Liveticker: Tölzer Siegesserie droht gegen gnadenlose Bietigheimer zu reißen

Den zehnten Sieg in Serie landeten die Tölzer Löwen am Dienstag. Folgt an diesem Freitag (19.30 Uhr) gegen die Bietigheim Steelers der elfte? Im Liveticker des Tölzer Kurier können Sie das Spiel mitverfolgen.

Fazit: Die Bietigheim Steelers kontern in einem relativ ausgeglichenen Spiel die Tölzer Löwen gnadenlos aus und verwerten nahezu jede Torchance. Die Stürmer sind einfach viel zu flink für die Tölzer Defensive.

20:08 Uhr: Was für ein erstes Drittel: Die Bietigheim Steelers führen mit 4:0.

18:50: Auf der anderen Seite liegt Williams schon geschlagen am Boden. French steht vor dem leeren Tor - und scheitert am Pfosten.

18:05: Schon wieder: Tor für Bietigheim! In Unterzahl läuft Alexander Preibisch den Tölzer Verteidigern auf und davon und schließt den Angriff eiskalt ab 4:0!

17:38: Zwei Strafminuten gegen Cabana wegen Beinstellen im Angriffsdrittel. Der ist erbost und beschimpft die Schiedsrichter. Dafür geht es auch noch mal zwei Strafminuten.

16:20: Wieder einmal einer dieser brutal gefährlichen Bietigheimer Angriffe. Zientek läuft zwischen zwei Verteidigern durch, aber Martinovic kann retten.

15:45: Sturmlauf der Löwen, großes Durcheinander vor dem Bietigheimer Tor.

15:39: Gewaltschuss-Reiter, eine Handbreit vorbei. Da hätte Williams wahrscheinlich nichts mehr ausrichten können.

15:25: Bully vor dem Bietigheimer Tor.

15:23: Schuss Tosto aus spitzem Winkel, kein Problem für Williams.

14:46: Pfleger probiert es aus spitzem Winkel, Williams steht richtig.

13:31: Martinovic fängt einen strammen Handgelenks-Schuss von Zientek. Eine Offensiv-Schlacht, ganz anders als das Spiel zuletzt gegen Ravensburg.

13:20: Eberhardt probiert es mit einem Distanzschuss, Williams hat ihn.

13:00: Die Löwen lassen sich nicht beirren, machen weiter Druck. French fälscht einen Schuss ab, der Puck geht knapp neben das Tor.

12:23: Bully vor dem Bietigheimer Tor.

12:00: Das Spiel läuft bislang kurios. Beide Teams haben in etwa gleich viele Torchancen, aber Bietigheim haut jede eiskalt rein.

11:11: Die Löwen sind wieder komplett.

11:00: McKnight prüft Martinovic, der hält sicher.

9:56: Schon wieder: Tor für Bietigheim! Tim Schüle zieht ab und trifft mit einem ganz präzisen Schuss zum 3:0. Da gab‘s wieder nichts zu halten.

9:41: Toller Konter von Schwarz und McNeely aber den trifft den Puck nicht richtig. Das hätte der Anschlusstreffer sein können.

9:11: Jetzt wird‘s übel: Zwei Strafminuten gegen Schlager (Beinstellen).

9:08: Zwei Strafminuten gegen French (Haken).

7:40: Sekunden später eine hochkarätige Chance für die Löwen: Matt MacKenzie fährt vors Tor, fälscht einen Pass ab, aber Williams kann gerade noch mit der Fanghand retten.

7:10: Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Noch ein Tor für Bietigheim! Benjamin Zientek rennt frei auf Sinisa Martinovic zu, umspielt ihn ganz lässig und schlenzt den Puck zum 2:0 unter die Latte!

6:29: Tor für Bietigheim! Matt McKnight passt vor das Tölzer Tor, Alexander Preibisch schiebt den Puck zum 1:0 über die Torlinie!

5:50: Verzinkter Handgelenks-Schuss von Lubor Dibelka, aber Williams kann ihn mit dem Beinschoner entschärfen. Gut gemacht von beiden.

5:00: Die Löwen kommen nicht zum Abschluss, Bietigheim ist wachsam in der Abwehr - und wieder komplett.

4:14: Die Löwen machen Druck, Bully vor dem Bietigheimer Tor.

3:00: Zwei Strafminuten für Nicolai Goc wegen Haken an Tyler McNeely.

1:11: Gerade mal eine Minute gespielt, und schon gibt es zwei Topchancen für die beiden Teams. Erst fährt Brett Breitkreuz alleine auf das Tölzer Tor zu, versucht Sinisa Martinovic zu umspielen, aber der rettet mit einem Hechtsprung. Im Gegenzug kommt Stefan Reiter fast frei an den Puck, Stellers Stephon Williams springt ihm aber entgegen, kommt einen Tick früher an den Puck mit dem Schläger und einem Hechtsprung gerade noch wegspitzeln. Dann großes Durcheinander vor dem leeren Tor, Williams sprintet zurück und kann retten. Dabei hat er aber so viel Schwung, dass er bis in die Bandenecke rutscht.

19:32 Uhr: Los geht‘s.

19:31 Uhr: Spieler und Schiedsrichter halten sich an der Auswechselbank einen Riechstift unter die Nase.

19:29: Die Starting Six werden aufgerufen.

19:27 Uhr: Die Tölzer Löwen werden von Stadionsprecher Dino Garrasi aufs Eis gerufen.

Die Tölzer Löwen spielen in folgender Aufstellung:

Tor: Sinisa Martinovic (Huwer)

1. Verteidigung: Sasa Martinovic, Eberhardt

2. Verteidigung: Bednar, MacKenzie

3. Verteidigung: Schwarz, Edfelder

4. Verteidigung: Heinzinger

1. Sturm: Weller, McNeely, Reiter

2. Sturm: Tosto, French, Pfleger

3. Sturm: Kiefersauer, Schlager, Dibelka

4. Sturm: Gams

19:23: Die Löwen spielen fast in Bestbesetzung. Einziger Ausfall ist der verletzte Johannes Sedlmayr. Für ihn rückt Luca Tosto in den zweiten Sturm.

19:21 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und den Bietigheim Steelers. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.

Die Vorschau zum Spiel

Bad Tölz – Kevin Gaudet blieb ein wenig sprachlos zurück. Kein Wunder, nach dem dominanten 4:0-Sieg seiner Tölzer Löwen gegen Nauheim am Dienstag, dem zehnten Sieg in Folge. „Bei so einer Serie wartet wahrscheinlich jeder auf eine Niederlage“, sagt der 56-jährige Deutsch-Kanadier. „Aber von mir aus können sie weiter siegen.“ Zum Beispiel gegen die Bietigheim Steelers, die sie heute Abend (19.30 Uhr) zum Duell in der Wee-Arena empfangen.

Auf den ersten Blick schaut es nicht danach aus, als ob der wankende Favorit die beachtliche Serie des Tabellendritten durchbrechen könnte. Die hoch gehandelten Bietigheimer haben alle Erwartungen enttäuscht, krebsen auf Rang neun der DEL 2 herum, haben 27 Tore weniger geschossen als die Löwen, die den zweitbesten Wert aller Mannschaften aufweisen und mit Marco Pfleger den Top-Scorer stellen. Der beste Bietigheimer Punktelieferant, Matt McKnight, folgt abgeschlagen auf Rang 32 der Liste. Die Baden-Württemberger brauchen viele Schüsse für einen Torerfolg, haben ein schwaches Powerplay – auch das ganz im Gegensatz zu Tölz, das beste Überzahl-Team der Liga. Trotzdem hat Gaudet ein ungutes Gefühl.

Immerhin geht es gegen seinen Ex-Verein, mit dem ihm viel gelungen ist. Und da ist das Hinspiel, in dem die Löwen mit 5:9 untergegangen sind. „Wir haben neun Gegentore bekommen, das war schlimm“, sagt Gaudet. So ist es für ihn eine Frage der Ehre, Revanche zu nehmen, die Serie gegen die Steelers fortzuführen.

Und Gaudet glaubt auch nicht, dass Bietigheim Laufkundschaft ist, dass Rang neun das Ende der Fahnenstange für die Steelers ist. „Sie haben eine der schnellsten Mannschaften der Liga mit extrem flinken Stürmern. Mit Ex-Löwen Tim Schüle, zwischenzeitlich mit einer Schulterverletzung außer Gefecht, ist „einer der besten Offensiv-Verteidiger der Liga“ wieder mit von der Partie. Gaudet: „Die werden aus dem Loch herauskommen, in dem sie gerade sind aber hoffentlich nicht gerade gegen uns.“

Das wird auch nicht einfach, wenn die Tölzer Löwen eine vergleichbare Leistung zeigen wie gegen Nauheim. Selbstvertrauen und Form der Mannschaft sprechen für die Gastgeber. „Die Stimmung ist bombig, Siege sind der beste Stimmungsmacher“, sagt der Trainer. Eine mögliche Erklärung für den deutlichen Leistungssprung, den beispielsweise Torhüter Sinisa Martinovic seit Beginn der Siegesserie gemacht hat. Oder Hannes Sedlmayr, den eine Leistenzerrung allerdings für vier bis sechs Wochen außer Gefecht setzt. Ein herber Verlust, meint Gaudet. „Bei ihm ging es in Sachen Kampfgeist steil aufwärts.“ Nahm zuletzt Timo Gams seinen Platz neben den ebenfalls wieder erstarkten Marco Pfleger und Max French ein, soll gegen Bietigheim Luca Tosto in der zweiten Reihe stürmen. „Er hat mich zuletzt mit seinem Spiel begeistert, soll jetzt seine Chance bekommen.“

Ansonsten sieht Gaudet keinen Grund, Änderungen vorzunehmen. Nur die Strafbank soll für die Tölzer wieder mehr tabu sein. Zwar geht es auch beim Unterzahlspiel aufwärts, Tölz hielt sich in allen sechs Unterzahlsituation gegen Nauheim schadlos. „Aber es kostet Kraft“, meint Gaudet. Kraft, die die Löwen brauchen, um ihren Siegeszug fortzusetzen.