Medaillen, Ringe, Wappen: Bad Tölz bringt System in den Ehrungs-Dschungel

In Bad Tölz gibt es ein Sammelsurium an Auszeichnungen. Woran es mangelt, ist eine genaue Definition und klare Abgrenzung der Ehrungen. Das soll sich ändern.

Bad Tölz – Medaillen, Ehrenringe, Urkunden, Winzerer-Figuren und Wachswappen: In Bad Tölz gibt es ein Sammelsurium an Auszeichnungen. Woran es mangelt, ist eine genaue Definition und klare Abgrenzung der Ehrungen. Alle Regularien und Satzungen hat Dritter Bürgermeister Christof Botzenhart nun in einer neuen Satzung zusammengefasst. Den Vorschlag stellte der CSU-Politiker im Stadtrat zur Diskussion und erhielt viel Applaus.

Demnach wird auch künftig als höchste Würdigung der Stadt das Ehrenbürgerrecht an lebende Personen verliehen. Außergewöhnlich positives Wirken für die Stadtentwicklung oder herausragende Leistungen zur Mehrung des Ansehens von Tölz sind die Gründe.

Der „Umrittdoktor“ war der bislang Letzte, der Ehrenbürger von Bad Tölz wurde

Vorschlagsberechtigt sind Stadtrat und Bürgermeister. Letzter Tölzer Ehrenbürger war 1948 der Traunsteiner Georg Schierghofer, der sich als „Umrittdoktor“ um die Tölzer Leonhardifahrt verdient gemacht hat.

Dann folgen die Goldene („in hervorragender Weise um Tölz verdient“) und Silberne Bürgermedaille („in besonderer Weise um Tölz verdient“) sowie die Tölzer Verdienstmedaille für Personen, die „sich langjährig in vorbildlicher Weise ehrenamtlich für die Stadt und ihre Bürger eingebracht haben“. Für die Verdienstmedaille sind auch Bürger vorschlagsberechtigt.

Der Verdienstmedaille zur Seite gestellt ist der neu geschaffene und bereits einmal an die Tölzer Oberministranten vergebene „Jugendpreis“. Er ist mit einem Geldpräsent verbunden und gilt bis zum 21. Lebensjahr.

Der „Tölzer Löwe“ wird in Bad Tölz künftig auch im Bereich Sport verliehen

Schließlich wird der „Tölzer Löwe“, eine 30 Zentimeter hohe Porzellanplastik, an Persönlichkeiten, Gruppen und Vereine verliehen, die besondere Leistungen für Tölz erbracht haben. Den Löwen gab es schon für kulturelle Verdienste. Das Spektrum soll nun auch auf Sport ausgeweitet werden.

Andreas Wiedemann und Michael Lindmair (beide FWG) wandten ein, dass der goldene Ehrenring für besondere sportliche Leistungen erhalten bleiben solle. „Den gab’s ja nur für eine Deutsche oder Weltmeisterschaft“, sagte Wiedemann. „Der hat eine Wertigkeit“, ergänzte Lindmair. Der Ring wird bis zur November-Sitzung in die neue Satzung eingearbeitet.

Lesen Sie auch: 120 Jahre Kurbad in Tölz: Aus der Quelle entspringt eine neue Zeit

Berücksichtigt wird auch die Anregung von Ulrike Bomhard, die sich eine Miniaturversion der Abzeichen fürs leichtere Tragen an der Kleidung wünschte. Teilweise gibt es das schon.

Lesen Sie auch: Ciao „Enzo“: Traditions-Lokal schließt nach 37 Jahren

Mit der Benennung von Straßen, Plätzen und öffentlichen Gebäuden können laut Satzung nur verstorbene Persönlichkeiten geehrt werden. Man muss nicht aus Tölz sein, um ausgezeichnet zu werden. Denn, so Botzenharts Begründung, man könne sich ja auch als Nicht-Tölzer um die Stadt verdient gemacht haben.

Die Ehrungen können – mit Zwei-Drittel-Mehrheit des Stadtrats – auch entzogen werden. Nämlich dann, wenn sich eine ausgezeichnete Persönlichkeit, Gruppe oder Verein durch späteres Verhalten der Ehrung unwürdig erweist. Auch das gab es schon. Der Stadtrat hat 1946 die Ehrenbürgerwürde für Adolf Hitler widerrufen. Und Paul von Hindenburg wurde 2013 das Tölzer Ehrenbürgerrecht aberkannt.