Die Partie vom 23. Spieltag bestritt Tölz auf Frankfurter Wunsch bereits Anfang Oktober – und verlor mit 2:9.

Live Blog Tölzer Löwen - Lausitzer Füchse