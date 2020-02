Selbstversorgerin Martina Fischer in der Buchhandlung Rupprecht 

Die Sennerin Martina Fischer stellte ihre Bücher in der Tölzer Buchhandlung Rupprecht vor. Die Erzählungen der überzeugten Selbstversorgerin stießen auf reges Interesse.

Bad Tölz – Mit ihrer Lebensphilosophie und der Art und Weise, wie sie ihren Traum von einem selbstbestimmten Leben verwirklicht, trifft Martina Fischer offenbar einen Nerv: Die Buchhandlung Rupprecht ist brechend voll, als die überzeugte Selbstversorgerin und Sennerin aus dem Chiemgau dort ihre Bücher vorstellt. Den Traum von einem Dasein, das nicht von Zwängen bestimmt ist, könnten viele realisieren, doch sie ließen sich immer wieder von einem „Aber“ ausbremsen, betont die eloquente Autorin, die ihr Leben vor acht Jahren auf den Kopf gestellt hat, als sie zum ersten Mal im Sommer als Sennerin auf eine Alm gegangen ist.

Fischer passt sich dem Rhythmus der Tiere an

Alles was Martina Fischer sagt, wirkt sensibel, ehrlich und authentisch, und es liegt ihr fern, ihre Lebensweise zu romantisch zu verklären: „Die Alm ist mein Seelenort. Doch der Zwölf-Stunden-Arbeitstag mit den Tieren gibt feste Abläufe vor. Ich muss mich in Geduld üben und dem Rhythmus der Tiere anpassen, nicht umgekehrt.“ Damit habe sie weniger Entscheidungsmöglichkeiten, doch „das engt mich nicht ein, sondern macht mich freier“. Auf ihrer Alm hat sie nicht nur Jungrinder, sondern auch Mutterkühe zu versorgen, was bedeutet, dass sie täglich die Tiere melkt und Butter und Käse herstellt.

„Ich habe gelernt, mir selbst zu genügen“

Die gelernte Krankenschwester und Ernährungsberaterin hat sich ein profundes Wissen über Kräuter angeeignet, die sie erntet und aufwändig veredelt: „Die Natur schenkt uns so viele wunderbare Gaben.“ Damit strebt sie eine Selbstversorgung wie in alten Zeiten an, verfährt dabei jedoch nicht dogmatisch, sondern kauft im Laden nachhaltig erzeugte Produkte hinzu, die möglichst aus der Region stammen. In einer Hinsicht eckt sie bewusst bei fundamentalistischen Tierschützern und Vegetariern an: Sie bekennt sich ohne Wenn und Aber zu einem „maßvollen Fleischkonsum“ und schlachtet auch selbst. Bedingung ist für sie, dass die Tiere zuvor „artgerecht und liebevoll gehalten werden und ein schönes Leben ohne Stress genießen“.

Fischer strebt eine Selbstversorgung wie in alten Zeiten an

Sie nimmt neben Rindern auch Geißen, Hennen und Schweine mit auf die Alm. Die Almsaison endet mit einem großen Schlachtfest – und mit Erzeugnissen, die bei einem sparsamen Verbrauch dann über den ganzen Winter reichen. Sie kritisiert den Widerspruch des modernen Daseins, seine geliebten Haustiere zu vermenschlichen und zu verhätscheln und sich daneben „mit Billigfleisch von Nutztieren vollzustopfen, das auf tierquälerische Weise erzeugt worden ist“.

„Ich habe gelernt, mir selbst zu genügen“, betont sie. Bei einer Arbeit voller Entbehrung und Schweiß „begegne ich mir selbst – und trete mit dem Berg in Verbindung, der mit mir spricht. Wir sind beide Kinder von Mutter Erde“. Der Abend endete mit stimmungsvollen Bildsequenzen. (Rainer Bannier)

Martina Fischers Bücher

„Auf der Alm und im Tal – glücklich leben als Selbstversorger“

„Die Alm. Ein Ort für die Seele“, Kailash Verlag

Lesen Sie auch:

In Bad Tölz hat nun auch ein Reparatur-Cafe eröffnet

Joseph Vilsmaier ist gestorben. Er hatte eine besondere Verbindung zum Tölzer Land.

Alexander Radwan und Tölzer CSU diskutieren mit „Friday for Future“