Markus Söder zu Gast in Bad Tölz: Großes Kino

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu Beginn der Veranstaltung nahm Ministerpräsident Markus Söder im Saal Platz. Auf der Leinwand waren Fotos aus seinem Leben zu sehen. © Arndt Pröhl

War Markus Söder ein guter Schüler, wie war er als Kind und welchen Sport macht er am liebsten? All das erfuhren die rund 200 Zuhörer beim Gesprächsabend mit dem Ministerpräsidenten im Tölzer Isar-Kinocenter.

Bad Tölz – „Söder persönlich“ heißt das Format, mit dem der Ministerpräsident derzeit von Ort zu Ort zieht. Es ist nicht neu. Schon 2018 war Söder – damals noch designierter Ministerpräsident – im Tölzer Kinosaal zu Gast. Auch dieses Mal ist es wieder voll. Sat1-Moderator Ralf Exel eröffnet den Abend, übergibt das Wort dann aber kurz „an den Hausherrn und Landtagsabgeordneten Thomas Holz“. Der CSU-Kreisvorsitzende korrigiert das Missverständnis. „Da ist der Wunsch Vater des Gedanken, noch bin ich nur Landtagskandidat.“ Ansonsten freut sich Holz, dass Söder „schon wieder“ da ist – er war gerade erst beim Neujahrsempfang in Bad Tölz – und darauf, dass „wir heute Geheimnisse erfahren“.

Er sei „ein ganz liebes Kind“ gewesen, erzählt Söder in Bad Tölz

Danach plaudert Söder knapp 90 Minuten routiniert und unterhaltsam über sein Leben, selten unterbrochen von Exel. Die Aufgabe des Moderators ist es eher, den Ministerpräsidenten ab und zu thematisch in eine andere Richtung zu stupsen. Die Zuhörer erfahren, dass Söder ein absoluter Kinofan ist. Vor allem „Star Wars“, aber auch die Bud-Spencer-Filme hatten es ihm schon als Kind angetan. Heute „schau ich alles, was geht“, bekennt er. Und irgendwie gelingt es ihm, in seine Begeisterung über Science-Fiction-Filme die „Hightech-Agenda“ und „Forschungsoffensive“ der Staatsregierung einzubauen.

Die Zuhörer erfahren, dass Söder ein „total liebes Kind“ war, in der Schule Schwierigkeiten mit Latein hatte, am Ende aber doch ein Abi mit einem Notendurchschnitt von 1,3 schaffte. „Danach habe ich studiert, meinen Doktortitel gemacht und ihn bis heute behalten“, scherzt er.

Edmund Stoiber als „Mentor“

Söder schildert seine Schwierigkeiten, im SPD-geprägten Nürnberg seiner Jugend der CSU beizutreten, weil er anfangs nur an demotivierte, desillusionierte Funktionäre geriet. Doch dann wurde er bei seiner ersten Teilnahme bei einer Versammlung der Jungen Union Gostenhofen-Schweinau sofort zum Beisitzer gewählt. Der Beginn seiner politischen Karriere.

Es gibt viele Lacher an diesem Abend – beispielsweise, wenn Söder davon erzählt, wie „mein Mentor“ Edmund Stoiber ihn habe zappeln lassen bei der Ernennung zum CSU-Generalsekretär. Als der herbeigesehnte Anruf des damaligen Ministerpräsidenten am späten Abend endlich kam, habe der nur über sein gerade erfolgtes Telefonat mit dem französischen Präsidenten geplaudert. „Dann hat er mir eine gute Nacht gewünscht und aufgelegt“, sagt Söder. Erst eine ganze Weile später sei Stoiber aufgefallen, dass er das Wichtigste in dem Gespräch vergessen hatte. Er rief noch einmal an.

Söder spricht über Glauben und den Tod seiner Mutter

Die Zuhörer wissen nun auch, dass Söder gerne schwimmt. Wann immer es sich mit Terminen vereinbaren lässt, durchschwimmt er Seen – immer begleitet von zwei LKA-Beamten. Auf der anderen Seite sammelt ihn sein Team wieder auf. „Einmal war das schlecht geplant, und wir sind am Nacktbadestrand herausgekommen“, sagt der Ministerpräsident.

Es gibt aber auch die stillen Momente, wenn er über den unerwarteten Tod seiner Mutter mitten in seinem ersten Landtagswahlkampf spricht. Oder auch über seinen Glauben, der ihm über diese schwere Zeit hinweggeholfen hat. Er spricht über die Last der Verantwortung in der Corona-Zeit, dass „manche Verordnung zu viel war“, er sich aber „für die maximale Sicherheitsvariante entschieden“ habe. Er habe auch Verständnis, wenn sich jemand über Geschäftsschließungen geärgert habe. Kein Verständnis allerdings habe er für diejenigen, „die gesagt haben, wegen den paar alten Leuten, die sterben, ändere ich mein Leben nicht“.

Leben ohne Bratwurst „möglich, aber nicht sinnvoll“

Ansonsten gibt es noch Einblicke in den Tagesablauf, der bei Söder gegen 5.30 Uhr beginnt, seine Fußballliebe zum 1. FC Nürnberg und seinen dreistündigen Versuch, Veganer zu sein. „Ein Leben ohne Bratwurst ist möglich, aber nicht sinnvoll.“ Dann steht er unter dem langen Applaus der Besucher auf, bedankt sich – und geht.

