Zukunft des Moralt-Areals in Bad Tölz: Aus 100 Ideen ein Konzept machen

Von: Andreas Steppan

Groß war das Interesse, als die Stadt und das Planungsbüro Dragomir im Dezember die Bürger zu einem Ortsspaziergang über das Moraltgelände einluden. Bis Mitte des Jahres soll eine Machbarkeitssudie zur künftigen Nutzung des Geländes fertig sein. © pr/Archiv

Die Zukunft des ehemaligen Moralt-Areals ist eines der großen Zukunftsthemen der Stadt. Am Ende wird die Devise wohl heißen: „Die Mischung macht’s.“

Bad Tölz – Bad Tölz – Die Firma Moralt prägte über 100 Jahre lang die Wirtschaftsgeschichte von Bad Tölz. Aus dem einstigen Firmengelände des holzverarbeitenden Betriebs ist mittlerweile eine Industriebrache geworden. Doch die rund 90 000 Quadratmeter am südlichen Ortsrand von Bad Tölz haben das Potenzial, auch in Zukunft wieder eine prägende Rolle zu spielen. Große Spannung herrscht daher, wie das künftige Nutzungskonzept aussehen wird. Im Münchner Stadtplanungsbüro Dragomir, das aktuell im Auftrag der Stadt an einer Machbarkeitsstudie dazu arbeitet, sieht man das Projekt auf gutem Weg.



Moralt-Areal: Ideen in 115 Postkarten, 27 E-Mails und zwei Briefen

Ein „abgestimmtes und tragfähiges Konzept“: Das ist laut dem Büro das nächste Etappenziel. Wie berichtet hatten dazu vor Kurzem auch die Tölzer Bürger Gelegenheit, ihre Ideen und Vorstellungen einzubringen – und machten davon regen Gebrauch. An einem Ortsspaziergang Anfang Dezember nahmen rund 100 Interessierte teil. Dabei füllten sie 115 Postkarten mit ihren Ideen aus. Im Nachgang gingen außerdem 27 E-Mails und zwei Briefe zu dem Thema ein. Alles ist mittlerweile geordnet auf der Internetseite der Stadt Bad Tölz nachzulesen.



„Damit arbeiten wir und wollen verschiedene Varianten erstellen“, erklärt Martin Birgel, geschäftsführender Gesellschafter von „Dragomir“. Das Stadtplanungsbüro erarbeitet dabei „Eckpunkte“ und eine „Zieldefinition“ für die künftige Nutzung. Das könne die Basis für einen Bebauungsplan sein, den die Stadt erstelle – möglichst in Konsens mit dem Eigentümer, „damit dann auch etwas passiert“, so Martin Birgel.



Kombination aus Wohnen und Gewerbe auf dem Moralt-Areal

Dem Stadtrat werde er zeitnah den aktuellen Zwischenstand der Machbarkeitsstudie vorstellen, so Birgel. Das passiert im Rahmen einer Klausurtagung, die der Stadtrat diesen Freitag und Samstag abhält, wie Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach auf Anfrage erklärt.



Wesentliche Aspekte der Machbarkeitsstudie werden die Frage der zukünftigen Nutzung der drei denkmalgeschützten Gebäude und die verkehrliche Erschließung – mit den gegensätzlichen Polen „autofrei“ oder „durchlaufende Straße“ – sein. Und dann gehe es um die „Nutzungsverteilung“ mit der Frage „höherer oder niedrigerer Wohn- und gewerblicher Anteil“, so Birgel. Hierbei ist wiederum das Thema Schallschutz an der B13 ein entscheidender Faktor: Der Bereich entlang der Bundesstraße biete sich von daher eher für Gewerbe an. Birgels Ziel ist, dass am Ende eine „Konsenslösung“ steht, mit der Stadt, Bürger und Eigentümer einverstanden sind. Hier nimmt Birgel bisher wahr, „dass es in die Richtung geht: Die Mischung macht’s“. Eine Kombination aus Wohnen und Gewerbe sei auch das Beste, „damit es ein lebendiges Quartier wird“. Dazu gehören auch die Elemente Freizeit, Kultur.



Shoppingcenter oder neues Alpamare stehen nicht zur Debatte

Ein Shoppingcenter etwa, ein „zweiter Moraltpark“ oder ein neues Erlebnisbad à la Alpamare stünden aktuell nicht zur Debatte.



Abgestimmt werden muss alles dann auch noch mit dem Wasserwirtschaftsamt, dem Denkmalschutz und dem Staatlichen Bauamt wegen der Verkehrsanbindung. Auch die Gemeinde Gaißach, auf deren Flur ein Teil des Geländes liegt, muss einbezogen werden. Trotz der Komplexität hält Birgel am Ziel fest, dass die Machbarkeitsstudie bis Mitte des Jahres fertig ist, und sieht sich „gut im Zeitplan“.



Und inwieweit haben die vielen Bürgeranregungen Chancen auf Verwirklichung? Vorschläge wie ein Flößer- oder Isarmuseum halte er persönlich für „tolle Ideen“, sagt Birgel. Auch der Eigentümer zeige sich für so etwas offen. Doch wie einzelne Gebäude oder Teile davon genutzt werden, das werde erst in einem späteren Stadium ein Thema werden. Andere Bürger wünschen sich auf dem Gelände zum Beispiel ein Jugendzentrum, Schrebergärten, eine Indoor-Camping-Anlage, mietbare Lagerräume („Self Storage“) oder auch ein Freizeitcenter für virtuelle Spiele.



Eigentümer zeigt sich offen für Ideen der Bürger

Grundeigentümer Hans Wehrmann wartet nach eigenen Angaben nun ebenfalls zunächst einmal das Ergebnis der Machbarkeitsstudie ab. Er begrüßt es sehr, dass die Stadt Bad Tölz die Studie in Auftrag gegeben hat. Das Gelände birgt nach seinen Worten „eine Chance, Bad Tölz eine neue Note zu verleihen“. Auch für die Anregungen der Stadtbewohner zeigt er sich offen. „Ich bin sicher, dass die Bürger ihr Bad Tölz am besten kennen.“

