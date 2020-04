Fast alle Nasen sind bedeckt - doch es gibt auch Probleme mit der Maskenpflicht

Die Umsetzung der Maskenpflicht in Bad Tölz-Wolfratshausen klappt weitgehend reibungslos. Konfliktfälle wie jetzt in einer Tölzer Bäckerei sind die Ausnahme.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Vorfall ging der Tölzer Bäckerei-Chefin Sandra Büttner noch lange durch den Kopf. Als eine Kundin ohne Mundschutz den Laden betreten wollte, wiesen die Mitarbeiterinnen die Dame darauf hin, dass dies so nicht möglich sei. Daraufhin kam es zum Streit. Die Kundin beharrte darauf, dass sie durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit sei. „Aber dazu hatten wir noch von nirgends Informationen bekommen“, erklärt Sandra Büttner.

Solche Konflikte um die neue Maskenpflicht sind im Landkreis jedoch eine Seltenheit. Auch Sandra Büttner berichtet: „Nur am Montag gab es einzelne Kunden, die ohne Maske hereinkommen wollten.“ Auf die Hinweise des Personals hätten alle verständnisvoll reagiert. Zwei hätten schnell ihre Maske aus dem Auto geholt, ein anderer habe sich kurzerhand den Pulli bis über die Nase hinaufgezogen.

Für kleine Kinder und Asthma-Patienten gibt es Ausnahmen von der Maskenpflicht

Nur Masken zur Verfügung stellen, das könne die Bäckerei leider nicht. „Nicht weil wir nicht möchten“, versichert Büttner, „sondern weil wir selbst Schwierigkeiten haben, welche zu bekommen.“ Und wenn, dann koste eine Maske schon mal 1,50 Euro. „Wenn der Kunde dann eine Breze für 70 Cent kauft, dann passt das nicht mehr.“

Zu den Ausnahmen von der Maskenpflicht hat sich Sandra Büttner gleich ans Telefon geklemmt und herausgefunden, dass es tatsächlich Befreiungen gibt. Laut Staatsregierung müssen Kinder unter sechs Jahren keinen Mund- und Nasenschutz tragen, und es gibt auch Ausnahmen etwa für Menschen mit Behinderung und Asthma-Patienten. Die brauchen dann allerdings ein Attest, und sie werden gebeten, aus Rücksichtnahme auf den Besuch von Geschäften möglichst zu verzichten. Sandra Büttner tut der Vorfall leid. „Das haben wir nicht aus bösem Willen gemacht. Jetzt sind wir informiert und für solche Situationen gewappnet.“

Nach langem Masken-Tragen klagen Verkäuferinnen über Schwindel

Ganz andere Probleme sieht Metzger Klaus Rottenwallner mit der Maskenpflicht. In seinen Ladengeschäften auf der Tölzer Flinthöhe und in Reichersbeuern trügen „99 Prozent der Kunden“ einen Mund-Nasen-Schutz. Doch „grenzwertig“ sei die Situation für seine Mitarbeiterinnen im Verkauf. Zwar würden ihre Baumwollmasken regelmäßig gewechselt. „Aber sie reden ja sehr viel, und es wird darunter ganz schön heiß.“ Schon mehrere Angestellte hätten sich über Schwindel oder Übelkeit beklagt. Der Chef will sich erkundigen, ob sie als Alternative auch Plexiglas-Visiere tragen dürfen.

Lesen sie auch: Hoteliers im Tölzer Land hoffen auf baldiges Ende des Reiseverbots

Schon seit drei Wochen tragen die Mitarbeiter in den Edeka-Filialen von Kaspar März in Tölz, Lenggries, Benediktbeuern und Ascholding Mundschutz. „Es ist schon anstrengender, aber man gewöhnt sich dran“, sagt der Inhaber. Auch mit den Kunden gebe es „null Probleme“. Am Montag seien noch drei bis vier Personen ohne Mundschutz gekommen, hätten sich aber einsichtig gezeigt und die entsprechenden Masken vor Ort gekauft.

Kunden fragen: „Was passiert, wenn ich ohne Maske reinkomme?“

„Sehr gut angenommen“ wird die Vorschrift laut Veronika Holzner auch in ihrem Früchtehaus in Lenggries. „Gewöhnungsbedürftig“ sei bloß die Kommunikation, wenn Kunde und Verkäufer beide Masken vor dem Mund haben und eine Plexiglasscheibe dazwischen ist.

Lesen Sie auch: Erster Öffnungstag nach Corona-Pause: Geschäfte freuen sich über rege Kundenfrequenz

Gute Erfahrungen macht auch Christian Reindl in seinem „Getränkestadl“ in Lenggries. „Wenn ein Kunde keine Maske dabei hat, wartet er eben draußen, ich richte ihm die Ware her und bringe sie raus“, sagt er. Vereinzelt habe er die Frage gestellt bekommen: „Was passiert, wenn ich ohne Maske reinkomme?“ Reindls Antwort: „Dann rufe ich die Polizei – sonst bin nämlich ich der Depp.“ Nach dieser Klarstellung „passt es dann“.

Lesen Sie auch: Wo man in Bad Tölz und Umgebung Masken kaufen kann