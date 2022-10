Martin Bachhubers Nachfolge für den Landtag? „Alles offen“

Von: Andreas Steppan

Thomas Holz CSU-Kreisvorsitzender © A

Die CSU ist auf der Suche nach einem neuen Landtags-Direktkandidaten im Stimmkreis. Der Heilbrunner Martin Bachhuber wird sich für die Wahlen 2023 nicht mehr aufstellen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die CSU ist auf der Suche nach einem neuen Landtags-Direktkandidaten im Stimmkreis. Nachdem der Heilbrunner Martin Bachhuber, der dem Parlament seit 2008 angehört, am Donnerstag bekannt gegeben hat, dass er 2023 nicht noch einmal antritt, ist das Rennen offen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit lässt sich aber sagen, dass es wohl der Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen sein wird, der den nächsten Kandidaten stellt.

Der hiesige Land- und Bezirkstags-Stimmkreis umfasst den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sowie die Gemeinden Farchant, Garmisch-Partenkirchen, Grainau, Krün, Mittenwald und Wallgau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Es sei vereinbart, dass der Garmischer Kreisverband einen Bezirkstags- und der Tölzer Kreisverband für 2023 einen Landtagskandidaten vorschlagen dürfe, erklärt der Tölzer Kreisvorsitzende Thomas Holz.

Der nächste CSU-Direktkandidat für Landtag dürfte aus dem Landkreis kommen

Dennoch war zuletzt auch der Name des Krüner Bürgermeisters Thomas Schwarzenberger als möglicher nächster Landtagskandidat gefallen. Der ist nun aber insofern aus dem Rennen, als er sich stattdessen für eine erneute Kandidatur für den Bezirkstag zur Verfügung stellt, wie Holz am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Thomas Schwarzenberger ist aus dem Rennen

Wer könnte stattdessen ins Landtags-Rennen gehen? Hat er, Holz, selbst Interesse? Der Kochler Bürgermeister antwortet: „Wir sind in ein offenes Verfahren gestartet. Es gibt keine Vorfestlegung auf irgendeine Person.“ Daher wolle er zum jetzigen Zeitpunkt auch keinen Namen öffentlich diskutieren. Es gebe aber „einige Persönlichkeiten“, die die Befähigung für eine Landtagskandidatur hätten: Und auch einige, die wollen? „Auch das“, sagt Holz.

Nächster Schritt: offizielle Nominierungsversammlung der Delegierten aus den beiden Kreisverbänden

In jedem Fall herrsche „keine Eile“. Ziel sei es, mit einer Empfehlung in die offizielle Nominierungsversammlung der Delegierten aus den beiden Kreisverbänden zu gehen. Diese soll laut Holz voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden. Bei der Kandidatensuche werde sich der Tölzer Kreisverband eng mit den Kollegen aus Garmisch-Partenkirchen abstimmen, erklärt Holz. In der Delegiertenversammlung verfüge der Tölzer Kreisverband über zwei Drittel der Stimmen, der Garmischer über ein Drittel.

