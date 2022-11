Mehrwegpflicht sorgt für Kopfzerbrechen

Von: Felicitas Bogner

Glasbehälter statt Einwegverpackungen beim Außer-Haus-Verkauf sind laut Monika Poschenrieder im Kommen.

Ab Januar müssen Gastronomiebetriebe ihren Kunden auch eine Mehrweglösung für das Außer-Haus-Geschäft anbieten. Nun laufen Bemühungen, um eine einheitliche Lösung im Tölzer Land zu finden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Das betrifft auch das während Corona stark ausgebaute Geschäft mit Speisen zum Mitnehmen. Ab 1. Januar 2023 müssen alle Restaurants und Gastronomiebetriebe ab 80 Quadratmetern ihren Kunden die Möglichkeit anbieten, diese Gerichte in Mehrwegbehältern zu erhalten. Im Landkreis wappnen sich die Wirte bereits für diese Umstellung und bemühen sich um eine einheitliche Lösung.

Monika Poschenrieder, Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), erklärt: „Der Kunde hat ab 1. Januar die Wahl, ob er sein Essen in Einwegverpackung möchte oder das Mehrwegsystem wählt.“ Die Dehoga Bayern habe diesbezüglich bereits mit drei Partnern eine Kompetenzpartnerschaft abgeschlossen. Das heißt: „Es gibt Systeme mit Pfand oder mit einer App, über die dann direkt ein Geldbetrag abgebucht wird, wenn das Pfandgefäß nicht rechtzeitig getauscht oder zurückgegeben wird.“ Für die Betriebe sei das Vorhalten der Mehrwegbehälter freilich eine zusätzliche logistische Belastung, sagt Poschenrieder. „Schließlich müssen zwei Systeme vorgehalten, verwaltet und erklärt werden.“

Gastronomen bemühen sich um einheitliche Lösung

Für Betriebe mit viel Außer-Haus-Geschäft sei das kein Problem. „Und auch aus Nachhaltigkeitsgründen ist das dann absolut sinnvoll“, betont die Gastronomin. Aber: „Die meisten Betriebe hier haben wenig Außer-Haus-Geschäft und müssen sich so trotzdem mit zwei unterschiedlichen Systemen beschäftigen.“ Generell gelte, dass jede Verpackung Kosten verursacht, unterstreicht Poschenrieder. „Zumal wir alle auf zertifizierte Verpackungen zurückgreifen.“ Es gebe im Mehrwegsystem Kunststoffverpackungen, aber auch Glasbehälter seien gerade im Kommen.

Eine Ausnahme gibt es: Betriebe unter 80 Quadratmetern Verkaufsfläche fallen nicht unter diese Regel. Sie müssen für ihre Kundschaft also kein Mehrwegsystem vorhalten. Die Dehoga-Vorsitzende hat für diese Regelung kein Verständnis. „Gerade diese Läden haben ja überwiegend Außer-Haus-Verkauf. Das sind beispielsweise Dönerbuden.“ Poschenrieder geht davon aus, dass in Zukunft Sammelrückgabestellen für die Behältnisse kommen. „Von einer Umsetzung sind wir aber noch weit entfernt. Das wäre ein Landkreisthema, das zentral geregelt werden müsste. Anders wird es nicht funktionieren“, sagt die Inhaberin des „Forellenhof Walgerfranz“ in Bad Tölz.

Mehrwegpflicht nur für Betriebe ab 80 Quadratmetern

Auch in Lenggries sind die Gastronomen bemüht, eine einheitliche Lösung zu finden. „Wir wollen auch die Handhabung für unsere einheimischen Gäste damit erleichtern“, sagt Ursula Werner vom „Altwirt“. „Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten“, erklärt sie. „Die Bekannteste ist wohl ,ReBowl‘, deren Mehrweg-Kaffeebecher schon von vielen genutzt und angeboten werden.“ Es gebe aber auch andere Hersteller von Kunstoffbehältern, deren Systeme sich im Hinblick auf die Regelung der Rückgabe, Wiederbeschaffung und die angebotenen Größen unterscheiden. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch nicht sagen, auf welches System, welcher Gasthof zurückgreifen werde. Monika Poschenrieder zieht das Resümee: „Es wäre sinnvoll, wenn möglich im Landkreis einheitliche Systeme zu nutzen, damit die Kunden ihre Behälter an möglichst vielen Stellen zurückgeben können.“ Aktuell sei man innerhalb der Dehoga dabei, den Wirten im Landkreis ein System vorzuschlagen, um so eine breite Mehrheit für ein System zu bekommen.

