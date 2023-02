„Menschenfreund“ Franz Hampel verlässt Tölzer Berufsschule

Von: Melina Staar

Teilen

Amtsübergabe: Auf den scheidenden Franz Hampel (li.) folgt Florian Dietz als Leiter der Tölzer Berufsschule. © arp

„Zu viel Weihrauch schmerzt die Heiligen“, scherzte Franz Hampel, nachdem er in zahlreichen Reden hochgelobt worden war. Am Donnerstag wurde der Leiter der Tölzer Berufsschule in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger steht schon fest.

Bad Tölz – „Wenn die Zeit stehen bleiben würde, wäre es heute noch so schön.“ Doch es sei unmöglich, die Zeit anzuhalten, philosophierte Franz Hampel, der am Mittwochnachmittag mit einem Festakt in den Ruhestand verabschiedet wurde. Knapp fünf Jahre lang war der 64-jährige Leiter der Tölzer Berufsschule gewesen. Es sei gut, dass man der Zeit ihren Lauf lasse. „Denn dann kann man Dinge erleben, an die man sich erinnert.“ So erinnere er sich besonders gerne an interessante Begegnungen mit vielen Menschen, nicht zuletzt an tausende von Schülern, die er auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet habe.

Der gelernte Schreiner war 2018 nach Bad Tölz von der Fachschule Rosenheim gekommen. „Es war mein Wunsch, eine neue Herausforderung kennenzulernen. Dieser Wunsch wurde erfüllt.“

Während Hampels Amtszeit galt es zahlreiche Hürden zu überwinden

Denn wie auch die anderen Redner betonten, gab es in Hampels Amtszeit allerlei Hürden zu überwinden: Im ersten Winter das Schneechaos, das eine Schulschließung nach sich zog. „Dann kam Corona, es gab ständig neue Situationen und es war Flexibilität gefordert“, wie Stellvertreterin Birgit Kirchberger betonte. Mit Bravour stellte er sich den Herausforderungen, sagte Regierungspräsident Konrad Schober, und das Ganze nicht nur als „Schulmanager, sondern als Menschenfreund“. Bewundernswert sei, dass Hampel „immer ruhig geblieben sei“, betonte Landrat Josef Niedermaier. „Ein Fels in der Brandung.“ Hampel sei für seine Schüler ein großes Vorbild.

Auf seinem „nicht ganz geraden Weg durchs Berufsleben“, wie Schober betonte, habe Hampel zahlreiche Erfahrungen gesammelt. So studierte er nach der Schreinerlehre Lehramt und war auch eine Weile im Ministerium tätig und kümmerte sich dort unter anderem um Statistik – ein bei Lehrern nicht besonders beliebter Bereich, wie in der Rede anklang.

Nachfolger Florian Dietz kommt - wie Hampel - aus dem Landkreis Miesbach

Sabine Kiesel und Andreas Wachs vom Personalrat ließen mit humorvollen Fotos garniert die Gedanken spielen, was Franz Hampel denn nun im Ruhestand so alles machen werde. Doch dass er „garantiert nicht in ein Loch fallen“ werde, das betonte auch Schober. Denn der Neu-Ruheständler ist Chorleiter des Kirchenchors – deshalb gab’s auch einen Taktstock als Abschiedsgeschenk – , begeisterter Opa und neuerdings Besitzer eines E-Bikes. Auch selbst musiziert er gerne, etwa zusammen mit der Familie. So sorgten auch seine drei Töchter Balbina, Johanna und Franziska mit Harfe, Gitarre und Geige sowie Gesang für den musikalischen Rahmen der Feierstunde.

„Ich habe die Entscheidung, nach Bad Tölz zu wechseln, nie bereut“, sagte Hampel. „Mir wurde viel Zeit geschenkt, um solch’ eine Fülle an Erlebnissen haben zu dürfen. Gut, dass die Zeit nicht stehen geblieben ist.“ Lang anhaltender, stehender Beifall nach Hampels offizieller Verabschiedung folgte.

Seine Nachfolge tritt Studiendirektor Florian Dietz an. Der 43-Jährige war bislang stellvertretender Schulleiter der Berufsschule Bad Aibling und kommt aus Miesbach. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, betonte Dietz und Konrad Schober überreichte ihm zur Amtseinführung einen Regenschirm als Zeichen, „dass die Regierung von Oberbayern Sie nicht im Regen stehen lassen wird“.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz. Melden Sie sich hier an.