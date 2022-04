Mercedes steckt an gesperrtem Bahnübergang fest - Zugverkehr in Bad Tölz lahmgelegt

Von: Andreas Steppan

Teilen

Der Bahnübergang Allgaustraße in Bad Tölz ist aktuell gesperrt. (Archivfoto) © Patrick Staar

In Bad Tölz wurde am Dienstag der Zugverkehr gestoppt. Ein Mercedes-Fahrer hatte die Sperrung eines Bahnübergangs ignoriert und war in eine missliche Lage geraten.

Bad Tölz - Indem er über den aktuell gesperrten Bahnübergang an der Allgaustraße in Bad Tölz fahren wollte, hat ein Mercedes-Fahrer am Dienstagabend den Zugverkehr auf dieser Strecke vorübergehend zum Erliegen gebracht.

Der 28-jährige Tölzer meldete sich gegen 19.50 Uhr selbst bei der Polizei. Er war mit seinem Auto auf dem Bahnübergang, an dem gerade gebaut wird, im lockeren Kiesbett über den Gleisen stecken geblieben und konnte weder vor noch zurück.

Tölzer will über gesperrten Bahnübergang und bleibt stecken

Laut Polizei wurde der Bahnverkehr umgehend gestoppt. Erst nachdem ein Abschleppdienst den Mercedes herausgeholt hatte, wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben.

Absperrung an Bahnübergang in Bad Tölz zur Seite geschoben

Vor Ort entdeckte die Polizei, dass die Baustellenabsicherung am Bahnübergang zur Seite geschoben worden war. Nun wird ermittelt, wer dafür verantwortlich ist und somit gegebenenfalls einen „gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr“ begangen hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08041/761060 entgegen.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.