Maibaum-Aufstellen im Tölzer Land: Hier ist Muskelkraft gefragt

Am kommenden Montag wachsen die Maibäume wieder in den Himmel. © demmel

Im südlichen Landkreis werden wieder Maibäume einige aufgestellt. Eine Übersicht über die gemeldeten Termine.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Traditionell werden am 1. Mai Maibäume aufgestellt – mit jeder Menge Muskelkraft und freiwilligen Helfern. Hier ein Überblick über die Termine im südlichen Landkreis:

Arzbach

In Arzbach stellt die Freiwillige Feuerwehr beim „Schüsterl“ einen neuen Maibaum auf. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Feuerwehrhaus.

Bad Tölz

Gleich zwei Maibäume werden heuer in und um Bad Tölz neu aufgestellt. Die Siedlervereinigung hievt einen frisch geschlagenen Maibaum in der Karwendelsiedlung am Pfarrheim Heilige Familie in die Höhe. Rosi Holzapfel, Vorsitzende der Siedlervereinigung, rechnet mit 200 bis 300 Zuschauern. „Das wird eine schöne Stimmung“, ist sich Holzapfel sicher. Auch Bürgermeister Ingo Mehner soll zugegen sein. Für das leibliche Wohl ist mit Grill-Station sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.

Die freiwilligen Helfer und Maiburschen treffen sich ab 8 Uhr, das Aufstellen wird gegen 10 Uhr stattfinden. Danach wird gefeiert. „Wir hoffen auf gutes Wetter und bestens gelaunte Gäste“, schreibt die Vereinigung.

Nachdem es im vergangenen Jahr aus Termingründen nicht geklappt hat, soll heuer auch neben dem Blomberghaus wieder ein Maibaum stehen. Treffpunkt für die Mitglieder der Tölzer Schützenkompanie ist um 8 Uhr die Talstation der Blombergbahn. Das Aufstellen beginnt dann gegen 10 Uhr. Zum Ausklang gibt es anschließend ein gemütliches Beisammensein im Blomberghaus. Stifter ist die Gemeinde Wackersberg.

Bad Heilbrunn

Aufgestellt wird heuer ein Maibaum an der „Reindlschmiede“. Treffpunkt ist um 9 Uhr. Ab mittags spielt dann die Heilbrunner Musikkapelle.

Dietramszell

Im Dietramszeller Ortsteil Schönegg wird bei der Gastwirtschaft Peiß am 1. Mai vom Volkstrachtenerhaltungsverein Edelweiß ein Maibaum aufgestellt. Los geht’s um 11 Uhr.

Ellbach

Der Ellbacher Burschenverein stellt ab 9 Uhr vor dem Schützenhaus auf. Zuschauer und Maiburschen erwartet eine herzhafte Stärkung.

Greiling

Die Maiburschen aus Greiling zeigen ab 9 Uhr was in ihnen steckt und hieven auf dem Dorfplatz einen Baum in die Höhe.

Jachenau

Die Mitglieder des Burschenvereins Jachenau krempeln am kommenden Montag ab etwa 13 Uhr die Ärmel hoch. Dann stellen sie beim Landhotel zum Staffelwirt mit Muskelkraft ihren Maibaum auf. Es spielt die örtliche Musikkapelle.

Kochel am See

Auch in Ort bei Kochel am See wird am Montag, 1. Mai, ein Maibaum aufgestellt. Los geht’s um 10 Uhr.

Königsdorf

Ein neuer Maibaum ziert ab Montag auch den Königsdorfer Ortsteil Osterhofen. Die Aufstellung beginnt um 6 Uhr.

Lenggries

Traditionell wird auch an der „Dorfschänke“ in Lenggries ein Maibaum aufgestellt. An der Bachmairgasse geht es um 9 Uhr los. Ab 10 Uhr spielt die Blaskapelle Lenggries. Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt.

Reichersbeuern

Die Maiburschen Reichersbeuern laden ab 11 Uhr in der Dorfmitte zum Maibaumaufstellen.

Sachsenkam

Auch in Sachsenkam soll der Tag traditionell begangen werden. Das Maibaumaufstellen durch den Burschenverein beginnt um 12 Uhr vor dem Gasthof „Neuwirt“. Nach getaner Arbeit erklingt Maimusik.

Schlegldorf

Neben der Sebastiani-Kapelle in Schlegldorf wird am Montag, 1. Mai, in den Vormittagsstunden ein Maibaum aufgestellt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Die Vorstandschaft bittet die Bevölkerung um zahlreiche und tatkräftige Beteiligung.

Walchensee

Zum Maibaum-Aufstellen am Gasthaus Edeltraut in Walchensee treffen sich die Helfer ab 6 Uhr. Ab 12 Uhr spielen die „Kontra-Buam“.

