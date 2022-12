Kreativ im Kristallpalast: Proben für neue Märchenshow im Tölzer Kurhaus

Von: Andreas Steppan

Kreative Prozesse auf der Kurhaus-Bühne: (v. li.) Simone Heitinga, Axel Berger, Renske Endel, Sebastian Schwarzenberger und Sabine Maiß bei den Proben zur Show „Reise zum Kristallpalast“. © Andreas Steppan

Für ihre Show „Reise zum Kristallpalast“ wollen Simone Heitinga und Axel Berger das Tölzer Kurhaus verwandeln. Unter anderem mit von der Partie: das Marionettentheater und Gitarrist Sebastian Schwarzenberger.

Bad Tölz – Auf den ersten Blick sehen sie ganz alltäglich aus, die drei Frauen und zwei Männer, die sich da an einem Sonntagabend auf der Bühne des Tölzer Kurhauses versammelt haben: Sie tragen Jeans, Kapuzenpulli und Stiefel – eine Runde von Menschen, die zusammensitzt und sich teils auf Deutsch, teils auf Englisch unterhält. Bald schon werden sie sich aber alle in staunenswerte märchenhafte Wesen verwandeln – und sie haben sich auch vorgenommen, dem gesamten Raum eine neues Antlitz zu geben. Gerade proben sie für die „Reise zum Kristallpalast“, auf die die Künstler am Freitag, 13., und Samstag, 14. Januar, entführen wollen.

Sebastian Schwarzenberger aus Lenggries spielt Dobro Guitar

Dass auf der schwarzen Kurhaus-Bühne Ungewöhnliches vonstatten geht, zeigt sich bei näherem Hinsehen freilich schnell. Sebastian Schwarzenberger sitzt auf einem Stuhl und hat ein eigentümliches Musikinstrument aus Metall auf dem Schoß liegen, das von der Form her aussieht wie eine Gitarre. „Das ist eine Dobro Guitar“, erklärt der Lenggrieser Musiker. Dieser Resonator aus Aluminium komme aus der Bluegrass-Musik. Er produziert einen markanten Klang. „Es war eine Idee, es hier zu benutzen, und es hat funktioniert“, sagt Schwarzenberger.

Märchenhafte Welten erschufen einige Ensemblemitglieder der „Kristallpalast“-Show dieser Tage auch bei einem Auftritt im Münchner „Löwenbräukeller“. © Alex Schelbert

Neben ihm kauert eine schlanke Frau auf dem Boden – in einer Position, für die man erstaunlich gelenkig sein muss. Sie windet sich. Streckt sie dann an unerwarteter Stelle zu einer Seite langsam einen Arm oder ein Bein hervor, bleibt endgültig unklar, ob diese Person Knochen im Körper hat. Der Gaißacher Axel Berger, der zusammen mit seiner Frau, der „Cirque du soleil“-Solistin Simone Heitinga, das Konzept der Show entwickelt hat, stellt sie als Renske Endel aus Holland vor, ihres Zeichens Kontorsionistin, Luftakrobatin und Vize-Weltmeisterin im Turnen. Nachdem sie am Vorabend zusammen mit Berger eine Show im Münchner „Löwenbräukeller“ gespielt hat, ist sie für die Probe einen Tag länger geblieben, bevor sie in die Niederlande zurückreist.

Kleines grünes Wesen schält sich aus einem Kokon

Sängerin und Schauspielerin Sabine Maiß beugt sich unterdessen über eine große weiße, nach oben offene Kristallkugel und entlockt ihr durch Streichen über den Rand dunkle, vibrierende Klangschalengeräusche, die an ein Didgeridoo erinnern. „Das wird mein Zauberkessel“, erklärt sie, die die Rolle der Hexe Desdemona übernehmen wird.

Alle drei stimmen ihre jeweiligen Kunstformen aufeinander ab. Tempo, Atmosphäre, Klänge sollen ein Gesamtbild ergeben, wenn Desdemona im Stück ein kleines grünes Wesen erschafft, das sich im geheimnisvollen Bühnennebel aus einem Kokon schält.

Diese Szene ist freilich nur ein Mosaikstein in einer Aufführung, für die noch eine ganze Menge mehr aufgefahren wird. In den vergangenen beiden Sommern hatten Berger und Heitinga wie berichtet schon in ihrem Hochseilgarten am Brauneck Märchenshows aufgeführt – eine Mischung aus Feuershow, Luftakrobatik, Gesang, Musik, Videoprojektionen, Schauspiel und fantasievoller Erzählung.

Nächste Folge im Zyklus „Geschichten vom Nebelberg“

Das Stück „Reise zum Kristallpalast“ wird nun sozusagen die nächste Folge des Zyklus’ „Geschichten vom Nebelberg“. Darin gibt es ein Wiedersehen mit den Figuren des knorrigen Celcius, Desdemona, der Rosen- und der Eiskönigin. An der Geschichte haben Berger und Heitinga als Autoren seit zwei Jahren gearbeitet, berichtet der Gaißacher. Um seine geliebte Rosenkönigin von einem Fluch zu befreien, muss er in de Rolle des Celcius eine gefährliche Reise zu Eispalast in einem fernen Land antreten – und er hat dort eine alte Schuld auszumerzen. So viel verrät Berger über den Inhalt.

Doch auch wenn der rote Faden der Geschichte gesponnen ist – vieles entwickeln die Künstler erst im Zusammenspiel. „Auch für uns beginnt hier eine Reise“, sagt Sabine Maiß. Schwarzenberger erklärt, dass er auf Grundlage der heutigen Ideensammlung seine Kompositionen erstellen wird. „Wir inspirieren einander“, ergänzt Renske Endel. Sie liebe es, ihren Körper einzusetzen, um eine Geschichte zu erzählen.

Im Tölzer Marionettentheater Videosequenzen vorproduziert

Anderes ist von langer Hand vorbereitet. Außer den bei der Probe anwesenden Kreativen gibt es noch viele andere, die sich einbringen. „Allein die Live-Musik der bayerischen Kulturpreisträger Doubledrums ist das Eintrittsgeld wert“, macht Berger Werbung. Kostümdesignerinnen in Polen und Holland arbeiten ihm zufolge an aufwendigen Kostümen, wie der glitzernden „Spiegel-Ballerina“.

Bereits vorproduziert sind Videosequenzen mit eigens gefertigten neuen Figuren des Tölzer Marionettentheaters. Durch Videoprojektionen „werden sie im Kurhaus zu übergroßen Kreaturen – und die Darsteller daneben zu kleinen Puppen“, verspricht Berger.

Märchenshow soll Kurhaus Bad Tölz in neuem Licht zeigen

„Unser Anspruch ist es, dass die Zuschauer sagen: So haben wir das altehrwürdige Kurhaus noch nie gesehen“, betont er weiter. Dazu gehören neben Lichteffekten auch ein Bühnensteg, der in den Zuschauerraum führt, sowie eine Stahltraverse, die von Balkon zu Balkon gespannt wird, sodass sich über den Köpfen der Zuschauer Luftakrobatik-Nummern von einem Hängepunkt in der Mitte der Saaldecke abspielen. „Es wird keine klassische Frontalbühne sein“, erklärt Berger. „Und das Finale findet sogar draußen statt.“

Technik, Illusion, Architektur und die Menschen auf der Bühne: Alles soll nach Vorstellung der Veranstalter zueinander in Beziehung treten und ein Gesamtkunstwerk bilden. Berger: „Dass am Ende dieser Augenblick im Gedächtnis bleibt, das ist unsere Motivation.“

Infos zur Show

„Die Reise zum Kristallpalast“ wird am Freitag, 13., und Samstag, 14. Januar, jeweils um 19.30 Uhr im Kurhaus aufgeführt. Karten zu 29 Euro (Kinder bis 14: 19 Euro) gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info, im Kurhaus und bei „Chocosy“ (Marktstraße 51) oder online auf aerialart.de und isarstreetart.de (Nebenkosten 6,90 Euro pro Buchung).

