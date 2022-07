Mann, Frau und Kind bei Schlägerei in Bad Tölz verletzt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu einer Prügelei kam es in der Tölzer Krankenhausstraße. © dpa (Symbolbild)

Die Tölzer Polizei musste am Donnerstag zu einer Schlägerei in der Krankenhausstraße ausrücken. Die Ermittlungen zum Hintergrund laufen noch.

Bad Tölz – Zu einer Schlägerei in Bad Tölz wurde die Polizei am Donnerstagabend gerufen. Eine 48-jährige Tölzerin teilte der Inspektion gegen 21.40 Uhr mit, dass sich zwei Personen in der Krankenhausstraße schlagen würden. Auch ein Kind und ein Hund seien beteiligt.

Angreifer wollte Opfer aus „seiner Straße“ vertreiben

Beim Eintreffen der Streife hatte sich die Auseinandersetzung allerdings bereits wieder beruhigt. Nach ersten Ermittlungen wollte der Beschuldigte, ein 23-jähriger Tölzer, den Geschädigten (34) mit Drohungen und Beleidigungen aus „seiner Straße“ vertreiben. Dann schlug er auf ihn ein. Das Opfer wies diverse Gesichtsverletzungen auf.

Lebensgefährtin und neunjähriger Sohn wollten die Kämpfenden trennen

Laut Polizei hatte die 31-jährige Lebensgefährtin des Geschädigten und ihr neunjähriger Sohn versucht, die Kämpfenden zu trennen. Dabei wurden beide ebenfalls verletzt. Die Ermittlungen laufen noch.

