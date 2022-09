Menschliche Körper in der Vitrine: Leichen-Ausstellung in Bad Tölz

Von: Andreas Steppan

Teilen

Auf einen rein medizinischen Ansatz beruft sich die Veranstalterin der Ausstellung „Der menschliche Körper“, die am Sonntag in Bad Tölz gastiert. © VERANSTALTER

Im Kleinen Kursaal in Bad Tölz werden Leichen ausgestellt. Was vor 20 Jahren bei der „Körperwelten“-Ausstellung noch für große Diskussionen im ganzen Land sorgte, ist heute offenbar kein Aufreger mehr.

Bad Tölz – Als die Ausstellung „Körperwelten“ vor knapp 20 Jahren in München tausende Besucher anlockte, war das noch ein großer Aufreger. Im Tölzer Kurier bezeichnete der damalige Stadtpfarrer Rupert Frania die Präsentation echter präparierter menschlicher Leichen als „unvereinbar mit der Totenruhe und der Würde des Menschen“. Am Sonntag nun präsentiert Veranstalterin Samantha Weber erstmals in Bad Tölz tote Körper. Eine Kontroverse löst das offenbar nicht mehr aus.

Exponate sind Leihgaben der Firma Corcoran Laboratories in Michigan

Rund 150 Exponate bringt Weber nach eigenen Angaben mit zur Ausstellung „Der menschliche Körper“, die sie an wechselnde Orten in ganz Deutschland zeigt. Es seien komplette Körper dabei, aber auch einzelne Organe wie Lunge oder Leber. Bei den Ausstellungsstücken handle es sich um Leihgaben der Firma Corcoran Laboratories in Michigan (USA), laut Weber der „führende Hersteller medizinischer Präparate für medizinische Fakultäten“. Die amerikanischen Körperspender hätten zu Lebzeiten darüber verfügt, dass ihr Körper nach ihrem Ableben der Ausbildung von Medizinern sowie der Aufklärung von Laien zur Verfügung stehen soll.

Leichen werden hier nicht in bestimmten Posen arrangiert

Im Gegensatz zur einst umstrittenen „Körperwelten“-Ausstellung von Gunther von Hagens seien bei ihr die Leichen nicht eingefärbt und nicht in bestimmten Posen arrangiert, sondern nur in Vitrinen gestellt. „Unser Ansatz ist rein medizinisch“, versichert Weber.

Stadt hat keine Bedenken: „Gibt die Möglichkeit, die Ausstellung nicht zu besuchen“

Auch bei der Stadt Bad Tölz, die als Vermieter den Kleinen Kursaal zur Verfügung stellt, hat mein keine prinzipiellen Bedenken. „Uns ist kein Grund bekannt, warum die Ausstellung nicht zulässig sein sollte“, antwortet Rathaus-Geschäftsleiter Falko Wiesenhütter auf Anfrage des Tölzer Kurier. „Ob bestimmte Veranstaltungen ,erwünscht‘ sind, das liegt natürlich im Auge des Betrachters.“ Bei der Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten werde darauf geachtet, eine gewisse Vielfalt zu ermöglichen – und zwar „unabhängig vom persönlichen Geschmack der Personen, die sich um die Vermietung kümmern“. Da es sich um eine Veranstaltung in geschlossenen Räumlichkeiten handle und nicht zum Beispiel in der Marktstraße, sehe er nicht die Gefahr, dass das ethische Empfinden von Personen verletzt werden könnte. „Schließlich gibt es die Möglichkeit, die Ausstellung nicht zu besuchen.“

Infos zur Ausstellung: Sonntag, 4. September, 11 bis 18 Uhr, Kleiner Kursaal. Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Schüler, Studenten und Auszubildende 10 Euro, Kinder bis 6 Jahre 5 Euro.