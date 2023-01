Krankenhausreform „löst Problem der Unterfinanzierung nicht“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wo führt der Weg hin? Was die Reform der Krankenhausfinanzierung tatsächlich bringt, ist noch nicht ganz klar. © Symbolbild: Marijan Murat/dpa

Die neue Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach wird viel diskutiert. Das sagen die hiesigen Kliniken zu den Vorschlägen der Regierungskommission.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vor wenigen Wochen hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach seine Pläne für eine Reform der Krankenhausfinanzierung vorgestellt. Die Kliniken im Landkreis wollen erst einmal abwarten, was von den Ideen tatsächlich am Ende beschlossen wird. Erst dann könne man den Nutzen abschätzen.

Angekündigt ist eine teilweise Abkehr von der oft kritisierten Finanzierung über Fallpauschalen. Nach einem Katalog mit Fall- und Diagnosegruppen bekommen Kliniken derzeit von den Krankenkassen pro Behandlungsfall einen pauschalen Betrag. „Das bedeutet vereinfacht gesagt: Egal wie kompliziert, lang oder aufwendig zum Beispiel die Versorgung eines Patienten mit Prostatakrebs ist, es gibt mehr oder weniger immer den für die Prostatakrebsbehandlung vorgesehenen Fixbetrag in allen Kliniken“, erklärt Felix Rauschek, Geschäftsführer der Tölzer Asklepios-Stadtklinik.

Rauschek: „Wirkliche Veränderung lässt sich heute schwer bewerten“

Geplant ist nun nach den Vorschlägen der Regierungskommission, dass es neben den Fallpauschalen eine weitere Finanzierungssäule geben soll. „Gelder, die die Kliniken bekommen, unabhängig davon, wie viele Patienten sie behandeln. Sehr kleine Kliniken sollen gar nicht mehr über Fallpauschalen finanziert werden, andere nur noch zu 40 bis 60 Prozent“, so Rauschek. Kliniken würden also Vorhalteleistungen beispielsweise für Personal oder eine Notaufnahme bekommen. „Ob eine weitere Finanzierungssäule eine wirkliche Veränderung bewirkt, lässt sich zum heutigen Stand schwer bewerten“, sagt Rauschek. „Allerdings werden die finanziellen Mittel, die dem System insgesamt zur Verfügung stehen, nicht verändert, sondern nur anders verteilt.“

Krankenhauslandschaft wird sich wohl verändern

Aller Voraussicht nach werden die Reformpläne Veränderungen in der Krankenhauslandschaft nach sich ziehen, denn nicht alle Kliniken werden alles anbieten können und auch nicht für alles bezahlt. Stattdessen werden die Krankenhäuser in verschiedene Versorgungsstufen eingeteilt und die Fachabteilungen Leistungsgruppen zugeordnet. Das soll sicherstellen, dass nur ausreichend ausgestattete und qualifizierte Kliniken bestimmte Behandlungen durchführen und abrechnen können. „Für viele kleine Kliniken hätte das zur Folge, dass sie im Extremfall künftig nur noch ambulante Behandlungen anbieten dürfen, oder sie, sofern sie ,nur‘ der Kategorie Grundversorgung zugeordnet werden, einen Großteil ihres bisherigen Behandlungsspektrums nicht mehr anbieten dürfen“, verdeutlicht Rauschek. „Die Behandlung von schweren Erkrankungen wäre dann künftig den Kliniken vorbehalten, die in die Stufen der Regel- und Schwerpunktversorgung oder der Maximalversorgung eingegliedert werden.“

Grundversorger werden nochmal unterteilt

Auch wenn Lauterbach betont, dass Versorgung im ländlichen Bereich sichergestellt bleiben soll, ist die Skepsis hoch. „Die neue Krankenhausfinanzierung macht mir große Sorgen“, sagt Landrat Josef Niedermaier mit Blick auf die Wolfratshauser Kreisklinik. Das Haus wird aller Voraussicht nach in die Versorgungsstufe 1 (Grundversorger) fallen. Diese ist noch einmal unterteilt in 1i und 1n. Für Letztere gibt es noch Vorhaltepauschalen. „Das sind Krankenhäuser in Regionen, wo die Wege so weit sind, dass sie stationäre Strukturen brauchen“, sagt Niedermaier. Ob Wolfratshausen in diese Kategorie fällt, ist fraglich.

Bleibt 1i. „Das wären laut Vorschlag örtliche Gesundheitszentren, die man ambulant und stationär aufbaut, wo beispielsweise eine Operationsnachsorge oder palliativ möglich ist oder jemand ein, zwei Tage zur Beobachtung bleiben kann. Diese Häuser sollen auch die Bürger auf die spezialisierten Zentren verteilen.“ In 1i-Häusern werde über das System wie bei den niedergelassenen Ärzten abgerechnet. Zudem würde das bedeuten, dass spezialisierte Angebote in Gefahr wären, weil es dafür keine Erstattungen mehr gebe.

Landrat Niedermaier rechnet noch mit Änderungen

Allerdings betont Niedermaier, dass „diese Einschätzung auf dem bislang bekannten Vorschlag der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung beruht. Es liegt noch kein Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor“. Der müsse dann auch erst noch parlamentarisch diskutiert und beschlossen werden. „Kaum ein Gesetz wird erfahrungsgemäß so verabschiedet, wie es im ersten Entwurf eingebracht wird.“

Das betont auch Rauschek: Es sei nur ein Reformvorschlag. Daher lasse es sich im Moment auch schwer abschätzen, in welche Versorgungsstufe die Stadtklinik eingruppiert wird. „In der Notfallversorgung kann die Asklepios-Stadtklinik aber zum Beispiel heute die Stufe 2 – also die erweiterte Notfallversorgung – anbieten. Darauf sind wir stolz, denn nur etwa 15 Prozent der 1731 Krankenhausstandorte in Deutschland erfüllen die entsprechenden Anforderungen“, so Rauschek.

„Reformvorschläge gehen am Kernproblem vorbei“

Schon jetzt könne man aber sagen, dass „die Reformvorschläge am eigentlichen Kernproblem vorbei gehen, denn sie lösen das bestehende Problem der chronischen Unterfinanzierung der Kliniken in Deutschland nicht“, so Rauschek. Vielmehr sei damit zu rechnen, dass das angedachte neue Finanzierungssystem noch zu deutlich mehr Bürokratie führe, „da sich die Kommission für eine äußerst feingliedrige Differenzierung der Versorgungsklassen und insbesondere der Leistungsgruppen ausspricht“. Rauschek sieht aber auch Positives: „Der jüngste Beschluss der Gesundheitsminister der Länder und des Bundesgesundheitsministers von Anfang Januar, bis zum Sommer einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur großen Krankenhausreform vorzulegen, ist ein gutes Zeichen, um einen konsensfähigen Reformschritt auf den Weg zu bringen.“

