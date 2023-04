Personalwohnungen am Krettnerweg: Bleibt Mauer zum Franziskanergarten?

Der Krettnerweg ist teilweise nur 2,5 Meter breit. Zu wenig, um als Verkehrszufahrt für zwei Häuser mit 20 Wohnungen für Mitarbeiter des Rupert-Mayer-Heims zu dienen. Der Park verliert deutlich an Qualität, wenn die Mauer weg ist. © cs

Für Mitarbeiterwohnungen, in diesem Fall sogar für Pflegepersonal, geht die Stadt Bad Tölz baurechtlich an ihre Grenzen – aber nicht darüber hinaus. Das ist das Ergebnis einer spannenden Diskussion im Tölzer Bauausschuss. Es geht um ein Areal am Krettnerweg am Franziskanergarten.

Bad Tölz – Es handelt sich um einen Bauantrag der Marienstift-Stiftung. Sie will für ihre Mitarbeiter (Rupert-Mayer-Heim) auf einer 100 Meter langen Wiese am Krettnerweg zwei Häuser mit Personalwohnungen errichten. Der Antrag war nur deshalb im Ausschuss gelandet, weil die Erschließung nicht gesichert ist. Eigentlich fällt das Vorhaben unter Gebäudeklasse 3. Für das gemeindliche Einvernehmen sind laut Stadtbaumeister Florian Ernst Bauamt und Bürgermeister verantwortlich.

Müllabfuhr und Feuerwehr nicht vergessen

Am geplanten Bauvorhaben entzündete sich keine Diskussion. Hingegen daran, dass der Zu- und Abfahrtsverkehr für 20 Wohnungen auf einem teilweise nur 2,50 Meter breiten Weg, der von Spaziergängern gerne genutzt wird und an dem Bänke stehen, ziemlich problematisch ist. Die Verwaltung hielt bei allem Wohlwollen für das Vorhaben diese Erschließung nicht für gesichert. Die Anfahrt von der Arzbacher Straße betrage zu den oberirdisch geplanten Parkplätzen westlich und östlich der Gebäude bis zu 170 Meter. Auch an Müllautos und Feuerwehr müsse gedacht werden.

Lebhafte Diskussion

Die Stadträte entwickelten verschiedene Ideen, wie das Problem zu lösen sei. Matthias Winter (CSU) schlug von der Arzbacher Straße her einen Einbahnverkehr sowie eine Abrundung der Mauer an der Einmündung Klosterweg vor. Bauamtsleiter Christian Fürstberger war skeptisch. Man habe einst sehr bewusst die Franziskanergasse mit dem Zugang zum Mehrgenerationenhaus untergeordnet am Amortplatz-Kreisel angehängt. „Dort gehen immer viele Senioren.“ Die Einbahnregelung befürworteten auch Karsten Bauer und Julia Dostthaler (beide CSU). Das Rad ein Stück weiter drehte Toni Kollmeier (Grüne), als er den Abriss der Mauer entlang des Franziskaner-Kurgartens in den Raum stellte. „Dann hätten wir das Problem nicht mehr und Fußgänger könnten ausweichen.“

Mehner: Kein „Mauerfall“

Bürgermeister Ingo Mehner sprach sich kategorisch gegen den „Tölzer Mauerfall“ aus. „Das wird jetzt auch nicht entschieden. Dafür bräuchte ich erst mal einen Antrag. Der Park verliert deutlich an Qualität, wenn die Mauer weg ist.“ Im Übrigen sei der Denkmalschutz zu fragen. Die Diskussion stoppte Mehner damit nicht. Julia Dostthaler gefiel der Gedanke, dass die Anwohner dann in den Park schauen können. Auch Michael Ernst (SPD) hielt Kollmeiers Idee „für gar nicht so schlecht“. Man könne ja eine Hecke statt Mauer machen.

Gundermann in Sorge

Anton Mayer (CSU) befürwortete im Grundsatz das Projekt, sprach aber gleichwohl ein Machtwort. Er bezog sich auf einen kurz zuvor behandelten Kleinstantrag für einen Balkonanbau, der ohne Diskussion abgelehnt worden war, weil die Dienstbarkeit für eine Dachrinne nicht gesichert sei. Im ungleich bedeutenderen Fall am Krettnerweg sei die Erschließung auch nicht gesichert. Mayer: „Da können wir doch nicht zustimmen. Das ist nicht rechtens.“ Im Übrigen sei es allein Sache des Architekten, hier eine Lösung zu präsentieren. „Das ist doch nicht unsere Aufgabe.“ Johannes Gundermann (Grüne) fürchtete, dass langfristig normale Wohnungen, also nicht nur für Mitarbeiter, entstehen. Das wies Michael Lindmair (FWG) zurück. Es handle sich um eine Stiftung, die als Zweck Altenpflege festgeschrieben habe.

Sorge: Ohne Mauer wildes Parken

Man einigte sich einstimmig darauf, dass die Planer Verbesserungen erarbeiten sollen. Zur Sprache gekommen waren etwa die Verrückung des Baukörpers nach Süden oder Ausweichflächen auf dem Baugrund. Der Antrag könne dann, so Mehner, auf dem Büroweg beschieden und ans Landratsamt weitergeleitet werden. Kurdirektorin Brita Hohenreiter meldete sich zu Wort und bat darum, den Gedanken an einen Mauerabriss aufzugeben. Die Mauer sei wichtig für die Erholung im Park, der von Gästen und Sportgruppen vielfach genutzt werde. Die Erfahrung zeige zudem, dass ohne Mauer Autofahrer die Wiesenflächen ganz schnell als Parkplätze missbrauchen würden.

Andreas Wiedemann, früherer Zweiter Bürgermeister der Stadt und nunmehr Stiftungsbeirat, war als Zuhörer anwesend und erinnerte sich, dass früher schon einmal über einen Mauerabriss diskutiert worden sei. Er habe sich einen etwas positiveren Bescheid gewünscht. Dennoch: „Wir finden mit Sicherheit eine Lösung.“

