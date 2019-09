Liveticker: Tölzer Löwen empfangen Heilbronner Falken

Die Tölzer Löwen haben eine kleine Siegesserie hingelegt. Seit vier Spielen sind sie ungeschlagen. Heute Abend geht es gegen die Heilbronner Falken - die ihrerseits seit drei Spielen nicht verloren haben. Von der Partie (Spielbeginn: 18.30 Uhr) gibt es einen Liveticker.

10:15: Gewaltiger Schlagschuss von Eberhardt, Nemec ist zur Stelle.

9:19: Schlager schießt Nemec nach einem schnellen Angriff auf den Bauch.

8:56: Die Löwen sind wieder komplett.

8:32: Zwei Strafminuten gegen MacKenzie und Gervais, jeweils wegen Stockcheck.

8:20: Toller Konter über Pflegerer und French, Letzterer scvhießt ganz knapp drüber, Bislang die beste Torchance in diesem Spiel.

7:50: Befreiungsschlag durch French.

7:20: Die Löwen befreien sich durch Edfelder.

6:56: Zwei Strafminuten gegen Sedlmayr (hoher Stock).

6:19: Bully vor dem Tölzer Tor.

5:45: French fälscht den Puck gefährlich ab - über das Heilbronner Tor.

4:50: Die Reihe um Lubor Dibelka versucht Druck zu machen, wird aber vom Tor ferngehalten.

3:15: Heilbronn wieder komplett.

3:00: Schöner Direktschuss von French, Nemec muss sich strecken.

1:50: Die Löwen lassen in Überzahl den Puck schön laufen, Martinovic schießt von der blauen Linie.

1:15: Zwei Strafminuten gegen Tim Miller (unkorrekter Körperangriff).

1:00: Furioser Start der Gäste. Della Rovere und Brady sorgen gleich im ersten Wechsel für viel Torgefahr.

19:31: Los geht‘s mit Luca Tosto im ersten Sturm. Er ersetzt den gesperrten Shawn Weller.

19:29: Die Starting Six werden aufgerufen.

18:28: Heilbronn ist mit 4,4 Toren pro Spiel bislang die torgefährlichste Mannschaft in der DEL2.

18:26: Das Stadion ist abgedunkelt, die Tölzer Löwen werden aufs Eis gerufen.

18:22: Topscorer bei den Hausherren sind Marco Pfleger (8 Punkte) und Max French (7). Bei den Gästen sind bislang Dylan Wruck (7 Pubnkte) und Stefan Della Rovere (6) am torgefährlichsten.

18:20: Die Gäste spielen in folgender Formation:

Tor: Nemec (Pantkowski)

1. Verteidigung: Brady, Götz

2. Verteidigung: Maginot, Mapes

3. Verteidigung: Pavlu, Möller

4. Verteidigung: Horn

1. Sturm: Damon, Della Rovere, Gervais

2. Sturm: Miller, Preto, Koch

3. Sturm: Wruck, Nikiforuk, Soramies

4. Sturm: Valentino, Klos, Knaub

18:15: Die Löwen spielen heute in folgender Aufstellung:

Tor: Sinisa Martinoc (Mechel)

1. Verteidigung: Bednar, MacKenzie

2. Verteidigung: Eberhardt, Sasa Martinovic

3. Verteidigung: Edfelder, Schwarz

1. Sturm: Tosto, Pfleger, French

2. Sturm; Kiefersauer, McNeely, Dibelka

3. Sturm: Schlager, Sedlmayr, Koln

18:11 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und den Heilbronner Falken. Für den Tölzer Kurier berichtet Patrick Staar aus der Wee-Arena.

Tölzer Löwen - Heilbronner Falken -:- (-:-, -:-, -:-). - Tore: .- Strafminuten: .- Zuschauer: .- Torschüsse: .

Vorschau auf das Spiel

Es wird das Aufeinandertreffen zweier stark verbesserter Teams: Ähnlich wie bei den Tölzer Löwen läuft es bei den Heilbronner Falken in dieser Saison deutlich besser in den zurückliegenden zwei Jahren. Da kämpften die Buam gegen den Abstieg, die Baden-Württemberger hielten sich zumindest in der Vorsaison schon von den Playdowns fern. „Aber in dieser Saison sind sie noch besser“, weiß der Tölzer Trainer Kevin Gaudet. Seine Mannschaft bekomme es diesen Sonntag (19.30 Uhr, Tölzer Eisstadion) „mit einem Top-Gegner zu tun“.

Die Gründe für seine Annahme: Zum einen bekommen die Falken von ihrem Kooperationspartner Mannheim zuweilen gute Talente zur Verfügung gestellt. Zum anderen hält Gaudet die Kontingentstellen der Heilbronner für sehr stark besetzt. Allen voran die eingedeutschten Kanadier Stefan Della Rovere und Dylan Wruck. „Der war schon ein sehr guter Spieler in der DEL“, sagt Gaudet. Aber auch Derek Damon, Alexander Nikiforuk und Bryce Gervais hält er für gute Stürmer beziehungsweise Ian Brady für einen sicheren Verteidiger, der zusammen mit Kevin Maginot die Verteidigung anführt.

Auch das Torhüter-Duo Matthias Nemec und Mirko Pantkoswski soll für einen stärkeren Rückhalt als in der Vergangenheit sorgen, als die Falken eine wahre Gegentorflut kassierten. Den Eindruck, dass die Verbesserungen den gewünschten Effekt erzielen, bestätigt der zurückliegende 8:2-Kantersieg, den die Falken dem ESC Kaufbeuren vor Wochenfrist beibrachten.

Die Löwen haben aber auch schon bewiesen, dass sie mit Spitzenteams mithalten können. Doch dazu muss alles passen. „Wir können gewinnen, wenn alles läuft, das haben die zurückliegenden Spiele gezeigt“, sagt der Löwen-Trainer. „Wenn alle Spieler alles geben, sind wir stark.“ Immerhin ist nun mit Markus Eberhardt ein weiterer Verteidiger zurück an Bord.“ Aber die Verletzten brauchen Zeit, da darf man nicht zu viel erwarten“, gibt Gaudet zu bedenken. Das gelte auch für Timo Gams, der übernächste Woche in die Mannschaft zurückkehren könnte. Deshalb möchte sich Gaudet auch weiterhin zum Beispiel auf die Dienste von Dominik Kolb verlassen. „Der spielt schon die ganze Saison.“ Auf den gesperrten Shawn Weller müssen die Löwen ebenfalls verzichten.

An der übrigen Formation möchte Gaudet keine Änderung vornehmen. Dazu bestehe kein Anlass. (Nick Scheder)

Rubriklistenbild: © Ewald J.Scheitterer