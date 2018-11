Ein Führungstor macht vieles leichter

Die Tölzer Löwen erwarten am Freitagabend den amtierenden DEL2-Meister Bietigheim. Hier gibt‘s einen Live-Ticker.

Bad Tölz – Vornehmlich durch Heimerfolge über hoch dekorierte DEL2-Teams haben sich die Tölzer Löwen in Schlagdistanz zu den Play-off-Rängen geschossen. Und in einer dicht gedrängten Tabellenmitte liegen Isarwinklern gar in Reichweite zu Platz sechs. Bereits etwas Abstand konnte sich indes das Führungs-Quintett verschaffen, wenngleich die Distanz untereinander mitunter ganz erheblich ist. Auf sieben Zähler ist Tabellenführer Ravensburg nach dem spektakulären 8:5 Erfolg am Dienstag über die Bietigheim Steelers enteilt. Der amtierende DEL2-Meister, der an diesem Freitag um 19.30 Uhr in der Tölzer Arena zu Gast ist, muss sich derzeit mit Rang fünf im Tableau begnügen.

Kein Grund für die Löwen, überheblich an dieses Heimspiel heranzugehen. Zumal die Steelers eines jener Teams sind, das den Tölzern in sämtlichen gemeinsamen Jahren der Zweitklassigkeit wenig Grund zum Jubeln gab. Erfolge über die Schwaben sind an einer (halben) Hand abzuzählen. Eine nette Anekdote war hierbei sicher der 1:0-Sieg vor gut 15 Jahren im Eisstadion an der Peter-Freisl-Straße, als dem damals 19-jährigen Michael Baindl der Siegtreffer für stark dezimierte Buam gelang. Und der damalige SCB-Trainer Dany Naud die vermeintliche Peinlichkeit mit dem auf den Nachmittag vorverlegten Spielbeginn und dem dadurch offensichtlich irritierten Biorhythmus seiner Cracks zu erklären versuchte.

Ein weiterer Höhepunkt dieser Güteklasse würde den Kurstädtern gut zu Gesicht stehen. „Die Bietigheimer hatten am Anfang der Saison Probleme, sie haben sich aber gefangen“, erläutert Markus Berwanger die Ausgangslage. Seine Eleven träfen auf eine „saustarke und eingespielte Mannschaft“, die dazu in der Lage sei, Fehler des Gegners effizient zu bestrafen. „Man braucht gegen solche Teams etwas Glück“, sagt der Tölzer Coach und hofft dabei auf funktionierende SpecialTeams, eine Fehleinschätzung des Gegners im Falle eines Rückstands oder auch auf starkes Torhüter-Spiel. Wichtig wird es auch wieder sein, in Führung zu gehen. Das gelang den Löwen bei ihren Heimerfolgen über Frankfurt, Dresden und Kassel. „Wenn du mit zwei Toren hinten liegst, musst du mehr riskieren und machst auch mal Fehler“, verweist der Coach auf das Problem im umgedrehten Fall. Mit einer Führung aber lasse sich das eigene Auftreten „etwas anders“ gestalten.

Der Sache ebenso dienlich ist ein vollbesetzter Kader. Doch daran hapert es mal wieder auf der Flinthöhe. Valentin Gschmeißner habe bei seinen ersten Gehversuchen nach der Bauchmuskelverletzung „viele Bedenken“ und wird sein Comeback eher bedächtig angehen. Kyle Beach war während der Woche erkältet, meldete sich aber zum Donnerstags-Training zurück. Ein Fragezeichen mit negativer Tendenz steht derweil hinter Andreas Pauli. Nach seinem fünf Beihilfen gegen Heilbronn hat sich der Gaißacher bei einer Rangelei nach der Schlusssirene erheblich verletzt. Als Pauli am Boden lag, stieg ihm ein Falken-Spieler mit dem Schlittschuh auf den Finger. Die Sehne musste genäht werden, der Tölzer mit dem Training aussetzen. „Ich glaube nicht, dass er spielen kann“, sagt Berwanger. Ergänzen wird den zweiten Block deshalb einstweilen Kevin Slezak. Der 17-Jährige bringt am ehesten Paulis Voraussetzungen mit. „Er ist technisch gut und kann auch eine Scheibe halten“, klärt der Löwen-Coach auf. Und nicht zuletzt hat Slezak auch noch etwa das Alter des einstmaligen Bietigheim-Siegtorschützen Michael Baindl.

Live Blog Tölzer Löwen - Bietigheim Steelers