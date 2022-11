Manche Medikamente sind Mangelware: Besonders Kinder sind betroffen

Von: Christiane Mühlbauer

Wenn Kinder Fieber haben, braucht man schnell bestimmte Medikamente. Im Landkreis sind diese jedoch nicht immer erhältlich. symbo Trend geht aber nicht zu Hausmitteln © DPA

Im Tölzer Land sind manche Medikamente wieder Mangelware. Vor allem fiebersenkende Mittel für Kinder sind betroffen. In den Apotheken stehen frustrierte Kunden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In den Apotheken im Landkreis sind weiterhin einige Medikamente nur schwer zu bekommen. Apotheken-Sprecher Christopher Hummel bestätigt die Einschätzung eines Vaters, der sich vor wenigen Tagen in der Redaktion gemeldet hatte. Nur mit Mühe habe er teilweise fiebersenkende Mittel für seine drei Kinder kaufen können, berichtete der Tölzer.

Auch Arzneien für Erwachsene sind betroffen

Das Thema ist im Landkreis nicht neu. Es habe nur kurzfristig mal eine Erholung am Markt gegeben, berichtet Hummel. Für ihn ist die Lage „eine Katastrophe“. Säfte und Zäpfchen bekomme er nur tröpfchenweise. Paracetamol-haltiger Saft für Kinder sei derzeit so gut wie gar nicht zu bekommen, schwierig seien auch Zäpfchen. „Das ist besorgniserregend.“ Schließlich gehe es hier um die medizinische Grundversorgung. Nicht nur Medikamente für Kinder, auch jene für Erwachsene seien betroffen. Bei Kindern sei es aber besonders schlimm. „Erwachsene können bei Arzneien auch mal umschwenken.“ Hummel kennt den Fall einer Mutter, die vor lauter Verzweiflung mit ihrem Kind ins Tölzer Krankenhaus fuhr, weil ein bestimmtes Medikament in den hiesigen Apotheken nicht mehr zu bekommen war. Vor Kurzem, berichtet Hummel weiter, sei eine Pharma-Vertreterin bei ihm gewesen und berichtete, dass einige Halsweh-Tabletten „frühestens ab Anfang Januar“ wieder erhältlich seien.

Apotheken-Sprecher Hummel kritisiert Politik

Woran das alles liegt? Hummel nennt mehrere Gründe und sieht großen Handlungsbedarf bei der Politik. Zum einen herrsche auf dem Weltmarkt Rohstoffknappheit und Mangel an bestimmtem Verpackungsmaterial, etwa Braunglas. Außerdem habe man die Produktion der Medikamente ins Ausland verlagert – „weil es um wenige Cent billiger ist“, kritisiert Hummel stark. Die deutschen Krankenkassen hätten in Ländern wie Indien und China Rabattverträge abgeschlossen. Aus diesem Grund musste zum Beispiel die letzte nahe gelegene Produktionsstätte für Antibiotika im österreichischen Kundl schließen. „Dabei hätten wir es selbst in der Hand. Das ist so bitter“, sagt Hummel und fordert: „Diese Rabattverträge gehören abgeschafft.“

Kunden sind verärgert und frustriert

In den Apotheken stünden derzeit immer wieder verärgerte und frustrierte Kunden. „Das ist verständlich, aber wir können ja auch nichts dafür.“ Der Apotheker bittet darum, frei verkäufliche Medikamente derzeit nicht auf Vorrat zu Hause zu horten. „Wir verkaufen auch keine größeren Mengen“, sagt er. Es käme ja schon was rein, aber eben nur tröpfchenweise. Geht jetzt der Trend wieder zum Hausmittel? „Nicht wirklich“, sagt Hummel. Manche Beschwerden könnte man damit schon lindern, andere hingegen nicht. „Außerdem herrscht auch in unserer Gesellschaft der Anspruch, schnell eine Medikament zu nehmen und dann schnell wieder fit zu sein.“

