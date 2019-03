Mehr Zeit für Bürgerbeteiligung: Stadt erlässt Regeln für Volksentscheide

Mit dem Thema Volksbegehren beschäftigte sich der Tölzer Stadtrat in seiner Sitzung - und legte klare Regeln fest.

Bad Tölz – Es ist immer gut, wenn man Regeln hat, die für alle gelten. Das schafft Gerechtigkeit. Deshalb hat der Tölzer Stadtrat in seiner Sitzung nun klare Regeln aufgestellt, zu welchen Zeiten man für Volksbegehren im Rathaus unterschreiben kann und wie plakatiert werden darf. „Es kann schließlich nicht sein, dass man – je nachdem, ob man das Volksbegehren behindern oder fördern will – sehr knappe oder sehr lange Zeiten ansetzt“, erklärte Kämmerer Hermann Forster.

Zwei Wochen müssen die Unterschriftenlisten bei einem Volksbegehren ausliegen. Die Landeswahlordnung regelt Mindestzeiten, zu denen die Bürger unterschreiben können. Festgelegt ist unter anderem, dass an einem Werktag bis 20 Uhr geöffnet sein muss. Auch an einem Samstag oder Sonntag müssen sich die Bürger zwei Stunden lang eintragen können. 70 Stunden sind vorgeschrieben.„Beim Bienen-Volksbegehren hatten wir 77“, sagte Forster. Zu langen Wartezeiten sei es nie gekommen.

Die Auswertung habe aber gezeigt, dass der lange Montag und der Samstag besonders gut angenommen wurden. Daher könnte man nun darüber nachdenken, ob bei künftigen Volksbegehren ein weiterer langer Montag oder ein zweiter Samstag angeboten werden sollen. Forster gab allerdings zu bedenken, „dass diese zusätzlichen Zeiten außerhalb der Regelöffnungszeiten des Rathauses auch personell gestemmt werden müssen“.

Ob hier unbedingt Rathaus-Mitarbeiter eingesetzt werden müssten, wollte Camilla Plöckl (SPD) wissen. „Können wir nicht Wahlhelfer schulen?“ Forster winkte ab: „Das geht nicht mit Hilfskräften.“ Tatsächlich müssen zwingend Mitarbeiter des Einwohnermeldeamts vor Ort sein.

Ein zweiter Samstag wäre wichtig

Franz Mayer (Grüne) wünschte sich, dass es sowohl einen zweiten langen Montag als auch einen zusätzlichen Samstagstermin gibt. „Bad Tölz hat traditionell eine niedrige Wahlbeteiligung. Auch die Beteiligung am Bienen-Volksbegehren lag mit 14 Prozent unter dem Landesdurchschnitt.“ Es sei wichtig, den Menschen mehr Möglichkeiten zu geben, sich einzutragen. Vor allem der zweite Samstag sei mit Blick auf Berufstätige, die tagsüber nicht in Tölz sind, wichtig. „Im Schnitt haben hier 25 Menschen pro Öffnungsstunde unterschrieben. Am Samstag waren es fast 70.“

Eine Erweiterung der Eintragzeiten „sehe ich nicht als zwingend notwendig an“, sagte Bürgermeister Josef Janker (CSU). Schließlich habe es auch bei den bestehenden Öffnungszeiten keine langen Warteschlangen gegeben. Michael Lindmair (FWG) schlug einen Kompromiss vor: Kein weiterer langer Montag, dafür aber ein zweiter Samstag. „Das ist durchaus sinnvoll – auch mit Blick auf die Wochenend-Heimpendler“, fügte Ingo Mehner (CSU) an. Diesem Kompromiss stimmte der Stadtrat schließlich einstimmig zu.

Auch für die Plakatierung bei Volksentscheiden gibt es nun klare Spielregeln. Maximal Din A3-große Plakate dürfen höchstens eine Woche vor Beginn der 14-tägigen Eintragungsfrist auf den städtischen Anschlagtafeln aufgehängt werden.

Auch interessant: Hund beißt Passantin in die Hand und attackiert weitere Frau und Tölzer Finanzlage: „Wir können uns vieles leisten“