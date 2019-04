Betrunkener (42) fordert von Tölzer Polizei: Fahrt mich nach Hause!

Ein Betrunkener hat die Tölzer Polizei mächtig verärgert. Mehrmals wählte er den Notruf. Dafür wird er nun bestraft.

Bad Tölz - Die Polizei ist nicht dafür da, Betrunkene nach Hause zu fahren – dies mussten die Beamten am Samstagabend mehrmals einem Waakirchner (42) klarmachen, der, so heißt es im Pressebericht, amtsbekannt ist. Der Betrunkene stand am Isarkai und wollte „wie so oft“, schreibt die Polizei, „nach seinem feuchtfröhlichen Ausflug in die Kurstadt nach Hause gefahren werden“. Das taten die Beamten natürlich nicht.

Eine Stunde später rief der 42-Jährige erneut bei der Polizei an und gab sich als eine andere Person aus, heißt es im Pressebericht. Der Anrufer behauptete, von drei Personen zusammengeschlagen zu werden. Vor Ort konnten die Beamten mit Hilfe von Zeugen ermitteln, dass diese Geschichte frei erfunden war und der Betrunkene selbst der Anrufer war, um nun doch nach Hause gefahren zu werden. Den Waakirchner erwartet nun ein Verfahren wegen Missbrauchs von Notrufen.

