Unwetter und Hagel im Tölzer Land: „Es ist fast kein Blatt mehr da“

Von: Melina Staar

In der Nacht auf Mittwoch wurden Einsatzkräfte und viele Einwohner wach gehalten. Der Grund waren zahlreiche Unwetter, die über den Landkreis zogen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Garten aufräumen und nachsehen, was der Hagel verschont hat: Das mussten am Mittwochmorgen viele Bürger im Landkreis. Heftig hatten in der Nacht zuvor und bis in die Morgenstunde mehrere Unwetter zugeschlagen.

„Weltuntergangsstimmung“ – so beschreibt Ursula Werner vom „Altwirt“, was sie in der Nacht erlebte. Um 3.45 Uhr eilten die Wirtsleute zu ihrem Gasthaus. Zu dem Zeitpunkt hagelte es bereits stark. „Es war schon Land unter.“ Denn im Biergarten hatten die Hagelkörner Abflüsse verstopft, so dass das Wasser nicht mehr ablaufen konnte. Das Wasser war bereits in den Innenraum der Gaststätte vorgedrungen. „Also mussten wir erst einmal alles freischaufeln“, so Werner. „Einer hat drinnen geputzt.“ Eine Stunde lang seien sie beschäftigt gewesen. Es sei in den vergangenen zwei Wochen nun das zweite Mal gewesen, dass der Biergarten überflutet wurde. „Die Körner waren zwar nicht groß, aber es waren sehr viele.“ Sturm und Hagel setzten auch den Pflanzen zu. „Es ist fast kein Blatt mehr da an den Bäumen oder Geranien“, sagt Werner.

Straßen voller Hagel: In Lenggries kamen in nur etwa einer Viertelstunde jede Menge Körner vom Himmel und blieben auf den Wegen und in den Gärten liegen. © Wolfgang Müller

Das berichtet auch Wolfgang Müller. Der Lenggrieser wurde um 4 Uhr aus dem Schlaf gerissen. „Wahnsinn, was ich da sah und sich mit einem Mal abspielte.“ Den Garten traf es besonders schlimm: „Der Ginkgo, der Schmetterlingsflieder und andere Bäume sind fast ohne Blätter und sehr viele Blumen liegen kaputt am Boden.“ Nichts sei geschont worden. „Wahrscheinlich müssen wir fast alles entfernen, nachschneiden, aufrichten und aufräumen.“

Heftiges Unwetter rund um Bad Tölz: Bäume blockieren Straße am Kirchsee

Mehrere Bäume stürzten auf die Kirchseestraße in Sachsekam. Der gemeindliche Bauhof sorgte dafür, dass die Wege wieder begehbar sind. © Gemeinde Sachsenkam

Heftig schlug das Unwetter auch in Sachsenkam zu. Dort fielen etwa zehn bis 15 Bäume entlang der Kirchseestraße um, wie Bürgermeister Andreas Rammler mitteilt. „Es war wahrscheinlich eine Kombination aus Sturm und Hagel“, mutmaßt er. Betroffen ist die Straße, die am Kiosk vorbei in den Wald hineinführt. Der See selbst ist erreichbar. „Die Aufräumarbeiten werden den ganzen Tag andauern“, so Rammler am Mittwoch. Er hoffe, dass bis zum Abend alles wieder passierbar sei. Auch im restlichen Bereich von Sachsenkam habe es diverse Baumwürfe und abgebrochene Äste gegeben. „Dadurch wurden zum Beispiel Dachrinnen beschädigt.“

Eine Schneise musste beim „Altwirt“ durch den Hagel geschlagen werden. © Altwirt

Glücklicherweise nicht schlimm getroffen hat es „Epps Blumencult“ in Reichersbeuern. „Kein Glas ist kaputt gegangen“, berichtet Sonja Sauerbrey-Epp auf Nachfrage. Zwar habe es gehagelt, aber die Pflanzen seien alle geschützt gewesen.

Feuerwehr im Dauerstress: Straße blockiert, Bäume müssen entfernt werden

Die Feuerwehren im Landkreis mussten mehrmals ausrücken, wie Sprecher Stefan Kießkalt mitteilt. In Tölz mussten im Farchet umgefallene Bäume entfernt werden. Den ersten Einsatz der Nacht hatte die Feuerwehr Oberfischbach gegen 2.30 Uhr. Dort fielen Bäume über die Fahrbahn und auf einen geparkten Pkw, verletzt wurde niemand. Die Sachsenkamer Feuerwehr entfernte zwei Bäume von Straßen, die Kochler Feuerwehr musste einen Baum entfernen, sowie auch die Feuerwehr Hechenberg. Die Straße war auch in Deining an der Abzweigung in Richtung Schäftlarn kurzzeitig blockiert. In Ambach im Gemeindegebiet Münsing fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die 56-Jährige aus Münsing, die am Steuer des Wagens saß, wurde dadurch laut Polizeibericht mittelschwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

