Mächtige Klangkunst: Chorfestival von Tölzer Knabenchor eröffnet

Teilen

Unter dem neuen Leiter Michael Hofstetter (li.) präsentierten sich die Knaben- und die Männerstimmen erstmals in ihrer Heimatstadt. © arp

Einen großen Applaus gab es beim Auftakt des Chorfestivals am Wochenende für den Tölzer Knabenchor in der Stadtpfarrkirche.

Bad Tölz – Der Auftakt ist fulminant gelungen: In der voll besetzten Stadtpfarrkirche eröffnete der Tölzer Knabenchor das diesjährige Chorfestival mit einem beeindruckenden Bach-Konzert. Rund 60 Knaben und Männer trugen acht Werke aus der gesamten Komponistenfamilie vor.

Die Stadtpfarrkirche war zum Auftakt des Festivals sehr gut besucht. Am Samstag sind dort um 19 Uhr die Regensburger Domspatzen, am Sonntag um 16 Uhr der Windsbacher Knabenchor zu hören. © arp

Der neue künstlerische Leiter, Dirigent Michael Hofstetter, hatte eine Auswahl getroffen, die die Besonderheit von Johann Sebastian Bachs Kompositionen hörbar machen sollte. Denn auch schon die nahen und fernen Verwandten des weltberühmten Komponisten hatten mit Solistengruppen aus Chören gearbeitet. Diese Kompositionen aber waren weit strenger und klar unterteilt. Johann Sebastian Bach hingegen ging weit über das Bekannte hinaus und begründete seinen Ruhm mit vielfältiger Stimm- und Textgestaltung, die noch heute einen überwältigenden Musikeindruck hinterlässt.

Knabenchor eröffnet Chorfestival mit Bachwerken

Was man nicht vergessen darf: Kompositionen etwa von Großonkel Johann Bach („Unser Leben ist ein Schatten“) oder von Johann Ludwig Bach („Unsere Trübsal“) waren im Dreißigjährigen Krieg entstanden. In der Zeit zogen plündernde Söldner durchs Land und verwüsteten die Ortschaften. Hunger und Krankheiten rafften die Menschen dahin.

Rahmenprogramm in der Stadt mit lokalen Künstlern: Auch Sepp Kloiber (li.) und Martin Regnat waren dabei. © arp

Der Tölzer Knabenchor setzte diese streng geordnet komponierten Stücke, die trotzdem immer wieder Zuversicht ausdrückten, beeindruckend um. Immer wieder traten zwei Solistengruppen vor den Chor. Aber – im Gegensatz zu Johann Sebastian Bach – waren Soli- und Chorpartien nacheinander komponiert und noch nicht miteinander verwoben. Stete Begleiter waren die Instrumente Violone und Orgel, gespielt von Michael Schönfelder und Robert Schröter. Der tiefe warme Klang begleitete den Chor stets grundlegend.

Weitere Künstler bei Rahmenprogramm der Stadt

In „Lobet den Herrn“ und „Singet dem Herrn“, zwei Kompositionen von Johann Sebastian Bach, setzte dagegen ein musikalisches Feuerwerk ein. Die Melodien waren kunstvoller ausgearbeitet als in den vorigen Werken. Sopran, Alt, Tenor und Bass sangen jeweils Stimmen, die auch allein gelten konnten, die aber in ein überwältigendes Ganzes zusammengeführt waren. Auch die Texte trafen nun mit unterschiedlichen Wörtern aufeinander, ohne die musikalische Einheit zu stören. Der volle, klare und strahlende Klang des großen Chores erfüllte mächtig den Kirchenraum.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Chorgründer Gerhard Schmidt-Gaden (84) beim Auftakt am Feiertag nachmittags in der Marktstraße. © arp

Bewundernswert war die Ausdauer der jüngsten Stimmen. Bis zum letzten Takt waren sie mit Feuereifer dabei und kannten die langen Passagen stellenweise auswendig, um auf das Dirigat Hofstetters zu achten. Seine Vorgänger begleiten den Chor nach wie vor: Clemens Haudum (Stimmbildner) wirkte als Tenor bei den Männerstimmen mit, und Christian Fliegner (Ausbildungsleiter) dirigierte einmal kurz aus der Seitenkapelle heraus die Aufstellung der Solisten. Mit lang anhaltendem, begeistertem Applaus bedankte sich das Publikum für das besondere Konzert. (Botzenhart)