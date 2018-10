Mangel auch im Tölzer Land: Fahrlehrer verzweifelt gesucht

Der Führerschein bedeutet für viele Freiheit. Aber viele junge Leute müssen Wartezeiten in Kauf nehmen: Der Mangel an Fahrlehrern ist groß.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In großen Schritten nimmt die Zahl der Fahrlehrer ab. Anfang 2017 gab es in Deutschland 44 610 Menschen, die in diesem Beruf arbeiteten. Sechs Jahre zuvor waren es noch 10 000 mehr, schreibt der „Spiegel“. Und: Im Schnitt sind deutsche Fahrlehrer 55 Jahre oder älter.

„Den Mangel gibt es hier auch, nicht nur in München“, sagt Willi Meier. Der 60-Jährige ist seit vielen Jahren in Bad Tölz mit seiner Fahrschule ansässig. „Es gibt keinen Nachwuchs mehr. Die Zahlen der Jungfahrlehrer sind dramatisch gesunken.“ In das Durchschnittsalter seien zudem noch nicht die einbezogen, die mit 75 Jahren noch nebenbei als Fahrlehrer tätig sind. Bemerkbar macht sich der Mangel beispielsweise daran, dass der Weg zum Führerschein länger dauert. „Es kann schon etwas Zeit vergehen, bis man eine Fahrstunde bekommt“, sagt Meier.

Zwölf Fahrschulen gibt es im Landkreis. Nach der Schätzung des 60-Jährigen sind viele der Fahrlehrer im Umkreis in etwa in seinem Alter. Wie es in ein paar Jahren aussehen wird, wenn diese in Ruhestand gehen, wisse er natürlich nicht. Er sei aber überzeugt, dass der Beruf des Fahrlehrers auch in Zukunft nicht unwichtig sein wird, selbst wenn die Technik immer weiter voranschreitet und selbstfahrende Autos immer wieder im Gespräch sind. „Man muss den Menschen aber immer eine Verantwortung für den Straßenverkehr beibringen.“

Gründe für den Mangel gibt es mehrere. So hat vor zehn Jahren die Bundeswehr die Fahrlehrerausbildung auf ein Minimum zurückgefahren, sagt Martin Hunger, Leiter des Verkehrsinstituts München, das Fahrlehrer ausbildet. Zuvor seien 20 bis 30 Prozent diesen Weg gegangen. Auch sei der Fahrlehrerberuf in der Öffentlichkeit nicht so präsent. Die Ausbildung verlangt den Bewerbern zudem finanziell einiges ab. Hier könnte eine Gesetzesänderung nun aber eine Verbesserung bringen.

Man müsse für den Beruf schon eine gewisse Opferbereitschaft mitbringen, sagt Georg Meier von der „kmh-Fahrschule“ aus Wolfratshausen. „Ich mache das jetzt seit 40 Jahren, und es ist ein schöner Beruf“, betont der 62-Jährige. Aber die Arbeitszeiten seien schwierig. „Im Sommer wird es bei Nachtfahrten oft spät, bis man heimkommt. Alle aus dem sozialen Umfeld sind beim Grillen oder im Biergarten.“ Viele Junge seien nicht bereit, das zu machen, auch wegen der fehlenden Familienfreundlichkeit.

Georg Meier konnte seine Familie in den Beruf integrieren. Nach seiner Ausbildung bei der Bundeswehr übernahm er die Fahrschule, bei der er bis heute der Chef ist. Seine Frau hilft im Büro, seine beiden Töchter sind Fahrlehrerinnen. „Mein Sohn hätte eigentlich auch die Ausbildung, aber er wollte den Beruf nicht mehr machen.“

Einen neuen jungen Kollegen für die kmh-Fahrschule hat Meier gefunden. „Aber wir haben ihm mit der Vorfinanzierung bei der Ausbildung geholfen.“ Gerhard Stöckner aus Lenggries hat ebenfalls „das Glück“, einen Fahrlehrer gefunden zu haben, den er anstellen konnte. „Sein Bruder hat bei mir den Motorradschein gemacht und uns zusammengebracht“, sagt der 54-jährige Fahrschulen-Chef.

Wenn Fahrlehrer in Ruhestand gehen und keinen Nachfolger finden, müssen sie zusperren. Willi Meier kennt den Fall eines Kollegen, dem es genau so erging: „Er wollte verkaufen, hat aber niemanden gefunden.“ Auch in Lenggries schloss eine der bis dahin vier Fahrschulen erst kürzlich.

Martin Hunger sieht aber auch die Fahrschulen selbst in der Pflicht. Von den 32 jungen Leuten, die nun den aktuellen Kurs an seiner Schule in München begonnen haben, hätten alle bereits vor Beginn eine Ausbildungsfahrschule gehabt, waren also schon fest vergeben. Ausbildungsfahrschule zu werden sei nicht so schwierig, jede zweite Fahrschule habe bereits diese Zusatzqualifikation. Hunger: „Viele haben verstanden, dass sie langfristig planen müssen.“ Er erwartet, dass es mit der Anzahl an Fahrlehrern wieder nach oben geht.