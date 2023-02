Luftfahrt-Unternehmen „Sitec“ auf sicherem Boden

Von: Andreas Steppan

Wenn Harro Harms, Geschäftsführer von Sitec Aerospace, von seinem Büro aus Richtung Westen blickt, sieht er das Gelände, über das die künftige Nordspange verlaufen wird. Bevor die Arbeiten an der neuen Umgehungsstraße beginnen, wird zuerst in einem Testfeld überprüft, ob mögliche Erschütterungen empfindliche Maschinen des Unternehmens beeinträchtigen könnten. © Arndt Pröhl

Der Sitec-Chef Harro Harms spricht im Interview mit unserer Zeitung über den Bau der Tölzer Nordspange, den geplanten Technologie-Campus „Tizio“ und die Krisen-Auswirkungen auf das Luftfahrt-Unternehmen.

Bad Tölz – Der Luftfahrt-Zulieferer Sitec Aerospace gehört mit aktuell rund 180 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern in Bad Tölz, pflegt von hier aus internationale Geschäftsbeziehungen und prägt das Bild an der nordöstlichen Ortseinfahrt an der Bundesstraße 13. Genau dieses Bild wird sich in den kommenden Jahren stark verändern, und Sitec bekommt neue Nachbarn. Denn in unmittelbarer Nähe werden zum einen die Tölzer Nordspange, zum anderen der geplante „Technologie-Campus“ mit der Hochschul-Außenstelle „Tizio“ gebaut. Im Interview äußert sich Harro Harms (60), seit 2018 Geschäftsführer des Unternehmens, zu den Entwicklungen rund um das Firmenareal und die aktuelle Lage des Unternehmens.

Herr Harms, von Sitec war zuletzt zu lesen, dass die TU München heuer ein Testfeld anlegen wird, um herauszufinden, ob die Bauarbeiten zur Nordspange Erschütterungen auslösen, die sensible Maschinen von Sitec beeinträchtigen. Was steckt hinter dieser Meldung?

Viele haben diese Meldung so interpretiert, dass Sitec schuld an der Verschiebung des Baubeginns der Nordspange wäre. Dazu möchte ich klarstellen: Dass wir in Zusammenarbeit mit der TU München ein Testfeld aufbauen wollen, war bereits lange geplant und hat nicht zu den Verzögerungen geführt, von denen zu lesen war. Was aber sehr wohl stimmt: Es ist erforderlich, im Vorfeld festzustellen, was bei den Bodenverdichtungsarbeiten passiert, und das kostet natürlich Zeit. Ich bin kein Geologe und weiß nicht, wie sich Vibrationen im Erdreich fortsetzen, vor allem, wenn der Untergrund so heterogen ist.

Harro Harms: Sitec nicht schuld an Verschiebung des Baubeginns der Nordspange

Um welche Maschinen genau geht es dabei?

Um CNC-Dreh- und Fräsmaschinen sowie CNC-Messmaschinen. Bei der Fertigung kommt es auf Genauigkeiten von Hundertstelmillimetern an, messen tun wir sogar im Mikrometerbereich. Das ist der Hintergrund, vor dem wir gesagt haben: Wir wollen vorher Tests fahren. Sowohl vor als auch während der Bauarbeiten wird eine Sensorik an unseren Maschinen angebracht, um eventuelle Beeinträchtigungen zu dokumentieren.

Was, wenn sich bei den Tests im Vorfeld herausstellt, dass die Bauarbeiten zu große Vibrationen auslösen?

Uns wurde gesagt, es gibt die Möglichkeit, eine Isolationsbarriere anzulegen, um – wie bei einer Art Feuerschneise – die Vibrationswellen zu unterbrechen. Für Sitec wäre das dann natürlich kostenneutral. Und wenn das nicht möglich wäre, müssten wir über zeitliche Slots reden, wann, wo und wie gearbeitet werden kann. Unsere Hoffnung ist aber, dass wir die Vibrationen vom Gebäude fernhalten können.

Sitec führt Messungen im Mikrometerbereich durch

Wie stehen Sie allgemein der Nordspange gegenüber?

Wir möchten die Nordspange auch und wollen sie keinesfalls verhindern. Wenn ich hier abends rausfahre und an der Kreuzung stehe, dann wünsche ich mir manchmal die Nordspange sofort.

Sehen Sie die Nordspange auch als Verbesserung der Infrastruktur für Ihr Unternehmen?

Das ist für uns eigentlich weniger relevant. Grundsätzlich haben wir kein Problem, was den Lieferverkehr angeht. Betroffen sind wir nur von der Staubildung morgens und abends. Wie alle anderen stehen unsere Mitarbeiter, wenn sie nach Hause wollen, teils drei oder vier Ampelphasen im Stau. Es ist eine persönliche Hoffnung, dass sich das entschärft. Aber ich habe noch nie davon gehört, dass ein Zulieferer oder Spediteur uns nicht erreicht hätte. Wir haben darüber nachgedacht, unsere Anbindung neu zu machen, sind dann aber zu dem Punkt gekommen, dass das nur Extrakosten wären, die nicht sinnvoll erscheinen.

Und dass Sie voraussichtlich jahrelang von einer Baustelle umringt sein werden, stört Sie nicht?

Solange die Infrastruktur aufrechterhalten wird und wir keine Probleme haben beziehungsweise unsere Produkte termingerecht ausliefern können, sehe ich da kein großes Problem.

Noch eine große Baumaßnahme steht in Ihrer Nachbarschaft an: der geplante „Technologie-Campus“. Sind Sie in Kontakt mit Investor Hannspeter Schubert?

Ja, wir treffen uns dieser Tage wieder zum Austausch. Herr Schubert hatte mir auch früh das Konzept aufgezeigt. Es ist ein wunderschönes Gebäude, das er da entworfen hat. Wenn das so kommt, dann sind wir hier daneben das kleine Aschenputtel (lacht). Und nicht nur mit ihm bin ich im Austausch. Wir hatten im Vorfeld auch eine Absichtserklärung an den Vizepräsidenten der Hochschule München, Prof. Thomas Stumpp, geschickt, in der wir uns für Bad Tölz als Standort des „Tizio“ ausgesprochen haben. Offenbar hatten wir da ein gewisses Gewicht. Nun wollen wir natürlich auch gerne sehen, dass es losgeht.

Fakultäten von „Tizio“ interessant für Sitec

Welche Chancen für Sitec sehen Sie im „Tizio“?

Hier wird ja über vier Fakultäten geredet, wovon drei für uns sehr interessant wären, und zwar Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und 3D-Druck. Das sind alles Themen, die immer mehr in unser Tagesgeschehen eingehen. 3D-Druck zum Beispiel kommt bei uns zum Einsatz, wenn es um die schnelle Anfertigung von Prototypen geht.

Und wie konkret kann es Ihnen helfen, wenn in der Nachbarschaft die Hochschule München sitzt?

Die Hochschule will ja wissenschaftliche Werkstätten und Labore einrichten, Testumgebungen, die wir möglicherweise auch nutzen können. Außerdem: Wir kämpfen alle um qualifiziertes Personal. Wenn die Hochschule vor Ort ist, haben wir die Möglichkeit, im Rahmen vom Bachelor- und Masterarbeiten Studenten unter Live-Bedingungen auf die Zukunft vorzubereiten und haben damit einen Vorsprung beim Recruiting. Die Studenten von der anderen Straßenseite könnten dann bei uns an konkreten Projekten mitarbeiten und ihr berufliches Zuhause finden.

Bringt es Ihnen auch etwas, dass sich auf dem „Technologie-Campus“ andere innovative Firmen ansiedeln?

Es kommt drauf an. Greifen wir mal eine spezielle Startup-Community auf, die sogenannten eVTOLs (steht für englisch „electrical vertical take off and landing“, deutsch: „elektrisches senkrechtes Abheben und Landen“, Anm. d. Red.), also die elektrisch fliegenden Lufttaxis, im weitesten Sinne Drohnen, wie zum Beispiel Lilium, Volocopter oder Airbus sie herstellen wollen. Wir sind hier bereits vertrieblich aktiv, sehen eine Chance für unsere Produkte und hätten damit bei solch einem Unternehmen um die Ecke Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit.

Nebenbei gefragt: In Tölz eröffnet im Frühsommer das neue Hotel Bergeblick, an der Bockschützstraße sind zwei weitere Hotels geplant. Sind zusätzliche Hotelkapazitäten auch etwas, das Sie brauchen können – für ihre Geschäftspartner, Seminare oder Tagungen?

Unsere Kunden sind weltweit unterwegs. Die steigen nicht jeden Tag in den Flieger und besuchen uns. Aus Deutschland lässt sich am ehesten die Firma Airbus regelmäßig bei uns blicken. Aber es ist nicht so, dass wir jeden Tag Kundenbesuche haben, sondern eher sporadisch. Wenn, dann waren bisher der „Tölzer Hof“ oder der „Altwirt“ in Großhartpenning gute Adressen, aber ich schaue mir die neuen Hotels gerne an.

Corona hat Luftfahrt-Unternehmen stark getroffen

Themenwechsel: Wie kommt Ihr Unternehmen durch die aktuellen Krisen: erst Corona, dann ein Krieg in Europa?

Der Ukraine-Krieg hat uns wirtschaftlich nicht so getroffen wie vielleicht andere. Corona war wesentlich heftiger für uns. Der Flugverkehr war ja um 95 Prozent zurückgegangen. Wir hatten einen massiven Umsatzeinbruch von 40 Prozent. Wobei wir nicht in gleichem Maß Personal abgebaut haben, eher im Bereich 10 bis 15 Prozent. Aktuell kämpfen wir immer noch darum, den Umsatzrückgang wieder aufzuholen – jetzt aber mit einem sehr, sehr positiven Ausblick von Airbus, unserem Hauptkunden, der massiv die Produktion hochfährt. Kehrseite der Medaille ist die Lieferkette, die leider diese Geschwindigkeit nicht überall mitgeht. Auch wir sind davor nicht gefeit. Im täglichen Geschäft werden viele Gespräche geführt, um diese Engpässe aufzuweiten. Dazu kommen Preissteigerungen, bedingt durch die Energiekrise. Das trifft uns gerade bei externen Aufträgen für Oberflächenbehandlung und -veredelung – eben genau bei den Prozessen, die sehr energieintensiv sind.

Haben Sie Aufträge aus Russland eingebüßt?

In dieser Hinsicht sind wir nur in geringem Ausmaß betroffen. Wir hatten Kunden in Russland, die aber vom Volumen her eher vernachlässigbar waren. Unsere Geschäftsbeziehungen haben wir abgebrochen, schon bevor die Sanktionen verhängt wurden. Eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehungen hätte keiner vor sich selbst, seiner Familie und der Mannschaft rechtfertigen können. Deswegen haben wir unmittelbar nach Kriegsbeginn entschieden: Es geht kein einziges Teil mehr nach Russland raus.

Und andersherum: Mussten Sie Lieferungen aus Russland oder der Ukraine ersetzen?

Wir hatten keinen einzigen Lieferanten in Russland oder der Ukraine. Was wir zu Beginn des Krieges noch nicht wussten, war, ob wir mittelbar betroffen sind, also, ob einer unserer Lieferanten Material aus Russland oder der Ukraine bezog. Aufgrund der Tatsache, dass mir in dieser Hinsicht bis jetzt nichts bekannt ist, bin ich mir sicher, dass es auch keinen Fall gibt.

Keine Aufträge von der Bundeswehr

Profitieren Sie von der aktuellen Lage eventuell als Zulieferer der Rüstungsindustrie?

Wir haben uns eigentlich ausschließlich der zivilen Welt verschrieben. Wir haben einige Applikationen, die wir noch für militärische Anwendungen beisteuern, aber nur mittelbar über Systemlieferanten, nicht mehr direkt. Von der Bundeswehr gibt es keinerlei Aufträge mehr hier im Haus. Bis 2019 haben wir noch für die Bundeswehr Reparaturen durchgeführt, aber das haben wir eingestellt.

Von den 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr bekommen Sie also nichts ab?

41 Milliarden Euro davon wird die Luftwaffe erhalten, im Wesentlichen für die Beschaffung des Kampfjets JSF F-35 von Lockheed Martin und für den Hubschrauber CH-47 Chinook von Boeing. Beide Produkte werden quasi aus dem Katalog gekauft, ohne Ausschreibung. Üblicherweise gibt es bei Verträgen über den Verkauf von militärischen Produkten sogenannte Offset-Verpflichtungen, das heißt, es muss eine gewisse Kompensation erfolgen. Material, Strukturteile, Systeme oder andere Komponenten werden in dem Land eingekauft, an das das Produkt verkauft wird. Das findet hier nicht statt. Also werden deutsche Unternehmen von diesen 100 Milliarden voraussichtlich nichts erhalten – weder wir noch andere Unternehmen. Aber um es noch einmal klarzustellen: Wir sehen uns auch in der Zukunft als zuverlässiger Partner für die kommerzielle Luftfahrt, werden uns genau dort weiterentwickeln und auch weiterhin investieren.

Welche Zukunftsthemen gibt es in diesem Bereich?

Das klimaneutrale Fliegen ist ja in aller Munde. Da stellt sich für uns die Frage: Was können wir dazu beitragen? Wenn Turbinen mit Wasserstoff betrieben werden oder SAF – Sustainable Aviation Fuel (nachhaltiger Luftfahrt-Treibstoff, Anm. d. Red.) – zum Einsatz kommt: Welche Produkte kann Sitec Aerospace in Zukunft einbringen? Wir sind hier mit unseren bestehenden und potenziellen Kunden im engen Dialog, um gemeinsam herauszufinden, wie die Produkte der Zukunft aussehen können und werden.

