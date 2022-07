Mehr Jugendsozialarbeit an der Tölzer Berufsschule

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) soll an der Berufsschule ausgebaut werden © Landratsamt

Ein Plädoyer für die Jugendsozialarbeit an der Tölzer Berufsschule hielt Schulleiter Franz Hampel in der jüngsten Sitzung des Kreis-Jugendausschusses. Sein Wunsch: eine weitere halbe Stelle, um dem wachsenden Beratungsbedarf Herr zu werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Die staatliche Berufsschule unterhält im Landkreis drei Standorte: zwei in Bad Tölz und einen in Wolfratshausen. Die beiden vorhandenen Teilzeit-Sozialarbeitsstellen verfügen über 49 Wochenstunden.

Aufgrund der hohen Nachfrage sei es den Fachkräften seit Jahren nur noch möglich, an der Gudrunstraße in Tölz und am Franz-Kölbl-Weg in Wolfratshausen Beratungen in Präsenz anzubieten, erläuterte Christian Lösch vom Jugendamt. „Die auszubildenden Handwerker an der Bairawieser Straße gehen etwas leer aus. Eine dritte Stelle könnte diese Lücke schließen.“

Überdurchnittliches Fallaufkommen an der Berufsschule

Nicht vergessen dürfe man auch, dass die Berufsschule mit 1700 Schülerinnen und Schülern die mit Abstand größte Schule im Landkreis sei. „Und es fällt seit einigen Jahren auf, dass es zu Fallhäufungen kommt“, so Lösch. Durchschnittlich würden von einer Kraft 54 Heranwachsende pro Jahr begleitet. Dieser Wert übersteige das durchschnittliche Fallaufkommen an anderen Schularten zum Teil deutlich, heißt es in der Sitzungsunterlage.

Probleme der jungen Menschen werden vielschichtiger und komplexer

„Die Probleme der jungen Menschen werden vielschichtiger und komplexer“, sagte Schulleiter Hampel. Seit sechs Jahren führe die Einrichtung zudem das Schulprofil Inklusion. „Wir haben Schüler mit Lernschwächen oder auch Lese-Rechtschreibschwäche. Auch da unterstützt uns die Jugendsozialarbeit.“ Aber auch Themen wie Suizid, Gewaltprävention und Schulverweigerer beschäftigen die Fachkräfte. Bei 86 Prozent der Fälle geht es um Regelschüler, also Heranwachsende, die eine Ausbildung machen und an einem Tag in der Woche die Schule besuchen. Der Rest kommt aus Orientierungsklassen, die Vollzeit unterrichtet werden.

CSU-Kreisrat sieht die Sozialisation eher im Ausbildungsbetrieb

Michael Müller (CSU) tat sich schwer mit der zusätzlichen Stelle. „Die meisten Schüler sind nur einen Tag pro Woche da. Die Sozialisation findet doch im Betrieb statt. Mei, aber natürlich kann man Beratung überall anbieten...“, sagte Müller. Es gehe hier um Heranwachsende, die sich in einer Ausbildung befinden. „Die müssen doch angekommen sein im Leben.“ Bei einem Großteil der Schüler sei das sicher der Fall, antwortete Hampel. Aber es gebe eben auch Situationen, „in denen Schüler keine Unterstützung haben, in denen sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen“. Das betonte auch Jugendamtsleiter Ulrich Reiner. Oft gehe es um tiefer gehende Probleme, „mit denen Betriebe oft überfordert sind“. Wenn es dann kein unterstützendes Elternhaus gebe, dann könne der Betroffene Hilfe bei den Jugendsozialarbeitern finden.

Schulpsychologin hat andere Aufgaben

Ob es einen Schulpsychologen gebe und ob man dessen (staatlich bezahlte) Stelle ausbauen könne, wollte Annelies Wiedenbauer-Schmidt (Grüne) wissen. Tatsächlich sei die Schulpsychologin der FOS/BOS vier Unterrichtsstunden pro Woche an der Berufsschule im Einsatz. „Aber deren Aufgabengebiet ist ein anderes“, so Hampel.

Mehrheit des Ausschusses stimmt für eine Stundenerhöhung

Gegen die Stimmen von Müller und Sabine Lorenz (CSU) erkannte der Ausschuss den Bedarf für die Stundenerhöhung an. Das Jugendamt wurde zudem beauftragt, einen Antrag für die Stundenerhöhung im Förderprogramm der bayerischen Staatsregierung zu stellen.

