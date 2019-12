Mehrere Schlägereien in Bad Tölz: Frauen geraten sich in die Haare

Ein ziemlich gewalttätiges Wochenende hat der Tölzer Polizei viel Arbeit beschert. Gleich mehrfach mussten die Beamten zu Prügeleien ausrücken. Zweimal waren sich Frauen in die Haare geraten.

Bad Tölz - Worum es in Fall eins ging, schreibt die Polizei nicht. Die zwei jungen Damen gerieten jedenfalls am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr vor einem Lokal am Amortplatz aneinander. Der Streit eskalierte, als die 18-jährige Waakirchnerin der 16-jährigen Tölzerin mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf schlug. Dabei wurde die 16-Jährige leicht verletzt, musste sich vor Ort aber nicht ärztlich behandeln lassen. Zudem wurde ihre Brille beschädigt.

Die Waakirchnerin stand ganz erheblich unter Alkoholeinfluss. Bei der 18-Jährigen wurden über 1,5 Promille gemessen. Gegen sie wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Eine halbe Stunde ging’s am Amortplatz erneut zur Sache. Diesmal waren gleich vier Frauen in eine Handgreiflichkeit verwickelt. Eine Tölzerin (21) schlug – angeblich grundlos – einer 16-jährigen Tölzerin mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt einen Bluterguss am Auge. Ihrer Begleiterin, eine 17-jährige Gmunderin, wurde zeitgleich von der Freundin der 21-Jährigen in den Bauch geschlagen. Die bisher unbekannte Täterin wird als 30 Jahre alt, kräftig, schulterlange, brauen Haare und mit tiefer Stimme beschrieben. Die Polizei (Telefon 0 80 41/76 10 60) bittet um Hinweise.

Die dritte Schlägerei ereignete sich in der Nacht zum Sonntag um 1.30 Uhr in einem Lokal in der Wachterstraße. Ein betrunkener Tölzer schlug auf zwei 21-Jährige aus Gmund und Kreuth ein, weil die angeblich seine Freundin angerempelt hatten. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden.

chs