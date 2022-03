Masken an den Grundschulen fallen: Zwischen Erleichterung und Skepsis

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Durchatmen können die Schüler der Klasse 4a an der Südschule in Bad Tölz. Lehrerin Carolina Odemann muss weiter eine medizinische Maske tragen. © Arndt Pröhl

Der erster Tag ohne Maskenpflicht im Unterricht an den Grundschulen im Landkreis ist vergangen. Dabei hatten die Rektoren gemischte Gefühle. Während einige über die Lockerung erleichtert sind, haben andere Bedenken aufgrund der hohen Infektionszahlen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Durchatmen können die Grundschüler im Landkreis. Seit Montag ist die Maskenpflicht an den Plätzen während des Unterrichts passé. Doch wie so oft ist auch bei diesem Thema des einen Freud des anderen Leid: Während manche Schulleiter begeistert und erleichtert sind, haben andere mit Blick auf die hohen Corona-Infektionszahlen gemischte Gefühle, dass die Masken der Kinder gefallen sind. An der Tölzer Südschule würden sich bisher „alle über die Lockerung sehr freuen“, sagt Schulleiter Christian Müller. Er habe in einer Pause eine kurze Feedback-Runde mit den Lehrern dazu abgehalten. „Da äußerten sich alle recht zufrieden und erleichtert über die ersten Schulstunden ohne Maske“, berichtet er.

„Absolut herrlich“ fand Birgitt Kohl den ersten Tag ohne Maskenpflicht. Die Konrektorin und Lehrerin der 1. Klasse der Grundschule in Reichersbeuern berichtet geradezu euphorisch: „Alle haben gestrahlt, als die erste Stunde ohne Masken begonnen hat. Die Kinder waren so glücklich, dass sie am Platz die Masken ablegen durften. Trotzdem sind die Kinder pflichtbewusst, wenn sie beispielsweise beim Gang zur Tafel die Maske wieder aufsetzen müssen. Jeder hält sich an die Regeln.“ Besonders einfühlsam hätten einige Kinder darauf reagiert, dass die Lehrer noch Masken tragen müssen. „Das haben manche nicht ganz verstanden, wieso sie die Masken ablegen dürfen und wir nicht. Es war rührend, wie die Kinder da mit uns mitfühlen.“

CO2-Ampeln, Lüften und regelmäßiges Testen sollen Sicherheit schaffen

Aus dem Kollegium habe sie bisher noch keine negative Stimmung mitbekommen. Unsicher fühle sie sich selbst auch nicht. „Die Kinder sind regelmäßig getestet und dazu haben wir die CO2-Ampel in den Klassenzimmern“, sagt sie. „Überdies darf man nicht vergessen, dass sich viele Kinder nachmittags sowieso ohne Maske zum Spielen treffen, also wenn es jemand hat, wird es wahrscheinlich so oder so rumgehen“, mutmaßt die Konrektorin. „Man muss jetzt einfach abwarten, wie es langfristig funktioniert.“

Etwas verhaltener steht die Rektorin der Wackersberger Grundschule, Elisabeth Kohl, der Neuerung gegenüber. „Es ist sicherlich für alle Beteiligten erfreulich, dass nun nach und nach Lockerungen kommen“, sagt sie. Aber: „Mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen haben manche Kollegen eher gemischte Gefühle.“ Daher sei sie froh, dass die Lehrer im Unterricht die Masken noch tragen. „Ich würde – selbst wenn es erlaubt wäre – aktuell meine Maske im Klassenzimmer nicht abnehmen“, unterstreicht sie. Es sei zwar sehr schön, wieder in die Gesichter aller Kinder blicken zu können. Dennoch solle man momentan noch Vorsicht walten lassen. „Dazu legen wir sehr großen Wert aufs Lüften“, so Kohl.

Manche Schüler lassen freiwillig die Masken auf

Ähnlich sieht das Jana Briksa, stellvertretende Schulleiterin der Tölzer Jahnschule. Sie ist etwas skeptisch: „Ich finde den Zeitpunkt noch zu früh, um die Masken abzunehmen.“ Auch unter den Schülern gebe es einige, die freiwillig die Masken im Unterricht auflassen, berichtet sie. Grundsätzlich, so Briksa, sei die Stimmung aber gut gewesen. „Die Kinder haben sich gefreut, dass es eine Erleichterung gibt, und es ist schön, zu sehen, dass alle untereinander tolerant mit dem Thema umgehen.“ Es habe keinerlei Sticheleien zwischen den Schülern gegeben, wenn die Kinder innerhalb einer Klasse unterschiedliche Einstellungen zu dem Thema hatten.

Als „absolutes Highlight“ bezeichnet Sigrid Prommer, Schulleiterin der Eglinger Grundschule, das Wegfallen der Masken für die Schüler. Dennoch hätten einige Kinder ihrer zweiten Klasse zu Beginn die Masken noch aufgehabt. „Es ist für viele einfach eine Selbstverständlichkeit geworden, mit Maske im Unterricht zu sitzen“, sagt sie. Dennoch habe die Lockerung dann allen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. „Die Kinder waren erleichtert, und auch für die Lehrer ist es großartig, wieder in die Gesichter schauen zu können.“ Dazu betont Prommer den hohen Mehrwert für den Unterricht, die Mimik uneingeschränkt im Blick zu haben. Hier pflichten ihr Elisabeth Kohl und Birgitt Kohl bei. „Was die Deutung der Mimik und Gestik betrifft, blieb durch die Maskenpflicht viel auf der Strecke“, so die Reichersbeurer Konrektorin. „Das ist aber vor allem bei den Kleineren ein wichtiges Instrument beim Lernen“, erklärt die Pädagogin.

Lehrer können nun die Zahnlücken der Schüler bestaunen

Besonders schön für das Miteinander sei es, dass die Lehrer nun die Zahnlücken der Grundschüler sehen können, meint Prommer. „Das ist bei den kleineren Kindern ein wichtiges Thema, wenn sie Wackelzähne oder Zahnlücken haben“, sagt sie lachend. „Und die können wir Lehrer nun endlich ausgiebig bestaunen.“ Ganz neu sei es aber nicht, in die Gesichter der Kinder zu blicken. „Wir hatten immer einige Aktivitäten draußen an der frischen Luft, wo man die Masken hat ablegen können. Und auch beim Sport können die Kinder seit Kurzem die Masken ja wieder weglassen“, sagt die Eglinger Schulleiterin.

Lesen Sie auch Trotz hoher Infektionszahlen: Gelassenheit an den Schulen im Landkreis Ebersberg Die Infektionszahlen steigen und steigen, vor allem jüngere Menschen sind betroffen. Die Schulen leiden an der Corona-Pandemie, gehen aber mittlerweile relativ gelassen damit um. Trotz hoher Infektionszahlen: Gelassenheit an den Schulen im Landkreis Ebersberg „Sehnsüchtig darauf gewartet“ - Das sagen Münchens Nachtschwärmer nach dem Wegfall der Sperrstunde Die Sperrstunde ist Geschichte: Münchens Nachtschwärmer können wieder so lange feiern, wie sie wollen. Wir haben uns umgehört. „Sehnsüchtig darauf gewartet“ - Das sagen Münchens Nachtschwärmer nach dem Wegfall der Sperrstunde

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.