Live-Ticker zum Bürgerentscheid  Bichler Hof: Tölzer stimmen ab

Im ersten Tölzer Bürgerentscheid wird heute über die Zukunft des Areals am Bichler Hof entschieden. Immer auf dem Laufenden ist man mit unserem Live-Ticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens möchten, dass auf dem Areal Bichler Hof nur ein Hotel und Wohnhäuser entstehen können, wenn der Eigentümer ein Drittel des Areals günstig an die Stadt verkauft.

Der Stadtrat hatte mit großer Mehrheit beschlossen, auf den Ankauf des Drittels zu verzichten, weil der Eigentümer durch den Bau des Hotels ein wichtiges städtebauliches Ziel verwirklicht.

14 619 Tölzer sind an diesem Sonntag abstimmungsberechtigt.

Die Initiatoren sind mit ihrem Anliegen erfolgreich, wenn die Ja-Stimmen die einfache Mehrheit schaffen und diese Mehrheit von mindestens 20 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung kommt (Quorum).

Die Entscheidung in Bad Tölz im Live-Ticker

8.05 Uhr: Wer noch unentschlossen ist: Hier gibt es noch einmal das Streitgespräch zwischen Franz Mayer (Grüne) und Christof Botzenhart (CSU/FWG/SPD).

8 Uhr: Die Wahllokale öffnen. Fünf Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet: im Rathaus, im Jugendcafé, im Sparkassencenter am Bahnhof (Seminarraum), in der Südschule und im Kleinen Kursaal. Wer in welchem Wahllokal abstimmen darf, steht auf der Wahlbenachrichtigung.

Die Vorgeschichte

Der Tölzer Unternehmer Hubert Hörmann kauft als Privatmann 2015 den zuletzt leer stehenden und davor als Eon-Erholungsheim genutzten Bichler Hof mitsamt einem größeren Umgriff mit Wiesen und Wald auf einer Anhöhe hinter der Buchbergklinik. Bürgermeister Josef Janker regt an, das Anwesen zum Hotel umzubauen. Hörmann, der das Haus als Privatwohnsitz nutzen wollte, zögert. Als seine Töchter Stephanie und Tanja sowie Peter Frech zu erkennen geben, dass sie so ein Hotel gerne führen würden, willigt Hörmann ein. Zur Querfinanzierung des Umbaus zum Hotel will er auf etwa einem Hektar des Areals 18 Doppelhaushälften und zwei Einzelhäuser bauen. Dazu müsste die Stadt Bad Tölz erst Baurecht auf dem bisher landwirtschaftlichen Grund im Außenbereich schaffen.

So etwas ist aber laut der neuen, am 26. Januar 2016 im Stadtrat beschlossenen Richtlinie zur „Zukunftsorientierten Bodennutzung“ (ZoBoN) an bestimmte Bedingungen geknüpft. Variante 1: Der Grundeigentümer wird verpflichtet, ein Drittel des Grunds zum günstigen Preis an die Stadt zu verkaufen, damit diese hier ihre eigenen Ziele umsetzen kann, zum Beispiel sozialen Wohnungsbau. Variante 2: Der Investor wird darauf festgelegt, selbst ein „städtebauliches Ziel“ zu verwirklichen. In beiden Fällen soll die ZoBoN sicher stellen, dass die Allgemeinheit daran teilhat, wenn ein Grundeigentümer durch die Ausweisung von Bauland eine erhebliche Wertsteigerung seines Grunds erfährt.

Der Stadtrat beschließt im Juni 2016 mehrheitlich, im Fall „Bichler Hof“ Variante 2 der ZoBoN anzuwenden. Dagegen regt sich Widerstand. Eine Initiative aus Bürgern und den Tölzer Grünen startet ein Bürgerbegehren, um zu erreichen, dass das Baurecht nur erteilt wird, wenn die Variante I der ZoBoN zur Anwendung kommt, Hörmann also ein Drittel des Grunds zum günstigen Zeitwert an die Stadt verkauft. Die nötigen 1400 Unterschriften bekommen die Initiatoren locker zusammen. Der Stadtrat legt den Termin für den Bürgerentscheid auf den 16. September - wiederum gegen den Widerstand der Grünen, die die Zusammenlegung mit der Landtagswahl gefordert hatten.

Die Fragestellung lautet: „Sind Sie dafür, dass die Stadt Bad Tölz den Bebauungsplan Wohnen im Zusammenhang mit dem Projekt Hotel Bichler Hof als Satzung nur dann beschließt, wenn ein Drittel der Gesamtwohnungsfläche Wohnen vorher durch die Stadt erworben wurde?“ Wer also mit Ja stimmt, fordert, dass es nur eine Entwicklung auf dem Areal gibt, wenn die Stadt ein Drittel des Areals bekommt.

