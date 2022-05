Lokale Künstler bereichern Knabenchor-Festival

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Das Vokalquartett „Quantare“ ist am Freitag um 11 Uhr in der Marktstraße zu erleben. Es ist eines von vielen anderen Ensembles. © Archiv

Am Donnerstag, also an Christi Himmelfahrt, startet das Knabenchorfestival in Bad Tölz. Zum ersten Mal sind auch zahlreiche Chöre und Musiker aus der Region mit dabei, sie geben bis Sonntag kostenlose Openair-Konzerte in der Marktstraße. Für die Auftritte der Chöre (Stadtpfarrkirche) gibt es noch Karten.

Bad Tölz – Die Kurstadt steht in den kommenden Tagen wieder ganz im Zeichen von Musik. In die Marktstraße wurde nun auch das „Pre-Opening-Konzert“ am Mittwoch, 25. Mai, verlegt. Wie das Knabenchor-Büro am Montag mitteilt, muss das eigentlich geplante Konzert mit der Indie-Band „Kytes“ im Kurhaus wegen Krankheit abgesagt werden. Bereits gekaufte Tickets werden erstattet. Als Ersatz gibt es ein Openair-Konzert in der Marktstraße mit der Band „The Oldschool“. Florian Friedl, Sänger und Saxofonist der Band, wurde bei den Regensburger Domspatzen ausgebildet. Vor 20 Jahren schloss er sich mit vier weiteren Musikern zur Rockband „The Oldschool“ zusammen. In der Region Regensburg sind sie für energiegeladenen Rock bekannt, teilt der Knabenchor mit. Der Eintritt ist frei. Es ist eines der letzten Konzerte der Band, denn sie wird sich neu formieren.

Knabenchor mit Stadtkapelle

An Christi Himmelfahrt wird das Festival um 14 Uhr am Winzerer-Denkmal offiziell eröffnet. Es gibt ein Standkonzert mit dem Tölzer Knabenchor und der Tölzer Stadtkapelle. Um 17 Uhr ist dann das Puchheimer Jugendkammerorchester zu hören. Dies ist das einzige Konzert im Kurhaus. Weiter geht es am Freitag, 27. Mai, am Winzerer-Denkmal. Um 11 Uhr ist das Vokalquartett „Quantare“ zu hören, um 13 Uhr spielt Martin Regnat, und um 15 Uhr Gitarrist Perry Schack. Die Nachwuchschöre des Tölzer Knabenchors präsentieren sich um 17 Uhr.

Kinderchor in der Marktstraße

Am Samstag, 28. Mai, wird nachmittags am Winzerer-Denkmal musiziert und gesungen. Den Auftakt macht um 13 Uhr das Klarinetten-Ensemble Nebenluft. Um 15 Uhr ist der Kinderchor der Sing- und Musikschule zu hören, und um 17 Uhr das Trio Heuberger, bestehend aus Violine, E-Piano und Bariton.

„Chorella“ gestaltet Abschluss

Am Sonntagmorgen, 29. Mai, sind Knabenchor-Sänger um 10 Uhr beim Gottesdienst in der Tölzer Stadtpfarrkirche zu hören. Anschließend, um 12 Uhr, ist der Kinder- und Jugendchor der Stadtpfarrkirche am Winzerer-Denkmal zu hören. Den Abschluss der Freiluft-Konzerte gestaltet dann um 14 Uhr der Frauenchor „Chorella“ aus Sachsenkam.

„Gipfeltreffen der bayerischen Knabenchöre“

Das Festival findet unter dem Motto „Gipfeltreffen der bayerischen Knabenchöre“ statt. Schirmherrin ist Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Für die großen Chor-Konzerte um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche gibt es noch Karten: Der Tölzer Knabenchor singt am Feiertag, Donnerstag, 26. Mai, unter anderem Motetten von Johann Sebastian Bach. Es folgen die Augsburger Domsingknaben am Freitag, 27. Mai. Sie singen unter anderem Kompositionen von Claudio Monteverdi und Heinrich Schütz.

Den Titel „Klänge der Zuversicht“ haben die Regensburger Domspatzen ihrem Programm am Samstag, 28. Mai, gegeben. Aufgeführt werden unter anderem gregorianische Choräle. Am Samstag ist auch der Männerchor des Tölzer Knabenchors um 11 Uhr in der Mühlfeldkirche zu hören. Zum Abschluss gastiert am Sonntag, 29. Mai, um 16 Uhr der Windsbacher Knabenchor in der Kirche. Infos zu allen Programmen und Eintrittskarten (es gibt auch Abos) bei der Tourist-Info unter Telefon 0 80 41/78 67 15 und online auf www.bad-toelz.de im Bereich „Veranstaltungen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.