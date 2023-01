Mehrweg statt Einweg: Wirte im Tölzer Land sind noch zögerlich

Von: Andreas Steppan

Mehrweg statt Einweg: Diese Möglichkeit müssen einige gastronomische Betriebe seit Jahresbeginn für Essen zum Mitnehmen anbieten. © Bodmer

Weniger Müll produzieren: Für Essen zum Mitnehmen gilt seit 1. Januar eine neue Regel, was die Verpackung anbelangt. Aber ein ausgereiftes Mehrweg-System lässt im Landkreis noch auf sich warten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer Essen zum Mitnehmen verkauft, der muss dafür seit 1. Januar auch Mehrwegverpackungen anbieten. Monika Poschenrieder, Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands, findet diese Neuregelung zwar „vom Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit her sinnvoll“. In der Praxis allerdings würden ihre Berufskollegen im Landkreis wohl eher abwarten, meint sie. In jedem Fall ist aus ihrer Sicht über kurz oder lang ein einheitliches Pfandsystem nötig. Doch davon ist man im Moment noch weit entfernt.

Viele Betriebe sind von der Neuregelung gar nicht betroffen

Viele typische Betriebe, die Speisen zum Mitnehmen anbieten, sind laut Poschenrieder ohnehin von der Mehrwegpflicht ausgenommen. Die Pizza darf weiter im altbekannten quadratischen Karton verkauft werden. Und auch für die klassische Dönerbude gilt die Vorschrift nicht, da Betriebe unter 80 Quadratmetern und mit weniger als fünf Angestellten davon befreit sind.

Wenige fragen aktiv nach den Mehrwegverpackungen

In Poschenrieders eigenem Restaurant Walgerfranz in Bad Tölz spielt das To-go-Geschäft keine allzu große Rolle, wie sie berichtet. Für einige, besonders ältere Kunden werde dort aber schon mal ein Essen für zu Hause abgeholt. Interessehalber hat die Wirtin sich zudem unter einigen Gästen umgehört, ob sie überhaupt Interesse an Mehrwegbehältern hätten. „Die etwas Jüngeren haben sofort gesagt: Ja, da machen wir mit.“ Aktiv habe seit Jahresbeginn aber noch keiner auf einen Mehrwegbehälter gepocht. Wenn ein Gast das wolle, werde sie dem aber selbstverständlich nachkommen und das Essen zum Mitnehmen in Glasbehältern ausgeben, für die sich dann wohl 3 bis 5 Euro Pfand verlangen werde, meint Poschenrieder.

Mehrwegsystem ist für die Gastronomen auch eine logistische Herausforderung

Ein wirklich ausgereiftes System sei das aber noch nicht, räumt sie ein. „Das muss sich alles erst noch entwickeln.“ Für die Gastronomen werde es mit Sicherheit eine logistische Herausforderung, genügend Mehrweggefäße zu bevorraten. Und wenn ein Gast ein Essen für fünf bis sechs Personen abhole, brauche man eine Menge Gefäße. „Für einen Schweinebraten mit Knödeln und Blaukraut wäre eigentlich ein dreiteiliges Menügefäß nötig – oder man muss es auf drei Behälter aufteilen.“ Andererseits gibt Poschenrieder zu bedenken, dass Einwegbehälter die Wirte einiges kosten und einfach weggegeben werden.

Zentrale Rückgabestellen wären ideal

Ideal wäre es aus Poschenrieders Sicht, wenn es in Zukunft zentrale Rückgabestellen für das Geschirr gebe, zum Beispiel in Form von Automaten. Wenn so etwas erst einmal etabliert sei, dann würden sich bestimmt immer mehr Gastronomen anschließen.

Im Landkreis ist bislang noch kein Ansatz dazu weit gediehen. In Lenggries hatte wie berichtet die SPD-Fraktion im Gemeinderat vergangenes Jahr einen Vorstoß unternommen und die Einführung eines einheitlichen Pfandsystems für die örtlichen Gastronomen gestellt. Dem Thema ging dann Michael Gascha (FWG), im Gemeinderat Referent für Gastronomie, nach. Die Einführung eines Mehrwegsystems sei „keine Aufgabe, die die Gemeinde umzusetzen hat“, sagt er, „das ist schon eine Unternehmergeschichte“. Er habe aber vergangenen Sommer Kontakt zu mehreren Wirten aufgenommen, die größere Betriebe mit To-go-Geschäft führen. „Das Interesse war aber noch nicht so da, beziehungsweise die Wirte wollten erst mal beobachten, was passiert.“

Initiative in Tölz stieß auf wenig Resonanz

Wenig Resonanz fand eine Initiative des Tölzer Unternehmervereins „Wir für Tölz“, der vor einigen Wochen zu einer Online-Infoveranstaltung mit dem Mehrwegsystem-Anbieter „Recup“ eingeladen hatte. Dieser Termin fiel laut dem Vorsitzenden Andreas Munkert mangels Anmeldungen aus. Demnächst solle es einen neuen Anlauf geben, um die Tölzer Gastronomen zu informieren „und im Idealfall eine Lösung zu finden, bei der möglichst viele mitmachen“.

