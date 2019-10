Liveticker: Tölzer Löwen gehen mit knapper Führung gegen EV Landshut ins letzte Drittel

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie sind die Tölzer Löwen auf Tabellenplatz acht abgerutscht. An diesem Sonntag wollen sie gegen den Aufsteiger EV Landshut die Wende schaffen. Ob es gelingt, können Sie ab 18.15 Uhr im Liveticker nachlesen.

46:00: Offizielle Zuschauerzahl: 3458.

44:43: Gute Chance für Edfelder, er zielt übers Landshuter Tor.

44:00: Beinahe das 5:4 für Landshut: Martinovic kann gerade noch einen Alleignag von Kumeliauskas halten.

43:00: Tor für Landshut! Robbie Czarnik hat nach dem Durcheinander nach Pompeis Schuss viel zu viel Platz vor dem Tölzer Tor und spielt in aller Seelenruhe Martinovic aus.

42:45: Sinisa Martinovic rettet gerade noch gegen Pompei.

42:28: Landshut wieder komplett.

42:30: Pfleger schießt Hübl an.

41:45: Sasa Martnovic mit einem Schuss von der blauen Linie, kein Problem für Hübl.

40:28: Zwei Strafminuten gegen Messing (Behinderung).

40:28 Minuten: McNeely gleich mit einer guten Chance. Nach einem Pass von Weller schießt er Hübl auf den Bauch.

20:05 Uhr: Auf geht‘s ins letzte Drittel.

20:02 Uhr: Die Mannschaften kommen zurück aufs Eis.

Tölzer Löwen - EV Landshut 4:3 (3:1, 1:2, : ). - Strafminuten: Tölz 4, Landshut 4. - Torschüsse: Tölz 29 (17, 12), Landshut 17 (8, 9)

19:47 Uhr: Drittelpause. Fazit: Die Löwen tun sich schwer gegen die diszipliniert verteidigen Landshuter. Durch einen Gewaltschuss erzielen sie das 4:3. Trotzdem: Entschieden ist noch längst nichts.

39:18: Toooooooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Sasa Martinovic zieht nach einem Querpass von Andreas Schwarz direkt ab - und trifft zum 4:3!

38:00: Bully im Landshuter Drittel.

37:44: Konter durch Fischhaber, Martinovic hält die Scheibe im Nachfassen.

37:00: Die Löwen überstehen die Landshuter Überzahl ohne Probleme.

36:50: Und gleich noch mal.

36:30: Befreiungsschlag von McNeely.

36:00: Reiter mit einem Entlastungsangriff.

35:33: Martinovic hält einen strammen Schuss von der blauen Linie von McFadden.

35:00: Zwei Strafminuten gegen Kolb (Stockschlag).

34:50: Wieder eine abenteuerliche Abwehraktion der Löwen, Brandl kann aber seinen Alleingang nicht nutzen.

34:36: Bully vor dem Landshuter Tor.

34:00: Todas Kumeliauskas schießt knapp am Tölzer Tor vorbei.

33:43: Icing - Bully vor dem Löwen-Gehäuse.

33:09: Und noch ein Hochkaräter für die Löwen, Weller scheitert freistehend an Hübl.

32:55: Gute Chance für Stefan Reiter, aber Hübl hält seinen Schuss mit dem Beinschoner.

31:00: Doppelchance für Lubor Dibelka. Einmal bekommt einer einen vor dem Tor hoppelnden Puck nicht unter Kontrolle, einmal hält Jaroslav Hübl.

30:05: Zwei Strafminuten gegen Michael Fomin (Stockschlag).

29:59: Heute dürften über 3000 Zuschauer im Stadion sein, darunter etwa 500 Landshuter - sehr schöne Kulisse.

28:00: Beinahe das 4:3 für Landshut, Sinisa Martinovic entschärft den Alleingang von Robbie Czarnik.

27:20: Tor für den EV Landshut! Maximilian Forster zieht von der blauen Linie ab, Todas Kumeliauskas fälscht ab - und schon steht es 3:3.

27:00: Kronthaler schießt ganz knapp am Tölzer Tor vorbei.

26:50: Kronthalers Schuss wird neben das Tölzer Tor abgefälscht.

25:56: Zwei Strafminuten gegen Eberhardt (übertriebene Härte).

25:38: Die Landshuter verteidigen sehr engagiert, auch Andreas Schwarz schießt in eine Menschentraube, mehrere Landshuter haben sich ihm entgegen geworfen.

24:00: Sasa Martnovic schießt in eine Menschentraube vor dem Landshuter Tor.

21:08 Minuten: Tor für den Landshut! Was für ein Fehler in der Löwen-Abwehr: Stephan Kronthaler kommt nach abgelaufener Strafzeit von der Strafbank, die Löwen-Verteidiger übersehen ihn. Kronthaler kann mutterseelenalleine auf das Tölzer Tor zufahren, umspielt Sinisa Martinovic ganz cool und netzt zum 2:3-Anschlusstreffer ein.

19:18 Uhr: Auf geht‘s ins zweite Drittel.

19:16: Hiermit reichen wir noch die Torschützen nach: 1:0 (8.) Stefan Reiter (4-5), 1:1 (10:13) McFadden, 2:1 (11:25) Weller, 3:1 (15:48) Weller.

19:10: Bislang hält Landshut gut mit, vor allem in Überzahl ist der EV brandgefährlich. Mit einem Mann mehr auf dem Eis fiel auch der einzige Treffer der Landshuter. Die Tölzer führen nach den Spielanteilen mit einem Tor zu hoch.

19:08: in Bad Tölz ist nicht nur der Verkehr, sondern auch das Internet im Eisstadion zusammengebrochen. Daher konnten wir im ersten Drittel nicht vom Spiel berichten. Auch jetzt läuft das Internet sehr langsam, hoffen wir, dass es durchhält.

19:06: Bis jetzt schaut es gut aus für die Tölzer Löwen, sie führen nach dem ersten Drittel mit 3:1.

19:05 Uhr: Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.

19:04 Uhr: Mit einer halben Stunde Verspätung: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und dem EV Landshut.

Die Vorschau zum Spiel

Bad Tölz–Es ist eines von vier bayerischen Derbys in der DEL 2. Und der EV Landshut hat auch Isarwinkler Komponenten: Mit Christoph Fischhaber ist ein waschechter Tölzer an Bord, und die Mannschaft wird von Axel Kammerer aus Reichersbeuern trainiert. Trotzdem ist die Begegnung zwischen den Tölzer Löwen und dem Aufsteiger diesen Sonntag (18.30 Uhr, Tölzer Eisstadion) für den Ex-Löwen-Coach nichts Besonderes. „Ich habe in 19 Jahren 1000 Spiele gespielt und in 19 Jahren 1000 Spiele gecoacht – da ist es fast ein Spiel wie jedes andere“, sagt der 55-Jährige über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. „Klar wird es ein Wiedersehen mit vielen Bekannten geben, aber unser Ziel ist es, in Tölz zu gewinnen.“

Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage sei freilich schon eine Prestigesache, meint dagegen der Tölzer Trainer Kevin Gaudet. Und werde über harten Kampf entschieden. „Wir müssen einen Weg finden, um zu gewinnen.“ Landshut bestreite seine erste DEL 2-Saison seit 2015 mit einer gut besetzten Mannschaft. Der 0:8-Klatsche in Frankfurt misst Gaudet keine allzu große Bedeutung bei. „Bei den meisten Toren hatten sie einfach Pech.“ Kammerer: „In Frankfurt hatten wir keine Chance, aber das ist längst abgehakt.“

Aussagekräftiger waren der Sieg in Weißwasser und die knappe Niederlage im Penaltyschießen in Bietigheim, bei der die Landshuter bis kurz vor Schluss in Führung lagen. Gaudet: „Da hat man gesehen, dass sie stabil sind.“

Das größte Problem des Aufsteigers sind jedoch die Eiszeiten. Nachdem am Stadion am Gutenbergweg das Dach erst noch fertiggestellt wird, hatte der EVL bisher nur fünf statt neun oder zehn Spiele wie die Konkurrenz – alle auswärts. „Wir haben viele freie Tage, tun uns deshalb schwer, richtig in den Rhythmus zu finden“, sagt Kammerer. „Aber die Basis ist gelegt, und die Begeisterung ist groß, dass es bei uns mit dem ersten Heimspiel bald losgeht.“

Neben etlichen, auch jungen Spielern, die den Aufstieg in der Vorsaison bewerkstelligt haben, holte der EVL mit Matthieu Pompei und Robbie Czarnik zwei Top-Angreifer, die in der Vorsaison mit Ravensburg Meister geworden sind. „Das sind gute Spieler, und die anderen werden sich alle zerreißen“, ist Kammerer überzeugt.

Das müssen auch die Tölzer. Gaudet: „Wir werden das ganze Spiel über Druck machen und unsere schlittschuhläuferische Stärke ausspielen.“ (Nick Scheder)