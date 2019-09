Massive Polizeikontrollen zum Schulanfang im Landkreis

Gerade Schulanfänger können nicht einschätzen, wie schnell ein Fahrzeug näher kommt. Das ist aber nur einer der Gründe, warum die Polizei zum Schulanfang ihre Kontrollen massiv ausweitet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit 83 Stundenkilometern rast eine Audifahrerin auf den Schulwegübergang an der Lenggrieser Straße in Gaißach zu. Erlaubt wäre maximal Tempo 50. „Bei Kindern am Straßenrand sind aber selbst 30 km/h zu viel“, betont Lars Werner, Verkehrsexperte bei der Tölzer Polizei. Um die Autofahrer für diese Problematik zu sensibilisieren, verschärfen die Beamten zum Schulanfang am Dienstag die Kontrollen im Inspektionsbereich massiv.

Zwei von drei Kindern sind falsch oder überhaupt nicht gesichert

Kinder, die nicht angeschnallt sind, auf dem Schoß des Beifahrers sitzen, im Fußraum stehen oder keinen Sitzerhöher haben, obwohl sie kleiner als 150 Zentimeter oder jünger als zwölf Jahre sind – all’ das sehen die Beamten häufig. „Zwei von drei Kindern sind falsch oder überhaupt nicht gesichert“, sagt Werner. Neben Zeitdruck führen die Erwachsenen am Steuer gerne als Ausrede an, dass sie doch nur ein kleines Stück so zurücklegen, hätten wollen. „Auf kurzen Strecken passieren aber auch Unfälle“, sagt der Hauptkommissar.

Eine erfreuliche Ausnahme bildet das Schuljahr 2018/2019: Keinen einzigen Schulwegunfall verzeichnet die Polizeiinspektion Bad Tölz in diesem Zeitraum. „Das soll so bleiben“, definiert Inspektionsleiter Florian Benedikt das eherne Ziel. Zum Vergleich: 2017/2018 wurden acht Schulwegunfälle registriert. Benedikt zufolge gehört überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen, auch bei Zwischenfällen auf dem Weg zur Schule.

Besonders gefährdet: die Abc-Schützen, heuer 1094 an der Zahl. Die Kleinen sehen ein nahendes Fahrzeug zwar. „Sie können aber nicht richtig einschätzen, wie schnell das Auto da ist“, sagt Polizeioberkommissar Johann Krey, unter anderem zuständig für die Verkehrserziehung. Allgemein appelliert er an die Mütter und Väter, mit gutem Beispiel voranzugehen. „Das Elternvorbild ist absolut wichtig.“ Das heißt: Benutzen die Erwachsenen zum Beispiel die Unterführung am Lettenholz nicht und überqueren die Bundesstraße auf eigene Gefahr, tut es ihnen der Nachwuchs vermutlich irgendwann gleich.

Im Fokus der Beamten liegen in Bad Tölz die Süd- und die Jahnschule, in Bad Heilbrunn die Bushaltestelle am Ortseingang an der Bundesstraße 472 sowie die acht Schulwegübergänge im Südlandkreis. An dem an der Lenggrieser Straße in Gaißach fanden bereits am Mittwoch und Freitag Kontrollen statt. Insgesamt zogen die Beamten in rund zwei Stunden sechs Temposünder aus dem Verkehr. Die meisten zeigten sich Lars Werner zufolge einsichtig.

Knapp am Fahrverbot vorbei gerast

So auch die Audifahrerin, die mit 83 Stundenkilometern am schnellsten unterwegs war. Sie sei unaufmerksam gewesen, habe nicht auf den Tacho geachtet, gab die Frau gegenüber der Polizei an. „Das ist absolut indiskutabel“, sagt Werner. 100 Euro und ein Punkt in Flensburg sind die Strafe. Die Frau hatte Glück: Ein Stundenkilometer mehr, und die Polizei hätte ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro verhängt. „Hoffentlich denkt sie das nächste Mal daran, wenn sie ins Auto steigt“, sagt Werner. Vor allem, wenn am Dienstag die Schule wieder losgehe.

