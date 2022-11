Mehr Schutz für Wiesenbrüter: Braunkelchen ist Vogel des Jahres

Von: Felicitas Bogner

Das Braunkehlchen ist der Vogel des Jahres 2023. Im Loisachtal fühlt sich der vom aussterben bedrohte Vogel besonders heimisch. © dpa

Das Braunkehlchen ist zum „Vogel des Jahres 2023“ gewählt worden. Der Bestand geht bedrohlich zurück - auch in den Loisach-Kochelsee-Mooren.

Benediktbeuern – Seine hellbraune Kehle gibt dem zirka 14 Zentimeter großen Braunkehlchen seinen Namen. Der Singvogel ist jedoch stark gefährdet und wurde – wohl um auf seine bedrohliche Lage aufmerksam zu machen – zum Vogel des Jahres 2023 gewählt. Für den Landkreis hat das eine ganz besondere Bedeutung. Denn: Die Loisach-Kochelsee-Moore sind eines der Topgebiete, in denen der kleine Federgeselle noch häufiger vorkommt. Trotzdem ist auch im Loisachtal der Bestand des Braunkehlchens besorgniserregend zurückgegangen. „Innerhalb von zwölf Jahren ist der Bestand um über 50 Prozent dramatisch eingebrochen“, wird Bettina Kelm, die Wiesenbrüterbeauftragte des Landratsamts, in einer Mitteilung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) zitiert.

„Salopp gesagt, fühlt er sich hier prinzipiell pudelwohl“, meint Friedl Kröner, Kreisvorsitzendes des Bund Naturschutz (BN). Denn das Braunkehlchen mag feuchte Böden und in der Umgebung nicht zu viele Bäume. „Damit haben Feinde weniger Versteckmöglichkeiten“, erklärt Krönauer. Das Problem sei allerdings, dass der Vogel eine dichte Vegetation am Boden zum Überleben braucht. „Das ermöglicht die Landwirtschaft in der nötigen Form nicht“, erklärt er.

Schutzprojekt: Weniger Tiere als 2021 gezählt

Auch Kelm listet das als Hauptgrund auf: „Die offensichtlichsten Ursachen des Bestandsrückganges liegen in der fortschreitenden Intensivierung des Wirtschaftsgrünlandes.“ Überdies führen ihr zufolge Überdüngung sowie die Zahl der Schnitte pro Jahr zu einem Verlust der Artenvielfalt. „Hinzu kommt das Insektensterben. Immerhin sind viele Insektenarten das Hauptnahrungsmittel von Braunkehlchen“, erklärt Krönauer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es ist problematisch, dass viele Wiesen ab Mitte Juni gemäht werden. Denn zwischen Juni und Juli ist die Hauptbrutzeit der Braunkehlchen“, so der BN-Vorsitzende. Ein weiterer Punkt ist laut Kelm, dass der Anteil der für die Vogelart essenziell wichtigen ungenutzten Kleinstrukturen und Brachen zu gering wird. „Gräben werden im Herbst vollständig bis auf die Sohle ausgemäht, ohne dass Vegetation über den Winter stehen bleibt“, sagt sie.

Das Landratsamt ist darüber freilich nicht uninformiert und hat laut Behördensprecherin Sabine Schmid schon vor längerer Zeit auf die Umstände reagiert. „Durch die Biodiversitätsberaterin Hannah Heither wurde an der Unteren Naturschutzbehörde ein Projekt zum Schutz des Braunkehlchens initiiert.“ In diesem Projekt solle herausgefunden werden, wo sich Nester im Grünland der Loisach-Kochselsee-Moore befinden und wie man den Schutz der Tiere optimieren kann (wir berichteten). „Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren in diesem Projekt zeigen, dass Wiesenbrüterschutz erfolgreich gelingen kann, wenn das Netzwerk aus Beteiligten zusammenarbeitet“, heißt es vonseiten des Landratsamtes. Das Projekt werde gemeinsam mit Landwirten, Wiesenbrüterberatern und Ehrenamtlichen, dem Zentrum für Umwelt und Kultur sowie dem Landesbund für Vogelschutz umgesetzt.

Friedl Krönauer meint in diesem Punkt aber auch, dass ein Handeln der Politik für einen gelungen Schutz unumgänglich wäre. „Wenn man sich politisch mal dafür entscheiden würde, wirklich etwas gegen das Artensterben zu unternehmen, könnte man einiges bewirken. Aber hier mangelt es meines Erachtens am Willen.“ Jeder einzelne, so Krönauer, könnte dazu beitragen, indem er sich genau an die Naturschutzvorgaben hält und in Wiesenbrütergegenden auch keine Wege beim Spazieren verlässt.

„Wenn sich nichts ändert, stirbt der Vogel aus“

Um Brutpaare besser zu schützen, hat die untere Naturschutzbehörde 2021 ein auf drei Jahre angesetztes Braunkehlchen-Schutzprojekt auf die Beine gestellt. Kelm berichtet: „Mithilfe von 20 ehrenamtlichen Nesterbeobachtern werden gefährdete Brutplätze festgestellt und gesichert.“ Im ersten Jahr konnten acht Nester in gefährdeten Bereichen gesichert werden und viele Bewirtschafter für die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen gewonnen werden. Waren es 2021 noch 16 Brutpaare in den Projektgebieten, konnten die Ehrenamtler 2022 laut Kelm nur mehr zehn Brutpaare und ein Revierpaar feststellen.

Dringlich erforderlich sei nun die Optimierung des Habitats. Dazu gelte es an folgenden Stellschrauben zu drehen, so Kelm: „Den Bracheanteil in Streuwiesen mit rotierenden Kurzzeitbrachen erhöhen, mehr überjährige Strukturen entlang von Gräben schaffen, Schon- und Pufferstreifen in Übergangsbereichen von Streuwiesen zu bedenken, Wiesen mit früheren Schnittzeitpunkt als Mitte Juli sowie Entfernungen von in den letzten Jahrzehnten aufgekommenen Gehölzen in den bisherigen und inzwischen verwaisten Braunkehlchenrevieren.“ Krönauer ist sich sicher: „Sollte nicht im großen Stil sehr bald etwas gegen das Artensterben unternommen werden, wird das Braunkehlchen in einigen Jahren der Vergangenheit angehören.“

