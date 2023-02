Mehr Wertschätzung durch Fasten: Bringt es was?

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Mit einem Fischessen beginnt für viele am Aschermittwoch die Fastenzeit. Dann ist der Andrang bei der Fischzucht Sappl hoch. Hier gibt es Lachsforellen (im Bild), Forellen und Saiblinge. © arp

Am heutigen Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Unsere Zeitung hat Bürger aus dem Tölzer Land gefragt, ob und auf was sie in der Zeit bis Ostern verzichten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Am Aschermittwoch beginnt in der christlichen Tradition die Fastenzeit – die Vorbereitung auf Ostern. Diese Zeit soll an die 40 Tage erinnern, die Jesus nach seiner Taufe in der Wüste verbrachte und fastete. Heutzutage nutzen viele Menschen die sieben Wochen vor Ostersonntag, um Gewohntes oder Ungesundes wegzulassen. Der Verzicht auf bestimmte Genussmittel ist dabei aber nur eine Möglichkeit. So begehen Menschen aus dem Landkreis die Fastenzeit bis zum 9. April.

Veronika Sappl von der Tölzer „Fischzucht Martin Sappl“: „Wir merken deutlich, dass viele Menschen sowohl zu Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch als auch am Karfreitag auf ein traditionelles Fischessen großen Wert legen. An diesen Tagen verkaufen wir sicherlich die fünffache Menge an Fisch wie an anderen Tagen. Dass während der gesamten Fastenzeit mehr Fisch gegessen wird, das können wir allerdings nicht feststellen. Eigentlich sind nur die zwei Feiertage auffallend. Wir selbst richten uns kulinarisch auch nach dem christlichen Kalender. Am Gründonnerstag gibt es beispielsweise immer eine grüne Suppe. Als Landwirte achten wir allerdings das gesamte Jahr auf eine ausgewogene, saisonale und regionale Ernährung. Das wäre sicherlich für viele ein guter Ansatz für die Fastenzeit: Ganz bewusst darauf zu achten, was man isst und woher die Zutaten stammen. Ein respektvoller Umgang mit dem Essen ist das A und O. Ich persönlich verzichte in der Fastenzeit jedes Jahr auf etwas Anderes – beispielsweise auf Spezi – oder versuche zumindest, es zu reduzieren.“

Veronika Sappl © arp

Urs Espeel, evangelischer Pfarrer der Kirchengemeinde Bad Tölz: „Wer sich enthält, eine Sache zu konsumieren, wird fähig, auch diese wieder zu genießen. Der Verzicht stellt den Wert der Sache wieder her. Augustinus würde sagen: Die Schokolade wird wieder zu einem Genussgegenstand und von ihrem (Miss-)Gebrauch, den schnellen Hunger zu stillen, befreit. Das Fasten stellte die Ordnung zwischen Gebrauchs- und Genussgegenständen wieder her. Durch den Verzicht werden Zeit und Raum frei, die beide vorher gefüllt waren. Es erscheinen dann Dinge, die zuvor kaum wahrgenommen wurden. Nicht selten sind das Menschen. Aktuell bietet sich auch der Verzicht auf „Social Media“ an. Worte und Gesten würden wieder mehr Gewicht erhalten und das Zuhören, Lesen und Mitdenken mehr trainiert. Ich selbst verzichte auf nichts Spezielles in dieser Fastenzeit, sondern ich versuche, bewusster die Dinge wahrzunehmen, die mich umgeben.“

Urs Espeel © privat

Marie Hörmann, Veganerin und Stoffwechselcoach aus Bad Tölz: „Die einfachste und effektivste Methode zum Fasten ist der Verzicht auf Zucker. Also Süßigkeiten und auch Zucker in Form von kurzkettigen Kohlenhydraten. Diesen finden wir im Weißbrot, Nudeln, Pizza und Alkohol. Das würde sich auch für Veganer anbieten. Eine weitere Möglichkeit wäre es, auf Fertigprodukte zu verzichten und nur auf natürliche Bestandteile zurückzugreifen. Der Frühling gibt tolle Gemüse und Obstsorten her. Da kann man sich vom Frühstück bis Abendessen ohne Probleme natürlich ernähren. Aber ein zu extremer Verzicht macht keinen Spaß und ist auch nicht lange durchhaltbar. Deshalb ist ein guter Start, wenn man sich ein bis zwei Dinge überlegt, auf die man in dieser Zeit verzichtet. Die Fastenzeit sollte nie dazu führen, dass man sich danach wieder den Bauch vollschlägt und genauso weiter macht wie davor. Es soll anregen, dass man auch danach ohne Schoki, Fleisch oder Alkohol zurechtkommen könnte. Meine Empfehlung: Nicht zu hart mit sich umgehen. Ich faste diesmal keine Lebensmittel, sondern Social Media. Auch wenn Instagram und Co. für meine Arbeit essenziell sind, muss ich nicht immer auf dem neusten Stand sein, was bei anderen los ist.“

Marie Hörmann © Kranzler

Josef Rauffer katholischer Pfarrer in Lenggries: „Ich persönlich verzichte in dieser Fastenzeit auf Süßkram. Allerdings sehe ich den Sinn der Fastenzeit nicht so sehr im Verzicht auf eine Sache, sondern mehr in der Fokussierung auf das Geschenk des Lebens. Durch Fasten und Verzicht werden uns manche Dinge mehr bewusst, die ansonsten eher eine Selbstverständlichkeit sind. Letztlich geht es darum, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und sie wertzuschätzen. Dazu gehört, dass unser Leben genau wie die Natur ein Geschenk Gottes ist, das er uns anvertraut hat. In der Fastenzeit können wir uns die Frage stellen: Was mache ich aus diesem Geschenk? Vielleicht findet sich die ein oder andere Stellschraube, an der wir drehen können, um unser Leben bewusster, intensiver und dankbarer zu leben. Fasten ist also nur auf den ersten Blick Verzicht, letzten Endes ist es eine Bereicherung für das eigene Leben.“

Josef Rauffer © Auracher

Franz Xaver Bodmaier, Gesundheitscoach aus der Jachenau: „Es gibt den Spruch: ,Es ist nicht entscheidend, was man zwischen Weihnachten und Neujahr isst, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.‘ Den Satz kann man für die Fastenzeit entsprechend umformulieren. Im Idealfall braucht es keine Fastenzeit, um sich gesund zu erhalten, wenn man sich das ganze Jahr über bewusst ernährt. Da dies aber meines Erachtens die wenigsten Menschen tun, mag eine Fastenzeit durchaus eine Anregung sein, sich über die eigenen Ernährungsgewohnheiten Gedanken zu machen und – bewusst auf bestimmte Dinge zu verzichten oder wenigstens einzuschränken. ´Wer nun beispielsweise keinen Alkohol trinkt, sich vegetarisch oder vegan ernährt, auf weißen Zucker verzichtet oder zumindest auf Alternativen zugreift, wird in aller Regel positive Veränderungen an seinem Körper erfahren, etwa besserer Schlaf, mehr Energie oder eine Gewichtsreduktion. Solche wohltuenden Erfahrungen sind eine Motivation, um die Fastenzeit ,durchzuhalten‘. Ich habe selbst noch nie eine Fastenzeit im herkömmlichen Sinne mit ,Verzicht‘ auf bestimmte Sachen gemacht, wohl aber eine dreiwöchige Ayurveda-Kur. ,Verzicht‘ klingt immer nach Mangel und ist dadurch schon fast im Voraus zum Scheitern verurteilt. Inspiration für was Neues, positive Erfahrungen durch Veränderung und auch die Freiwilligkeit eigene Entscheidungen zu treffen, sind mehr Erfolg versprechende Herangehensweisen.“

Monika Poschenrieder, Inhaberin „Forellenhof Walgerfranz“: „Am Aschermittwoch findet auch bei uns das traditionelle Fischessen statt. Eine alte Tradition, die hier viele Bürger gerne annehmen. Als Fischlokal sind wir da natürlich sehr gut besucht und können uns gut auf die Gäste vorbereiten. Gute Vorsätze hat man ja immer, also auch für die Fastenzeit. Meine Mitarbeiter wollen vor allem auf Fleisch verzichten, und das werde ich auch versuchen.“

.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.