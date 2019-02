Liveticker: Tölzer Löwen empfangen Deggendorfer SC

Drei Spiele, drei Siege - das ist die Bilanz der Tölzer Löwen gegen den Deggendorfer SC. Ob an diesem Sonntag ein weiterer hinzukommt, erfahren Sie ab 18.15 Uhr im Liveticker des Tölzer Kurier.

Der Vorbericht zum Spiel

Bad Tölz – Der Deggendorfer SC ist ein möglicher Gegner der Löwen in den Playdowns ab Mitte März. Deshalb wollen die Tölzer nun das Kunststück wagen, das Heimspiel an diesem Sonntag (18.30 Uhr, Tölzer Eisstadion) gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten der DEL 2 zu gewinnen – ohne zu viel von ihren Fähigkeiten preiszugeben. „Wir wollen nicht alles zeigen, was wir draufhaben, aber das Spiel schon dominieren und für uns entscheiden“, sagt Löwen-Trainer Scott Beattie.

Auch wenn Deggendorf schon mehr als 200 Gegentore – ligaweit die meisten – kassiert hat, eine richtige Schwäche hat der Italo-Kanadier nicht ausgemacht. Er möchte das Augenmerk auch gegen die Schießbude der Liga auf die eigene Abwehrarbeit legen. „Es werden harte Arbeit, Disziplin und vielleicht auch ein wenig Glück entscheiden“, glaubt der 50-Jährige.

Er lässt die gleichen Formationen wie am Freitag in Ravensburg auflaufen, hat zwölf Stürmer und sechs Verteidiger zur Verfügung. Abwehrspieler Andreas Schwarz und Stürmer Philipp Schlager sind allerdings immer noch nicht einsatzbereit. Der Kapitän unterzieht sich erst kommende Woche erneuten medizinischen Tests. Dafür fühlt sich Neuzugang Jordan Hickmott gut angekommen und angenommen. „Es war alles sehr positiv bisher. Die Jungs und der Club haben mich super empfangen. Es wirkt alles sehr familiär.“ Seit Dienstag ist der Kanadier beim Training dabei, freut sich auf seine Einsätze.

Für Gegner Deggendorf steht wie bei den Löwen die Teilnahme an der Abstiegsrunde fest. Doch den Kampf um das Heimrecht in der Serie haben die Niederbayern noch nicht aufgegeben. Anfang Februar hat Trainer Kim Collins die Mannschaft übernommen. Seitdem gelangen Deggendorf wichtige Siege gegen Freiburg und Bayreuth, sie schlugen auch Bad Nauheim überraschend, verloren gegen Dresden nur knapp. Die bisherigen drei Duelle gegen Tölz gingen dagegen allesamt an die Löwen. Und so soll auch die vierte Begegnung in dieser Saison enden, wenn es nach Scott Beattie geht.