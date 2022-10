„West Side Story“: Mammut-Musical-Projekt nimmt wieder Fahrt auf

Von: Christiane Mühlbauer

Ein Blick in die Probe in der Aula des Tölzer Gymnasiums: Über 150 aktuelle und ehemalige Schüler sowie zahlreiche Lehrkräfte sind dabei, das Musical „West Side Story“ zu realisieren. © Privat

Es ist das größte Projekt, das das Tölzer Seidl-Gymnasium und die Musikschule je realisiert haben: Die Aufführung des Musicals „West Side Story“. Um zwei Jahre wurde es wegen Corona bereits verschoben. Nun proben die über 150 Beteiligten wieder. Premiere ist im Januar, und Eintrittskarten sind ab sofort im Handel.

Bad Tölz – Mit Hits wie „I want to be in America“ und „Maria“ ist das Musical mit der Musik von Leonard Bernstein weltbekannt geworden. In Tölz soll es einer großen Inszenierung auf die Bühne gebracht werden: Solisten, Darsteller, Chor und Orchester wirken daran mit. Die Vorbereitungen laufen schon sehr lange, denn eigentlich wollte man das Stück 2021 zum 100-jährigen Bestehen des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums aufführen. Doch Corona machte einen dicken Strich durch die Pläne – und zwei Mal mussten die Vorstellungstermine um ein komplettes Jahr nach hinten verschoben werden.

Premiere am 27. Januar 2023

Doch jetzt sind alle wieder startklar. Premiere ist am Freitag, 27. Januar 2023, um 19 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums. Es folgen dann noch fünf Vorstellungen. Beteiligt sind 150 aktuelle und ehemalige Schüler sowie zahlreiche Lehrkräfte der beiden Einrichtungen.

Acht Lehrer von Gymnasium und Musikschule bereiten derzeit die einzelnen Bereiche von szenischem Spiel, Gesang, Tanz, Technik und Orchester mit beträchtlichem Aufwand vor und führen sie dann zusammen. Die beiden Regisseurinnen Elisabeth Artmeier-Mogl (sie leitet auch die Einstudierung der Sänger) und Sarah Thompson arbeiten in allen künstlerischen Angelegenheiten eng zusammen mit Markus Eberhard (Dialogregie, Einstudierung Gesang), Susanne Molendo (Choreografie) sowie Stefanie Regus und Christina Strobel (beide Regieassistenz). Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Eva Emmler (Gymnasium) und Harald Roßberger (Musikschule).

„Neustart“ mit neuen Darstellern

Im September sind die neuen Proben angelaufen. Die Begeisterung bei allen zu schüren, war nicht schwer, berichten Roßberger und Emmler bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. Was die Sache nicht leicht machte, war neben der Corona-Situation die Tatsache, dass das schulische Leben weiter ging – sprich, Abiturienten, die für Rollen gecastet waren, verließen die Schule und begannen ein Studium, nicht selten fern der Heimat. Bei einer Art „Neustart“ wurden teilweise alle Rollen auf der Bühne neu gecastet. „Somit gab es auch für jüngere Schüler die Möglichkeit, mitzumachen“, sagt Emmler. „Es sollte ja nicht ein reines Projekt von Ehemaligen werden.“

Schüler verschoben Auslandsreisen

Herausgekommen ist nun eine ganz besondere Mischung. Sowohl aktuelle Schüler als auch Ehemalige sind daran beteiligt. Manchen Schulabgängern hing so sehr das Herz an diesem Projekt, dass teilweise sogar Auslandsreisen verschoben wurden oder Studenten jetzt jedes zweite Wochenende nach Hause kommen, um in Tölz zu proben. „Deshalb haben wir eine besondere Probenaufteilung“, berichtet Emmler. „Manche Schüler haben ihre Lebenspläne umgestellt, nur um bei diesem Projekt dabei zu sein.“

Anspruchsvolle Musik

Sämtliche Rollen sind übrigens doppelt besetzt. „Zum einen aus Sicherheit, zum anderen wollen wir möglichst vielen Schülern die Möglichkeit geben, mitzuwirken“, sagt Roßberger. Der Musikschulleiter weiß, dass „die Latte sehr hoch liegt“. Fürs Orchester sei die „West Side Story“ ein sehr aufwändiges und schwieriges Stück, geprägt von beispielsweise vielen komplizierten Taktwechseln. Die inhaltlichen Konflikte der rivalisierenden ethnischen Gruppen „Jets“ und „Sharks“ spiegelten sich auch in der Musik wider, und nicht zuletzt sei die Musik absolut zugeschnitten auf das Geschehen auf der Bühne. Alles muss also auf die Sekunde genau passen. „Es ist hier schwer, individuell und in Gruppen zu proben“, erklärt Roßberger.

Jugendliche entdecken neue Seiten an sich

Viele Schülerinnen und Schüler, berichtet Emmler, würden neue Seiten an sich entdecken – und das freue sie ganz besonders. Denn als Darsteller müsse man alles machen: „Wir haben Schauspieler, die tanzen müssen, und Tänzer, die singen und sprechen müssen: Für manche war das nicht ganz einfach am Anfang“, sagt Emmler. Doch zu sehen, wie die Jugendlichen sich überwinden und sich entwickeln, „das ist einfach toll“. Ende November werden Sänger und Orchester zusammengeführt, ab Januar gibt es dann ganze Durchlaufproben – noch liegt vor allen Beteiligten ein großes Stück Arbeit. Etwas Besonderes wird auch das Bühnenbild sein, hier arbeitet ein Technikteam an Projektionen, die dann in der Turnhalle über die Leinwand flimmern.

Kartenvorverkauf läuft

Ab sofort gibt es Eintrittskarten. Die Premiere ist am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums. Weiter Termine sind am Samstag, 28. Januar, um 19 Uhr und und am Sonntag, 29. Januar um 18 Uhr. Auch am Wochenende 3. bis 5. Februar wird gespielt: freitags und samstags um 19 Uhr und sonntags um 18 Uhr. Karten zum Preis 21 und 16 Euro (Schüler und Menschen mit Behinderung zahlen in beiden Kategorien fünf Euro weniger) gibt es über die Internetseite von Gymnasium (www.gymtoelz.de) und Musikschule (www.musikschule-toelz.de) sowie bei der Tourist-Info Bad Tölz.

