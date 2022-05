Mehr Parkplätze und höhere Aufenthaltsqualität: Pläne für die Tölzer „Bräustüberl“-Umgebung

Vor dem umgebauten Bräustüberl entstehen neun Senkrechtparker. Das Josefistift behält seine vier Parkplätze. Der ganze Platz wird gepflastert und erhält einen Grünstreifen. © cs

Bisher hatte die Umgebung des Tölzer Bräustüberls und des Josefistifts eher Hinterhofcharakter. Das soll sich ändern. Stadtbaumeister Ernst präsentierte die Planung im Bauausschuss.

Bad Tölz – Das Bräustüberl wird gerade umgebaut, die Gaststätte war beim Maibaum-Aufstellen erstmals wieder in Betrieb (wir berichteten). Diese Belebung der Altstadt freut die Stadt, die nun ihrerseits daran geht, das Umfeld der Traditionswirtschaft auf Vordermann zu bringen. Die Pläne dazu stellte Stadtbaumeister Florian Ernst in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vor. Es sei ein „kleines und feines Projekt, ein städtebauliches Schmankerl“.

„Ein städtebauliches Schmankerl“

Die bisher rein funktional gestaltete Fläche mit rund 1100 Quadratmetern habe mit der Sichtachse zur Mühlfeldkirche enormes Potenzial. Die neue Planung sieht eine Gleichberechtigung von Verkehr und Fußgängern vor. Die Fahrbahnbreite beträgt in der Regel fünf Meter und ist mit der Feuerwehr abgesprochen. Ein spezielles, barrierefreies Pflasterband führt vom Zebrastreifen an der Mühlfeldkirche bis zum Eingang des Josefistifts. Pflasterbelag herrscht auf dem ganzen Platz vor. Die Steine sind recycelt und stammen aus dem Gries. Dafür erntete das Bauamt Lob von René Mühlberger (CSU). Als Vision steht für den Stadtbaumeister eine Ausweitung der Pflasterung in Richtung Bahnhofstraße im Raum.

Die Aufenthaltsqualität soll deutlich steigen

Vor den künftigen Stadtwohnungen der ehemaligen Remise entstehen neun Senkrechtparker, die von der Stadt bewirtschaftet werden. Das Stift behält seine vier Stellplätze entlang der Zufahrt. Sie werden mit Rasenfugenpflaster erstellt, um die versiegelten Flächen aufzubrechen. Ein „grünes Band“ wandert zudem um die Apotheke. Eine wichtige Rolle spielt auch die Beleuchtung. Nach den Worten von Ernst kommen die „Altstadtleuchten“ zum Einsatz, die auch schon in den städtischen Parkanlagen Verwendung finden. Im Juni will die Stadt die denkmalpflegerische Erlaubnis beantragen, im Oktober soll der Bau beginnen. Das Ziel sei, noch in diesem Jahr fertig zu werden.

Wäre eine Einbahnregelung nicht besser, wollte Anton Mayer (CSU) wissen. Das Bauamt sieht mit Gegenverkehr keine Probleme. Ernst: „Das haben wir geprüft.“ Johannes Gundermann erkundigte sich, ob an einen Behindertenparkplatz gedacht worden sei. Die vier Parkplätze vor dem Heim gehören dem Josefistift, sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger. Ein Wink, und das werde geändert. Außerdem existiert ein eigener Arzt-Stellplatz.

Planung für „Bräustüberl“-Umfeld – Neun Parkplätze

Das Bräustüberl hat um eine Erweiterung des kleinen Biergartens angesucht. Dies nahm Julia Dostthaler (CSU) zum Anlass nachzufragen, ob dadurch nicht die Zufahrt zu den Nachbargeschäften beeinträchtigt werde. Nein, erwiderte Ernst. Es gehe nur um ein paar Quadratmeter, die in der Gebäudeflucht lieben. Die Planung des Stadtbaumeisters wurden einstimmig verabschiedet

